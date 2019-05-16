华为创新再下一城，新一代智能分布式存储 FusionStorage 8.0发布会有感！

此次发布会的特殊之处是在华为北京会展中心，如果我没记错的话的，在这里发布的新产品和解决方案都是面向全球的。就像在2019年1月份全球首个发布的5G基站面向全球媒体。

创新永无止境，未来是不断创造出来的

Gartner每一年都会评选一次通用存储阵列魔力四象限报告，这个报告是结合各供应商的战略、创新、产品技术、客户应用实践和服务能力，特别是进入该象限中的领导者领域中的厂商，代表了过去一年存储领域在战略、创新、技术以及客户应用方面的先进代表。华为从2016年起连续三年被定义为该领域的领导者。

5月15日，华为面向全球发布了人工智能原生（AI-Native）数据库GaussDB和业界性能第一的分布式存储FusionStorage 8.0。对于个人而言，每次看到华为发布新产品，一个最大的乐趣就是把产品放在华为的整体战略中来看其延续性。而此次发布会的特殊之处是在华为北京会展中心，如果我没记错的话的，在这里发布的新产品和解决方案都是面向全球的。就像在2019年1月份全球首个发布的5G基站面向全球媒体。

此次发布会华为常务董事、ICT战略与Marketing总裁汪涛、华为首席数据库科学家李国良以及华为IT产品线副总裁、Cloud & AI CTO Office首席架构师黄瑾分别阐述了华为的数据战略和产品解决方案发展路线。同样是中外媒体齐聚，除了中文之外，英语、阿拉伯语、日语、德语、法语五国语言全球同步。

FusionStorage 8.0重新定义存储架构，打造真正的数据按需服务“底座”

每个时代有每个时代的进化，不变化、不进化就没有未来。同样迈向智能时代，需要重新定义数据基础设施。让我们看到了华为从计算、存储和数据处理三个方面重定义了数据基础设施，包括引领多样性计算，让算力更充裕更经济；重定义存储架构，大幅提升效率，引领存储智能化；重定义数据处理平台，让分析更智能，加速实现数据价值。

面对智能时代数据量激增、数据类型多样化、数据分析实时性高等挑战，数据中心需要更大规模的存储能力和更快的业务响应，同时更需要智能化的运维管理。

在智能时代，数据成为新生产资料，智能成为新生产力。华为FusionStorage 8.0同样跟随时代在进化。从云时代的分布式存储到智能时代的智能分布式存储。一切都是因为越来越多的企业已经意识到数据基础设施是智能化成功的关键。而华为FusionStorage 8.0希望作为数据基础设施的全新底座。

FusionStorage 8.0这个底座不一般

作为新一代智能分布式存储，FusionStorage 8.0通过重定义存储架构，为用户带来智能管理、极致效率、极速体验，将存储推向新高度。

FusionStorage8.0通过存储软件的技术创新，结合华为在计算、网络等领域多年的硬件积累，为应用提供更高性能、可靠和弹性按需的存储资源服务，成为首个承载关键业务的分布式存储。

作为业界性能第一的分布式存储FusionStorage 8.0实现了三大创新突破：

第一，分布式存储性能业界第一。FusionStorage 8.0支持华为自研的ARM处理器鲲鹏920及TaishanARM-Based服务器，其性能加速能够促进IOPS 提升20%，在结合华为AI Fabric无损网络，时延进一步降低15%。单节点性能高达16.8万每秒读写速度（IOPS）和1毫秒以内时延，在业界标准测试SPC-1中排名第一，首次让分布式存储也可以承载企业关键应用。

第二，在技术创新上，FusionStorage 8.0 打破架构壁垒，创新的实现一套系统同时支持块、文件、对象、HDFS 协议，1 套存储支持4类存储能力，适用于全业务场景混合负载，最终让“一个数据中心一套存储”成为可能。过去企业要维持业务系统运转，买高端存储来存储块数据，NAS系统存储管理文件数据，还要部署对象存储来管理非结构化海量数据，部署HDFS来对海量数据进行分析，这种传统部署模式导致数据中心管理复杂，数据孤岛严重。现在，基于FusionStorage智能分布式存储，可有效解决数据孤岛问题，一套系统实现数据真正融合。

第三，率先将人工智能技术融入存储全生命周期管理，通过华为云的云上训练及本地 AI芯片，FusionStorage 8.0 将智能管理贯穿业务使用的全生命周期，如业务上线前对存储资源的规划，使用过程中的风险预判及故障定位，大幅提升存储效率，帮助行业客户应对智能时代的数据新挑战。

致敬数学 致敬科学家，人工智能原生（AI-Native）数据库GaussDB发布

Gauss，德国著名数学家、物理学家、天文学家、几何学家，大地测量学家。Gauss被认为是世界上最重要的数学家之一，并有“数学王子”的美誉。

华为对于科学的尊重有目共睹。为了纪念Gauss在数学分析领域的贡献，华为将其研发的数据库命名为GaussDB数据库。将其名字永远留在整个数字世界中。

作为全球首款AI-Native数据库，GaussDB有两大革命性突破：

第一，首次将人工智能技术融入分布式数据库的设计、开发、验证、调优、运维等全生命周期的各个环节，实现自运维、自管理、自调优、故障自诊断和自愈。在交易、分析和混合负载场景下，基于最优化理论，首创基于深度强化学习的自调优算法，调优性能比业界提升60%以上；

第二，通过异构计算创新框架充分发挥X86、ARM、GPU、NPU多种算力优势，在权威标准测试集TPC-DS上，性能比业界提升50%，排名第一。实现数据库更高效、更智能，引领数据库全新架构变革和进化。

此外，GaussDB支持本地部署、私有云、公有云等多种场景。在华为云上，GaussDB为金融、互联网、物流、教育、汽车等行业客户提供全功能、高性能的云上数据仓库服务。

汪涛提出：“华为此次面向全球发布AI-Native数据库GaussDB，提升华为云能力，充分发挥 X86、ARM、GPU、NPU等多样性算力优势，持续推进AI战略，积极构筑产业生态，并与合作伙伴一起迈向智能时代。”

GaussDB数据库集多年技术积累的成果

据悉，华为从2011年开始成立Gauss研发团队，其AI-Native分布式数据库GaussDB的问世是华为多年技术积累的成果。

企业级分布式数据库是构筑公有云的核心组件。同样在垂直行业，数据库也是关键控制点，是从服务器、网络、存储的基础设施层，到操作系统再到数据库到中间件的所有层级中，具备强大的粘性的一个关键节点。

GaussDB 也是业界首款支持ARM 芯片的分布式数据库，利用ARM多核以及超并行计算技术将大幅提升性能，构筑了软硬件全栈的数据库能力，完善了ARM产业生态。

全新的GaussDB全面支持数据融合分析，其支持大数据分析系统，分布式分析型数据库；交易型数据库。GaussDB充分利用ARM、X86、GPU、NPU等多种算力组合，支持ARM、X86、GPU通用计算服务器混合部署，在同等数据分析性能上其功耗下降20%，大幅提升数据库性能。

发布会上，分享的数据也很震撼，截止目前，华为GaussDB数据库和FusionInsight大数据解决方案已经应用于全球60个国家及地区，服务于1500多个客户，拥有500多家商业合作伙伴，并广泛应用于金融、运营商、政府、能源、医疗、制造、交通等多个行业。华为云已经发布了13款数据库服务，为行业客户提供云上数据仓库服务。华为FusionStorage已服务超过1500家客户，在IDC 2018年中国区软件定义存储市场份额报告中，华为稳居第一。

好东西要分享给整个生态

不出所料，在重磅产品发布之后，华为也更是展现了积极的生态建设。希望好的战略和产品解决方案要分享给整个生态，现场华为积极携手客户、伙伴在数据库与存储领域，从行业应用、平台工具、标准组织和社区等多个层面共建开放、合作、共赢的产业生态。在行业应用层面，华为与软通智慧、神州信息、东华软件、易华录、用友政务、亚信国际等独立软件开发商长期合作；在平台和工具层面，与Tableau、帆软、ARM、Veritas等合作伙伴联合创新；在标准组织和社区层面，深度参与OpenSDS、中国人工智能产业联盟、OCP、OpenStack、CNCF基金会等组织和社区的建设。

对于发布会，笔者的思考，华为同时发布GaussDB数据库和新一代智能分布式存储 FusionStorage 8.0其意义在哪？我们回首在2000年前后，金融业开始数据大集中之后，银行历史的IT架构是传统的IOE架构，当随着人类迈入移动互联、云计算、大数据以及今天的人工智能时代，全新的业务驱动，国家的安全需要带来了金融行业的IT架构的变革机遇。

从发布会上我们看到，FusionStorage 8.0希望打造一个极致智能、极致融合、极致性能、极致降低数据存储成本的统一数据底座，同时践行一中心一套存储，极简管理理念，最终通过与数据库和大数据深度结合，高效释放数据价值。而GaussDB是业界首款支持 ARM 芯片的分布式数据库，具备开放、融合、性能、安全等特性。这样基于ARM+GAUSS+ FusionStorage的分布式架构就具备面向核心交易的整体高性能、易扩展的特征。通过以安全可控的、全分布式架构引领未来金融新格局。

这里我们来看看招商银行借助全新的分布式云存储FusionStorage和全新的GaussDB取得业务创新。借助FusionStorage关键业务云存储，招商银行加速甩掉系统架构的历史包袱，将后端云化基础架构平台与大数据应用平台相结合，真正实现了“业务部署快、产品开发快、支持业务发展快”的目标，先后在开发测试、报表、渠道接入、数据库与大数据平台等系统中部署使用，简化运维复杂度，提升存储资源发放效率与存储空间使用率，TCO降低40%，资源发放效率提升10倍，实现整个IT基础设施的云化。满足了招商银行自身的网络化、数据化和智能化的战略。

同时华为助力招商银行打造的新一代实时智能反欺诈平台，基于全量数据的毫秒级分析，业务零中断，数据零丢失。据悉，招商银行信用卡实时智能反欺诈平台上线后效果十分显着：风险案件数降低50%，减少损失超亿元，处理能力提升 10 倍，业务连续性达到 99.99%。

最后我们看到，基于创新的分布式架构，同样反哺华为云的创新发展，让华为云真正拉开与友商的距离成为可能。围绕华为AI芯片，实现计算、网络、存储的架构重构，通过ARM、X86分布式架构的融合再结合Gauss数据库实现数据库性能的颠覆。这样，从硬件到软件，从IaaS到PaaS，从IT基础设施到云服务、从边缘计算到云计算，将实现华为云真正的智能、全栈、混合、融合的云。