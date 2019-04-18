4月19日，华为要在赵云家乡做一件大事！

4月19日，“华为中国生态之行2019”石家庄峰会将正式拉开帷幕。华为希望将中国华为生态伙伴大会2019上重磅发布的行业数字化转型方法论和数字平台带给河北地区的客户与伙伴们，并以“平台+AI+生态”之道帮助河北地区的客户加速迈向行业数字化转型之路。

中国疆域很宽广，北起漠河，南到南沙群岛南端的曾母暗沙，南北相距约5500公里；东起黑龙江与乌苏里江汇合处，西到帕米尔高原，东西相距约5200公里。

中国经济区域差异很大，东部地区、东北地区、中部地区和西部地区各地区经济发展快慢不一。中国不仅有北上深广，还有广大的二线、三线市场。

中国的地理特性与经济特性决定了各区域数字化转型的差异化发展，越往区域下沉，越能感受到区域市场对于数字化转型的强烈需求。

4月19日，“华为中国生态之行2019”石家庄峰会将正式拉开帷幕。华为希望通过此次活动，将中国华为生态伙伴大会2019上重磅发布的行业数字化转型方法论和数字平台带给河北地区的客户与伙伴们，并以“平台+AI+生态”之道帮助河北地区的客户加速迈向行业数字化转型之路。

石家庄是河北的省会，也是三国名将赵云的故乡。千百年之后，石家庄已经作为京津冀协同发展的腹地，承载着区域协同发展、创新发展的战略重任。

数字经济和实体经济深度融合是当前经济发展的主题，河北省也在积极通过数字化转型来促进区域经济和生态建设的协同发展。石家庄峰会作为华为中国生态之行2019在华北地区的首秀，将紧紧围绕数字经济和实体经济融合的特点，探索区域协同、产业创新、行业升级之道，助力河北区域经济提升。

据了解，此次峰会亮点多多。今天我们就为大家提前透露一下：

亮点一：华为再次解读行业数字化转型方法论

在华为中国生态伙伴大会2019上，华为重磅发布了行业数字化转型方法论和数字平台，如今在“华为中国生态之行2019”石家庄峰会上，华为希望进一步把它带给河北地区的客户和伙伴。华为将通过以多年实践锤炼而得的数字化转型方法论，结合领先的数字平台，为行业数字化转型提供全面的方向指引与技术支撑，通过打造数字世界的底座，帮助河北地区的客户加速迈向行业数字化转型。

亮点二：专家大咖共话“城市智能体”

作为京津冀协同发展的腹地，石家庄承载着区域协同发展、创新发展的战略重任。本次峰会上，将有来自各行业和区域重磅级嘉宾与华为智慧城市专家共话“城市智能体”，畅谈未来城市的新形态。华为认为"城市智能体"是城市物理世界与数字世界相互映射、协同交互的融合系统，可以实现城市全要素数字化、城市运行实时状态可视化、城市管理决策协同化和智能化，是未来城市的新形态，是城市发展的必由之路。

同时在城市转型发展的进程中，产业园区凭借技术集群效应和先进的服务管理水平，成为城市产业创新的一大助力。面对行业数字化转型浪潮，产业园区如何实现智能化？华为将分享智慧园区解决方案带来的新思路。同样还有华为在制造行业的探索实践以及河钢集团针对自身数字化转型分享实战经验。

亮点三：超大展厅，全方位展示华为助力行业数字化转型成果

“华为中国生态之行2019”的特色之一就是全方位、直观地展示解决方案。据了解，华为以“智能进化·平台应变”为主线，围绕“ICT基础设施、行业+AI、平台+生态”搭建一个超500平米的体验式展台，展示华为最新最重点的智能化产品，打造的开放、坚实、灵活的数字平台，以及华为与伙伴联合推出的创新、领先、差异化的解决方案。丰富的内容和针对当地市场差异化的设计，带你全面感受智慧城市智慧园区的未来蓝图。

还等什么呢？快来参与“华为中国生态之行2019·石家庄峰会”。4月19日，我们石家庄见！