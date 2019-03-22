 从没想过“智慧生活”离我们如此之近，参观华为生态伙伴大会“智慧岛”有感！

在准备参观此次华为围绕生态伙伴大会举办地福州海峡国际会展中心打造的“智慧岛”的时候，说实话我内心是毫无波澜的。

在准备参观此次华为围绕生态伙伴大会举办地福州海峡国际会展中心打造的“智慧岛”的时候，说实话我内心是毫无波澜的。

但是真正围绕着“智慧岛”走了一圈的时候，内心真的震撼了。第一感觉是真实，真真实实的感受到智能离我们如此之近了。

第二感觉是华为与生态伙伴的合作真的很牛。现场有160多家合作伙伴联合华为展出了近500个解决方案展点。

华为携手伙伴，打造真实在线业务场景

据悉，这座“智慧岛”是仅用一个月就打造出一个真实生活场景，围绕福州海峡两岸国际会展中心外面包括周边的酒店、道路、水域、以及车辆等智慧化的改造。“智慧岛”，其实是以岛、馆、厅的空间层次，呈现了一些关系民生的智能场景。包括无感入园、智能指引、智能微卡口、智慧水利、智能周边等近30个智能应用场景的体验点。

在现场从进入岛的那一刻开始，智能体验之旅就已经开启。我这里列举几个我感触深刻的应用场景。

智慧水务

上图是华为携手伙伴打造的智慧水务解决方案，通过安装水位传感器（锥形装装置）、智能摄像机以及太阳能板。下图是基于华为云的后台监控系统，可以实时查看前端智能摄像机传输过来的数据。

与此同时，水温传感器能够实时检测水位状态、雨量等信息，水位上升一个微小的变化都能检测到。智能摄像机通过华为云EI能力，形成判断规则并下发到智能摄像机，实现对水面漂浮物的判断和识别，比如船只、游泳的人，甚至是绿藻等。这个设备特点是通过太阳能供电，数据传输通过4G LTE或者5G传输。

华为算力共享一拖N方案

据了解，具备采用了华为AI芯片的具备超强算力的人脸识别摄像机，能够实现“一托N”应用。目前华为这一智能的人脸识别摄像机采用昇腾芯片，能够实现将算力共享给其他3个非智能的普通摄像机，让普通摄像机具备人脸识别的能力。而未来随着昇腾芯片性能的提升，将可共享更多的普通摄像机，让周边联网的非智能摄像机拥有“智能”，实现人脸识别，车牌识别，视频结构化等功能，这样通过算力共享既实现了充分利旧、节省成本，又实现360度视角全覆盖，让全岛全城的摄像机实现全网智能化。

目前中国大中型城市都具备了数十万甚至上百万的摄像头。通过这种方式能够实现城市现有摄像机的利用问题。大大减少智慧安防的构建成本。

多目全结构化摄像机

上图中的这个摄像机叫做多目全结构化摄像机，采用1个广角镜头和4个长焦多目镜头联动作业的方式，适合超宽的人车混行的道路和出入口场景。能够实现4倍业界同等智能摄像机的超宽视野监控，还可以对30米外的机动车、非机动车和行人进行视频结构化。

还有超高速抓拍摄像机

在拥有900万像素的华为星盾系列摄像机的帮助下，可实现对时速200公里/小时的车辆进行特征识别，前排人员抓拍以及行为分析（比如不系安全带、打电话、前排人数统计等不合理行为）。

上面是围绕展厅外的智慧体验，在进入会场的时候，首先面对的是进馆。

无感入园

在智慧馆的体验上，在进馆的一刻，即开启了无感入园体验——在场馆入口处部署的人脸识别闸机，可自动根据注册的上传的人脸照片进行对比，平均1.5秒完成对比，成功率95%以上，不需要任何操作就能顺利进馆参会，大大提升了万人入场的速率。

同时场馆内还提供了智能指引——智能指引屏能够通过人脸快速识别认出参会嘉宾的身份，并基于当前位置自动提供嘉宾到达的目的会场的最佳路线，全面提升了嘉宾的参会体验。

华为与合作伙伴构建创新行业应用

第二个震撼就是华为结合160家合作伙伴推出的各种联合解决方案展示。此次“生态伙伴大会“主展厅面积达11000平米，通过以“平台+AI+生态”赋能行业应用的逻辑展开，其中的核心当然是AI，搭建包括行业+AI、数字平台、华为云、生态联合创新等21个展区，近500个展点，有160多个是和伙伴联合展示的。最大的特点就是将创新的ICT技术与应用场景进行了深度融合，智能体验更佳。

比如智慧医疗展厅，分别围绕全民人口健康平台建设、智慧医院应用实践、分级诊疗落地建设和创新信息化基础设施等主题，展示大数据、物联网、AI等新兴技术。华为和伙伴联合方案可以提供统一接口，进行统一管理，增强医院透明度，降低医院维护成本，实现精细化管理。

展厅展示的华为工业互联网平台为电力行业打造的大平台+生态化+敏捷应用

现场展示的农业+AI解决方案

最后，个人最大的收获就是，今天科技创新真的到了日新月异的时代了，不管是企业还是个人，都需要不断适应新技术，要有不断学习的心态。就像此次参观“智慧岛”，这才距离华为全联接大会几个月时间呢？AI的应用太快了。相信在5G更多部署之后，还将进一步释放AI算力，那时候将真的是给智能插上翅膀，太快了，真是太快了。