生态伙伴之声：鼎信泰德被授予首批华为云战略合作伙伴 

2019年3月21日，主题为“因聚而生 智能进化”华为中国生态伙伴大会2019在福州隆重召开。，大会聚集逾2万位伙伴、客户、开发者、行业联盟、业界顶尖专家、媒体嘉宾，在60余场生态、行业和技术论坛上探讨交流。

2019年3月21日，主题为“因聚而生 智能进化”华为中国生态伙伴大会2019在福州隆重召开。，大会聚集逾2万位伙伴、客户、开发者、行业联盟、业界顶尖专家、媒体嘉宾，在60余场生态、行业和技术论坛上探讨交流。

做为大会的两个核心主题：云和智能，始终贯彻大会始终。2013年华为企业业务成立以来，合作伙伴大会也会随春天一起到来，从最开始的数百人参会，到今年2万人的参会规模，这是数量的变化。但更大的变化还是来自于核心议题的变化，这已经变成了整个ICT行业的号角。在大会上，华为的合作伙伴鼎信泰德被授予首批华为云战略合作伙伴。

鼎信泰德从2013年开始参会，这些年一直是华为生态建设的整个过程经历者，深知此次大会的对于整个ICT行业的重要性。从最开始的着重于硬件和软件，到后来着重于数据，及至2017年正式确立华为公有云战略，再到今天的人工智能。鼎信泰德一路紧追华为的脚步。付出终有回报，坚持就会胜利，本次大会，鼎信泰德被授予首批华为云战略合作伙伴。

面对责任与荣誉，鼎信泰德项清猛总经理谈到：一分荣誉，十分责任，成为华为云首批战略级合作伙伴，对鼎信泰德是里程碑的事件，我们必将全力以赴，承诺必践。

做为最早的华为生态伙伴，鼎信泰德的整体华为业绩在2017年已经过亿，但面对云市场的战略机遇，鼎信泰德从2016年开始布局投入：2016年华为企业云一级经销商，2017年华为云优选级经销商，2018年华为云授权销售支持中心，2019年华为战略合作伙伴。

对于华为云的看好和坚持，让鼎信泰德在2018年取得了比较好的成绩，也开拓了像：在线途游,全球播，丰信通信，巴士在线，航天科技，等百万量级的用户。业绩是一个结果，鼎信泰德的核心理念是全心全意为客户服务，而公有云市场伙伴存在的价值，也必将由转售过渡到以服务和研发为主。

大会中，项清猛对郑叶来郑总一句话，印象由深：华为云不怕跟任何友商测，也不怕跟国外友商测，经过测试，华为云的图像识别时间，优于AWS和Google好几倍。这也是鼎信泰德这些年的感受，华为公司产品技术过硬，新品迭代速度快，服务是世界级标准，一旦确立目标，不达目的誓不罢休。

虽然有很大的业绩增长压力，但鼎信泰德同仁万众一心，必须去达成目标。在这条路上，我们初心仍在，壮志不改，承诺必践，奋斗到底。

鼎信泰德—华为云战略合作伙伴，企业上云一站式服务商。云在天外，可化万物，云在身边，万物可联。