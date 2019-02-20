Pure Storage将于3月份发布杀手锏备份新品来对抗Data Domain

Pure Storage将在下个月推出一个闪亮的新备份设备ObjectEngine，来对抗Data Domain等竞争对手。

Pure Storage将在下个月推出一个闪亮的新备份设备ObjectEngine，来对抗Data Domain等竞争对手。

ObjectEngine采用了收购获得的StorReduce可变长度（variable-length ）重复数据删除技术，该技术运行在ObjectEngine//A本地硬件和AWS中的ObjectEngine//Cloud实例中。来自Commvault、Oracle、Veeam和Veritas的备份应用都可以将其用作备份目标。

这意味着Pure Storage将ObjectEngine定位为一款闪存-闪存-云（F2F2C）的备份方案，对标EMC的Data Domain D2D（磁盘-磁盘）方案和其他D2D2T（磁盘-磁盘-磁带）产品。

Pure Storage的F2F2C方案将提供从本地闪存进行恢复的功能、云经济性、以及云应用可以重新利用云内数据的功能。采用ObjectEngine的FlashBlade还可以充当本地数据（分发）中心。

ObjectEngine//A

Pure Storage的OE//A270是一款3U的内部部署系统，在2个机箱内有4个节点——最小集群规模。它的备份速度和恢复速度分别是每小时25TB和每小时15TB，具有15PB的前端容量，可以将数据发送到公有云中。

Pure Storage表示：“15PB限制主要来自于可以保存在4 x OE//A节点中的元数据量。实际的重复数据删除数据保存在FlashBlade和Amazon S3的组合中。客户可以快速地通过FlashBlade访问最新存储的数据，并通过S3访问老的数据。”

Pure Storage补充说：“我们不会将数据分层到云。当ObjectEngine配置为存储到云的时候，它会将所有数据的副本存储在云中，并保留数据的一个本地缓存，这些缓存是放在内部环境中的。”

Pure Storage并没有透露这款设备一些内部信息，如CPU、DRAM等内部存储细节、系统架构和连接等，这些都是我们最感兴趣的。

不过Pure Storage表示，该系统采用了大规模并行架构。

4节点、双机箱的OE//A270，后端有一个FlashBlade

我们推断每个3U OE//A270包含2个节点，因为是3U，所以内部相比1U双路机架服务器来说，肯定有更多的组件。

StorReduce文档中这样说明：

StorReduce服务器在自己的物理或虚拟机上运行，推荐使用本地SSD存储。每个StorReduce服务器最多可处理40 PB原始数据，具体取决于实际的重复数据删除率和可用于索引信息的SSD存储量。

对于数据量较低的情况，可以使用磁盘代替SSD。StorReduce支持创建多个存储桶，并在所有存储桶中执行全局重复数据删除操作。

我们估计OE//A270中带有包含重复数据删除索引的本地闪存。

带有2个FlashBlade的OE//A270系统有1PB可用容量，每个FlashBlade是0.5PB，占用机架三分之一的空间。带有4个OE//A270和4个FlashBlades的机架提供了2PB的可用容量，备份速度和恢复速度分别为每小时100TB和每小时60TB。

相比之下，Data Domain DD9800占用4.5个机架的空间，可用容量为1PB，使用CloudBoost的情况下备份速度为每小时68TB，没有公共恢复性能。

Pure Storage称，一个OE//A从亚马逊2个数据库中恢复的速度为每小时1TB。OE//A从FlashBlade的2个数据库恢复的速度为每小时7TB，从4个数据库恢复的速度为每小时10TB。

ObjectEngine//Cloud

Pure Storage还向其FlashArray中增加了对DirectFlash Fabric NVMe over Fabrics的支持。

OE//Cloud是一款云原生软件，可扩展至每小时100TB的备份速度，并且可以保护超过100TB的数据。它的可用性得到9个9，有一个全局命名空间，S3 API，并可以进行内部复制。

Pure没有透露OE//Cloud的恢复速度，称它“高度依赖于云提供商的虚拟硬件和网络基础设施”，并补充说“我们将提供更接近OE//Cloud总体可用性”。

Pure Storage表示，ObjectEngine技术有助于面向测试和开发、分析的数据重用，对标Actifio、Cohesity和Delphix的拷贝数据管理产品。

DirectFlash Fabric

Pure Storage在旗舰的FlashArray套件中提供NVMe驱动器和NVMe访问之后，现在进入了最后一个阶段，也就是在FlashArray中增加NVMe over Fabrics访问。

Pure Storage表示，DirectFlash Fabric（RDMA over Converged Ethernet）的延迟为250μs，与iSCSI相比延迟降低了50％，与光纤通道延迟降低了20％。

使用带有NVMe驱动器的FlashArray//X情况下，服务器应用的整体数据库查询时间可能为5秒，延迟时间为500μs，添加DirectFlash Fabric后将缩短为2.5秒。

未来，Pure Storage透露这一延迟可能会进一步缩短到100μs，整体数据库查询时间缩短到1秒。我们假设再增加存储级内存，那么在访问服务的时候，延迟和查询时间可能会进一步缩短。

上市信息

ObjectEngine//A将于3月份推出，CloudDirect将于5月推出。OE//Cloud将在2019年下半年推出。融合以太网的RDMA将在1月份上市。未来Pure Storage还将增加NVMe over Fibre Channel和TCP。