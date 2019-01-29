闪存和DRAM需求疲软 SK Hynix第四季度收入小幅波动

最近，导致内存制造商库存增加的DRAM短缺问题似乎已经画上句号——至少目前是这样的，不过从SK Hynix最近第四季度的财报仍然能看到这带来的一些影响。

最近，导致内存制造商库存增加的DRAM短缺问题似乎已经画上句号——至少目前是这样的，不过从SK Hynix最近第四季度的财报仍然能看到这带来的一些影响。

韩国半导体制造商SK Hynix财报显示，该季度销售额为9.94万亿韩元（约合89亿美元），同比增长10％，但环比减少13％。

同样地，SK Hynix的净利润同比增长6％至3.4万亿韩元（约合30.4亿美元），但环比减少28％。

SK Hynix全年的销售额为40.45万亿韩元（约合361亿美元），较2017年增长34％，净利润增长46％，达到15.54万亿日元（约合138亿美元）。

内存短缺始于2017年并持续到2018年，导致SK Hynix的利润率大幅上升。

SK Hynix在一份声明中表示，2018年大部分时间“市场状况是持续有利的”，这主要是受到了“数据中心和高性能移动设备需求大增”的推动，带来“创纪录的业绩”。

但是，有增长必然会有下滑，考虑到服务器和PC制造商——以及他们的最终客户——不得不付出更高价值，所以业内并没有很多人对SK Hynix第四季度数据的下滑感到沮丧。

SK Hynix 表示：“由于下半年内存需求放缓，供应短缺问题得到解决，内存市场环境快速变化。”

Wells Fargo高级分析师Aaron Rakers称，DRAM销售额占SK Hynix本季度总收入的87.1％，同比增长17％。

第四季度，SK Hynix的DRAM位出货量同比减少2％，平均销售价格减少11％。NAND闪存的位出货量增加10％，但平均售价下降了21％。

SK Hynix表示，预计2019年上半年NAND价格仍然疲软，而且今年NAND CAPEX上的支出将会减少。

SK Hynix的战略是专注于利润率更高的内存技术，以防止其底线变得不稳定，这是指用于服务器和HBM2及GDDR6产品的高密度DRAM模块。

在闪存市场，SK Hynix将推出72层3D NAND，以及96层产品。与往常一样，在需求上升之前，一切都是为了控制成本和等待需求增长。