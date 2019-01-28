闪存需求和磁盘销售疲软 西部数据即将启动8亿美元成本削减计划

西部数据（Western Digital）即将进入削减成本模式以节省8亿美元资金。西部数据公布的2019财年第二季度财报显示，该季度收入缩减至42.3亿美元，与去年同期相比减少了1/5。

西部数据（Western Digital）即将进入削减成本模式以节省8亿美元资金。西部数据公布的2019财年第二季度财报显示，该季度收入缩减至42.3亿美元，与去年同期相比减少了1/5。

在截至2018年12月28日止的三个月中，西部数据的亏损几乎减少了一半，从8.23亿美元减少至4.87亿美元。毛利率为31.3％，经营现金流为4.69亿美元，磁盘驱动器生产量为3030万个，而去年同期为4230万个。

西部数据现在主要生产闪存和磁盘产品：闪存产品收入为22亿美元，同比减少18％，磁盘产品收入为21亿美元，同比减少23.5％。该季度出货的磁盘EB容量减少了17％。

西部数据首席执行官Stephen Milligan谈到了“疲软的商业环境”，称“该季度随着时间推进，需求呈现负面趋势”。他补充说，西部数据正在“采取行动，以更好地调整成本和费用结构，适应近期的商业环境”。

据称，造成疲软的因素包括移动手机市场需求减少、超大规模客户持续投资放缓、某些客户的库存调整、以及地缘政治波动。

西部数据通过降低工厂生产水平、减少闪存晶圆输出和位供应增长来控制成本。西部数据正在减缓闪存资本投资的步伐，并加速关闭位于吉隆坡的磁盘驱动器工厂。

Milligan在财报电话会议上表示：“我们正在整个公司实施成本和费用的大幅削减。总的来说，我们的目标是每年减少8亿美元。”

西部数据将在6月前对96层3D NAND企业级NVMe SSD进行采样。主流的96层客户端SSD将于3月发货。今年晚些时候西部数据将推出一款16TB、8盘片的磁盘驱动器，采用MAMR技术，之后将推出18TB硬盘。

Susquehanna International分析师Mehdi Hosseini曾两次询问西部数据及其闪存代工合资伙伴TMC是否会更紧密地合作以更好地应对经济衰退。Milligan表示：“我不打算对此进行推测”。

西部数据下一季度的前景黯淡：收入预期为36亿美元，比去年同期的50亿美元减少了28％。然而，Milligan预计会在2019年下半年看到一些回升，并表示他对长期增长充满信心。