丘壑在胸中，华为云用云服务和EI加速企业数字化进程

当华为公司副总裁、云BU总裁郑叶来分享对工业互联网的理解，以及华为在工业互联网领域的探索实践中提出“工业互联网的核心是工业，而不是互联网。”我是忍不住拍了大腿的。

纵观近年来的全球经济形势，我们既看到经济全球化带来的发展成果，也看到了国际产业转移带来的各个国家产业结构发生的深刻变化。

在经济形势大好的情况下，一些问题没有显现出来，而2008年经济危机暴发，人们意识到金融、虚拟经济等手段如果没有实体经济支撑，就是空中楼阁、昙花一现的美好。

今天越来越多的国家意识到实体经济的重要性。今天我们也越来越清晰的看到全球工业格局和中国经济发展环境发生着重大变化。因此工业竞争力的提升迫在眉睫。这不仅是关系国计民生的重要支柱，更是科技创新最重要的试验田和主战场。

而今天，新一代信息技术与制造业深度融合的产物工业互联网，通过实现人、机、物的全面互联，构建了一个全要素、全产业链、全价值链连接的、新型的生产制造和服务体系。工业互联网的发展和完善已经对整个工业体系产生了深刻的影响。

后发先至，基于对工业互联网深刻理解

当华为公司副总裁、云BU总裁郑叶来分享对工业互联网的理解，以及华为在工业互联网领域的探索实践中提出“工业互联网的核心是工业，而不是互联网。”我是忍不住拍了大腿的。

基于工业互联网的创新和服务，华为不是最早的，但是我们看到华为对于工业互联网的理解应该是非常深刻的。

这里的“工业”不仅仅是看得见摸得着着的机器、人、厂房等。更引申为“数据、模型以及服务”，是工业领域的基础数据、专家的技术实践，以及优质服务。华为云的目的是通过云计算、 大数据、AI、IoT等四大使能技术，来让工业数据成为生产力，提升整个工业产业的竞争力。

赋能工业数据，核心是明确数据主权

郑叶来在大会上分享到，“工业互联网的核心是工业，而不是互联网。”更重要的是对工业数据进行了定义，在数据工业时代，当数据成为核心资产，那么工业的发展需要明确数据主权。“华为是做核心技术和制造的，太明白工业数据这意味着什么” ，郑叶来曾在多次采访中谈到过车企的例子，一家著名车企的高管介绍过，四个车轮配置的数据是无数次工程师傅和故障检测人员实践出来的，这是核心价值。而这些数据的主权必须为企业自身所拥有。

基于此郑叶来谈到对工业互联网的思考。

首先要明确数据主权，华为云提供的使能平台目的要纯粹，尊重用户的数据主权，不去探索人家的数据。

其次，一定要明确知识产权和保护商业机密；“让人家放心，这点做不到，谁愿意和你玩呢，谁敢和你玩呢，又怎么能放心呢？”

再次，应该实事求是的宣传功效，解决客户实际问题；就这一点，我是极其认同的，动不动造个概念，不管搞不搞得好都出来讲讲。事实上“核心的技术是要来解决实际问题的”，而不应该被拿来造概念，做秀。

最后，坚持开放的平台，积极汲取全世界产业界先进的工具和能力。

开放共赢，华为与合作伙伴共建、共享、共赢

全中国拥有41个工业大类、191个中类和525个小类的工业企业，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。而每类工业企业都有自己独特的工业Know-How和行业知识。目前全球还没有一家公司、也不可能有哪家公司可以独立提供，覆盖各工业行业的工业互联网解方案，所以，唯有开放合作、分工配合，才能够满足工业企业需求，实现共建、共享、共赢。

华为工业互联网解决方案，是华为和合作伙伴一起，面向工业企业提供完整的跨行业、跨领域的工业场景解决方案。基于工业数据作为新的生产力要素基础，首先通过IoT技术实现工业数据的采集，然后运用云计算、大数据技术实现人机物的可视化，再基于AI、大数据技术构建模型，提供服务，优化制造资源配置效率，赋予工业互联网的四种新模式：个性化定制、网络化协同、服务化延伸、智能化生产与维护。

在解决方案的构建中，华为聚焦“联接+云+EI”提供使能平台FusionPlant，合作伙伴聚焦行业平台、行业know-how和行业应用软件及APP。双方发挥各自的优势，共同打造有竞争力的工业互联网解决方案。

华为云用云服务和EI加速企业数字化进程

FusionPlant平台通过工业设备和高价值工业产品的接入，实现本地化的数据采集、过滤、清洗，通过云边协同完成模型和规则下发，实现边缘智能；通过工业云基础平台以及工业智能，为行业应用提供使能组件，包含基础设施资源池、工业微服务组件库、工业智能服务组件等；最终应用平台以FusionPlant为基础，构建工业各领域应用，赋能各行业子平台，如石化、钢铁、机器人、汽车等行业平台等。

而华为云EI开放华为数字化实践经验，为FusionPlant智能化赋能，华为在人工智能领域持续投入，已经构建了包括优化算法、语音识别、图像识别、实时处理、多维 分析等基础AI能力。并已将人工智能技术用于企业的生产经营各环节，通过AI使能企业应用，我们 称之为企业智能EI。目前，华为云EI已经广泛应用于柔性质检、根因分析、智能排产、预测性维护等工业企业的全产业链和全价值链，成为华为工业互联网平台打造的核心使能技术。

例如，在电子制造行业，过去每一部手机的电芯、电池、单板都要通过人工用肉眼检测外观，企业则面临着员工工作量巨大、成品率低、品控无法有效把控等问题。郑叶来介绍，通过华为云EI服务的视觉检测模型，成品率提升到了99.55%，员工重复劳作降低了48%。

在模具加工方面，依托华为云ROMA集成平台以及边缘计算接入能力，广东鑫航智能科技公司为模具龙头企业银宝山新提升了30%机床设备稼动率，降低了15%刀具损耗成本。

在工业用气领域，华为云+EI使能汇川云平台，将开发的模型下放到边缘端，对空压机实时监测及故障报警、智能化调压，实现空压机节能，数据显示，管道损耗模型降低能耗7.8%，电机异常预测模型降低能耗1.97%。在空压机轻载运行时，可以节约7%的电费。如果全国推广，生命周期内有望实现节省36亿元电费。

在能源化工领域，通过华为云EI算法建立设备运维经验模型，对重资产设备实现预测性维护，避免非计划停机导致的巨额损失。华为FusionPlant使能石化盈科ProMACE平台，实现劳动生产率提升10%以上，先进控制投用率、生产数据自动化采集率达到90%，外排污染源自动监控率达到100%。

我们看到，工业互联网的基础是信息化和工业化的融合，而华为的优势至顶网认为是“胸中有丘壑”。即从根本上认识到，工业是根本，互联网是“工具”的作用，又能实实在在提供包括芯片、芯片使能、训练和推理框架和应用使能在内的全堆栈方案以及包括公有云、私有云、各种边缘计算、物联网行业终端以及消费类终端等部署环境的全场景AI解决方案，然后与行业合作伙伴一起，不断完善跨行业、 跨领域工业互联网解决方案，同时用云服务和EI加速企业数字化进程，服务好企业！