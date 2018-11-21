从最新发布产品看，西部数据已经形成视频监控领域的端到端智能方案

近日，西部数据公司发布了全新的三个监控存储解决方案，包括应用于监控的工业级3D NAND UFS嵌入式闪存盘（EFD）、拓展至256GB大容量的WD Purple microSD监控专用存储卡，以及智能分析软件Western Digital Device Analytics（WDDA）。

近日，西部数据公司发布了全新的三个监控存储解决方案，包括应用于监控的工业级3D NAND UFS嵌入式闪存盘（EFD）、拓展至256GB大容量的WD Purple microSD监控专用存储卡，以及智能分析软件Western Digital Device Analytics（WDDA）。

结合监控市场的旗舰产品WD Purple西部数据紫盘，我们看到西部数据在物联网包括终端到云端的整个环节中，为现代视频监控领域提供了完整的解决方案。结合可为OEM及系统集成商主动管理其存储子系统及维持运行优化状态的新款分析软件WDDA，可以说是把AI也嵌入到了整个视频数据中。

基于对市场的判断，西部数据不断推出新产品

在2017年整个视频监控的市场营收已经达到168亿美元。从市场上来看，视频监控在未来几年也会处于一个高速增长的阶段。从技术创新看，目前视频监控的解析度已经开始向4K方向发展，4K摄像头的年复合增长率在104%的量级。从数据量来看，4K格式的数据是普通高清数据的3-6倍的容量，形成了一个对存储容量全新的需求趋势。

可能你会问，现在不是都把数据放在云上吗？为什么西部数据还在不断创新的3D NAND UFS嵌入式闪存盘（EFD）、WD Purple microSD监控专用存储卡，以及智能分析软件Western Digital Device Analytics（WDDA）？

这是因为数据上云从技术上来看，在四个方向还存在瓶颈：一个是连接持续性的问题，是否可以不间断的连接到网络。第二是网络带宽，目前还没有充足的带宽能保证所有的数据上传到网络。第三，延时，在网络上传和下发互联互通的时候是否及时有效。第四，数据的私密性，所有的私人数据或者终端数据是否都需要加密或者授权后上传到云端。

而西部数据新发布的设备及工具主要针对监控市场在转型过程中复杂的动态数据需求，支持网络与人工智能(AI)摄像系统，以及其他终端智能视频设备对高性能、大容量及高耐久性需求。在现代视频监控中，从零售环境中的消费行为，到城市交通模式，到公共场景中的人群管控，视频及其丰富的元数据在取证分析及预防措施方面都能够提供重要的价值。无论是NVR、IoT网关、多接入边缘计算节点（MEC），还是其他配置，监控摄像机和终端系统都是实时AI系统的主要部分，从而拉动了对能够在恶劣环境中24/7有效运行的可靠存储解决方案的需求。

工业级监控3D NAND UFS嵌入式闪存盘业内率先推出

西部数据本次推出行业内首款基于3D NAND Flash技术的UFS的产品。这款产品基于先进的3D NAND架构，将UFS的高速及工业级的高耐久性和大容量用于终端摄像头和智能视频应用。

这款产品目标应用场景是嵌入式前端的存储需求，它可以配合海思、高通和英伟达的平台作为主要的存储器进行使用。这款产品主要的特点，第一就是它超强的耐久性，它的使用周期可以达到3000P/E，同时它具备更强的健康监控的功能，随时通过计算机的读取可以了解到产品寿命，它支持的容量从16GB到256GB，也满足在监控行业日益增长的存储容量的需求。同时，它是UFS接口产品，相比之前面世的工业级别的eMMC产品、UFS接口能够达到eMMC接口速度的2倍，最重要的就是它可以适应比较严苛的工作温度范围，在可支持-25度到85度这种宽温的基础上，还扩展到支持-40度到85度温度范围。新设备读取速度达750 MB/s，写入速度达320 MB/s，支持高频读写使用，包括AI视频摄像机和边缘设备。设备支持最高768 TBW，耐久性强大，可满足密集的读写要求。EFD是一款先进的NAND闪存管理固件，包括强大的错误校正码（ECC）、读取刷新、损耗均衡管理、以及不良区块管理。

用于终端4K及AI视频的监控级视频存储扩展

西部数据专为监控摄像机打造的WD Purple microSD监控专用存储卡，为始终在线的终端监控摄像机带来WD Purple系列的高性能、高耐久性及可靠性。新款的WD Purple microSD监控专用存储卡采用3D NAND技术，可以将容量扩展至256GB，支持高达1,000 P/E产品生命周期，满足了AI及高分辨率专业监控摄像机24/7连续运行的工作负载需求。microSD存储卡的运行温度为-25°C 到85°C，且可防潮，支持在户内户外各种极端天气状况下的连续使用。

针对智能终端的数据存储，西部数据力推智能分析软件WDDA

随着监控设备的终端变得越来越智能化，终端的数据存储和安全重要性就更为凸显。Western Digital Device Analytics（WDDA）可以说是为监控领域量身打造的智能分析软件。具体来讲可以在监控解决方案中，对存储设备健康状况进行监控，通过智能系统监控和分析，检测可能出现的问题，该软件不仅可以主动监控存储子系统，并在必要时自行执行纠正措施，还能提供更多的数据来识别潜在的问题存储设备，帮助IT管理人员在故障发生前进行干预，实现提前数据备份避免数据丢失、停机等。

举例说明，当某一个硬盘周围工作环境温度偏高，有可能是风扇已经坏了，或者出风口被什么东西堵住了。操作人员可以通过WDDA的提示执行相应的操作，修复设备风扇或把异物拿走，使整体的设备能够还原到合适的工作温度。

而在存储卡应用中，WDDA可以分析产品的使用寿命，它可以向主控系统持续报告，卡片的寿命还有多少，相关人员可以提前替换已经达到产品生命周期的卡片。

通过以上两个应用场景我们看到，WDDA可以增加监控系统的运行效率，降低总体的拥有成本，最重要的是可以把整个存储系统的维护到一个预先的动作，帮助用户减少因为系统失效而造成的数据和设备损失。

目前WDDA西部数据设备分析的软件只支持监控系列的产品，是因为监控的应用场景的数据容量、工作时效及工作负载跟其他应用场景是完全不同的。WDDA目前所有的设计都是基于对监控应用的理解进行设计。未来，基于不同的应用场景西部数据会把这种软件的能力扩展到其他的应用领域里。

可以看到新款西部数据iNAND UFS EFD，高容量WD Purple microSD监控专用存储卡及西部数据设备分析技术组成了完整的数据存储设备系列产品，满足当今的监控需求。这些产品可以为用户提供一个完整的终端到云端的数据采集、保存、访问及转换解决方案。