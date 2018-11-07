PCI总线即将到来，从纽约到旧金山已经掀起NVMe的狂欢

车轮急转，交通灯爆燃，一切似乎都预示着新时代的开始……

本周，已经有多家供应商开始将NVMe与其它云、软件以及超融合发展趋势相提并论。但在本文中，我们首先为大家带来几条新消息。

Blocks and Files报道称，Komprise公司的文件生命周期管理客户如今迎来更多冷门数据存储选项。

富士通-NetApp融合型NFLEX系统（目前仅在欧洲、中东以及非洲市场销售）获得SAP商务套件认证，已经成为面向S/4HANA以及BW/4HANA部署方案的认证产品。

初创企业Burlywood公司在其自主开发的闪存控制器软件包当中添加了NVMe支持能力。

Veeam公司告别其联合CEO Peter McKay，原因是这位掌门人无法为其一系列新举措提供合理的依据。由此空出的CEO与COO岗位也立即开始物色新人选。

NVMe-over-Fabrics阵列软件初创厂商Excelero公司将跨越TCP与光纤通道的NVMe运行能力引入其NVMe软件当中，旨在为现有iSCSI以及FC SAN用户提供面向NVMe-oF的迁移路由选项。

接下来是NVMe的“三杀”新闻：富士通公司表示其接下来将要推出的ETERNUS存储阵列将同时支持NVMe驱动器以及NVMe-oF访问机制。

此外，为了向英国学术界展示NVMe-oF阵列的连接优势，伦敦玛丽皇后大学公布了一款高性能DDN GridScaler阵列以及一款性能更为强劲的Excelero NVMe-oF D24全闪存阵列——后者性能表现之强，甚至令GrdScaler直接“沦为”高容量选项。

本周晚些时候，我们了解到由David Scott牵头的四位前任3PAR/HPE存储高管将重返初创企业Nebulon公司。该公司专注于面向混合IT的云定义存储业务。这家初创企业仍处于早期发展阶段，且目前正在招聘基础工程师职位，因此我们对其发展进度无疑有必要保持耐心。

这家企业表示还有很多工作要做，具体包括整理超融合基础设施供应商报告以及面向公有云的数据调回等。