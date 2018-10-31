西部数据公司持续保持企业级硬盘领先地位

2018年10月31日—北京，为展示其在企业级存储解决方案领域的持续优势和领先地位，西部数据公司（NASDAQ：WDC）推出了业界高密度硬盘15TB Ultrastar DC HC620主机托管SMR硬盘。

2018年10月31日—北京，为展示其在企业级存储解决方案领域的持续优势和领先地位，西部数据公司（NASDAQ：WDC）推出了业界高密度硬盘15TB Ultrastar DC HC620主机托管SMR硬盘。Ultrastar DC HC620领先于市场，为SMR现有客户将容量载点提升到新的高度，并继续发挥SMR技术的优势为客户带来效益。

西部数据产品市场副总裁Eyal Bek表示：“随着数据继续以前所未有的速度增长，很多超大规模和云存储客户都知道按顺序写入的数据将成为工作负载发展趋势。为此，客户正在努力优化其基础设施，希望能够更有效地降低TCO并提高容量。我们的客户投资的大容量SMR存储解决方案不仅可以在今天得到充分利用，而且还能逐代提高SMR磁录密度，以实现持续的基础架构优化。”

Ultrastar 15TB主机托管SMR硬盘为TCO设置了新标准，同时适用于超大规模云和传统数据中心工作负载，包括大型视频监控“智能城市”计划，可满足硬性存储需求和大数据存储需求。15TB硬盘可成就用世界上领先的高密度服务器和存储系统，一个完全填充的4U60硬盘盒可提供900TB的原始存储容量，与14TB硬盘相比，每4U机架空间可多提供60TB容量。在占地面积、单位存储成本($/TB)、单位面积的存储容量(TB/平方英尺)或单位存储功耗(瓦/PB)至关重要的大规模环境中，这将能够显著降低TCO。

作为先前14TB SMR硬盘产品家族的扩展，15TB的企业级Ultrastar主机托管SMR硬盘基于公司公认的HelioSeal®平台，延续了公司提供市场上大容量企业级硬盘传统的同时，再次开创了业界先河。西部数据公司目前正在向客户提供Ultrastar DC HC620的样品，预计本季度晚些时候将会上市。

新款的Ultrastar DC HC620硬盘进一步扩展了西部数据广泛的企业级存储解决方案，包括高性能的NVMe™ SSD、创新型HelioSeal®企业级硬盘以及SAS和SATA SSD。公司的数据中心系统中包括ActiveScale™、IntelliFlash™、OpenFlex™以及Ultrastar®存储服务器和平台。