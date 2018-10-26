超越监控—西部数据全新系列产品亮相2018安博会

中国国际社会公共安全产品博览会（SECURITY CHINA）于2018年10月23日至26日在北京召开。Western Digital西部数据再次参加本届博览会，并带来从终端到核心全方位监控存储解决方案。

中国国际社会公共安全产品博览会（SECURITY CHINA）于2018年10月23日至26日在北京召开。Western Digital西部数据再次参加本届博览会，并带来从终端到核心全方位监控存储解决方案。

在此次展会上，西部数据向用户展示了领先的全面监控存储解决方案，包括全新的WD Purple西部数据监控紫盘、iNAND IX EU312工业级嵌入式闪存、microSD存储卡以及Western Digital Device Analytics（WDDA）针对优化监控存储系统的分析软件等。

西部数据展区亮点：

1. 超越监控，西部数据监控级产品系列

WD Purple –西部数据监控紫盘

WD Purple 西部数据监控紫盘专为全天候持续运行的高清安全系统而打造。容量高达12TB，每个硬盘可支持多达64个摄像头，已针对监控系统进行全面优化，大大降低了丢帧率。同时，WD Purple西数紫盘 采用WD的独家Allframe 全帧技术，有助于减少失帧。高达3倍于台式机硬盘的支持180TB/年的工作负载能力，MTBF长达150万小时。可根据自身的业务需求放心的量身定制安全系统。

2. iNAND IX EU312工业级嵌入式闪存

西部数据公司全球首发的基于闪存存储（UFS）2.1版本接口和3D NAND的工业级嵌入式闪存，提供256GB的容量，是西部数据为工业和监控应用提供的最先进的闪存存储解决方案，具有卓越读写性能，平均高达3000P/E周期的耐久性和更广的温度范围。

为推动前端应用推出的Purple microSD存储卡

Purple microSD存储卡是在对三代工业产品进行广泛分析的基础上诞生的，专为应对监控市场需求而打造。针对24x7全天候视频监控摄像头优化的高耐用性和高达256GB的容量，同时提供智能存储维护，在兼容的摄像机中，借助存储卡运行状态监控的功能，可实现在及时维护。

Western Digital Device Analytics（WDDA）

Western Digital Device Analytics（WDDA）可以说是为监控领域量身打造的智能分析软件。具体来讲可以在监控解决方案中，对存储设备健康状况进行监控，通过智能系统监控和分析，检测有问题的情况，该软件不仅可以主动监控存储子系统，并在必要时自行执行纠正措施，还能提供更多的数据分析来识别具有潜在问题的存储设备，帮助IT管理人员在故障发生前排除隐患，实现提前数据备份避免数据丢失、停机等。

3.为海量监控数据转换价值的企业级Ultrastar系列硬盘

为满足企业巨大工作负载以及让存储的海量视频转换为有价值的分析数据，西部数据还研发了高性能、企业级Ultrastar硬盘，该系列硬盘是为传统存储和服务器应用以及分布式和扩展计算而设计，能够处理高达每年550TB的工作负载，并且可满足许多传统IT工作的经济性和访问性需求。