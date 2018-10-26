西部数据心意坚定，全力提升最新一代磁盘存储容量

西部数据公司宣称其推出的叠瓦式15 TB Ultrastar DC HC620已经成为世界上容量最高的磁盘驱动器产品。15 TB Ultrastar DC HC620主要面向超大规模业务环境受众。

西部数据公司宣称其推出的叠瓦式15 TB Ultrastar DC HC620已经成为世界上容量最高的磁盘驱动器产品。

这款产品属于14 TB Hs14驱动器的后续方案，可提供14 TB或15 TB容量选项。Hs14与HC620都属于氦气填充式驱动器，且根据我们的了解，二者皆容纳有八块存储碟片。

西部数据公司HGST Ultrastar DC HC620

叠瓦式磁记录技术能够令碟片上的磁道彼此重叠，类似于屋顶上重重叠加的瓦片一样。这种设计能够有效提升存储碟片的密度，但由于数据必须按顺序写入以确保磁头不至于破坏重叠磁道上的数据，因此整个重写速度往往很慢。

这些Ultrastar驱动器采取主机管理方式，这意味着用户必须修改主机上的数据写入软件才能加以使用——这意味着其并不适合作为非叠瓦式磁盘驱动器的直接替代方案。

西部数据公司表示，他们正在针对顺序写入问题进行优化，从而帮助超大规模数据中心运营方们从视频监控装置、监管合规存储以及大数据等来源处复制大量数据。

这款15 TB驱动器相较于14 TB版本在容量方面仅上升了7%，意味着其单位存储密度由每平方英寸1034 Gbit增长至每平方英寸1108 Gbit。

一台4U、60驱动器机箱能够凭借这款驱动器提供900 TB存储容量，而此前的14 TB驱动器则仅可在同一机箱中提供840 TB。十台这样的机箱将能够为单一机架带来额外的600 TB存储空间。

新驱动器的持续数据传输速率为每秒255 MB; Hs14则为每秒233 MB。二者皆配备有515 MB缓冲区，转速为7200转，同时配有每秒6 Gbit SATA或每秒12 Gbit SAS接口。

主要特性

250万小时平均故障间隔时间

五年保修服务

年工作负载量高达550 TB

即时安全擦除

平均延迟4.16毫秒

60万次加载/卸载循环

作为西部数据的有力竞争对手，希捷与东芝都拥有自己的14 TB磁盘对口，因此相信双方也将在不久的将来推出自己的15 TB产品。

西部数据公司产品营销副总裁Eyal Bek表示，“通过利用我们最高容量的叠瓦式磁记录存储解决方案，我们不仅能够帮助客户充分利用其采购投资，同时亦可为后续的叠瓦式磁记录单位存储密度带来基础架构层面的持续优化空间。”

更具体地讲，即将推出的更高容量MAMR记录技术驱动器也将采用相同的主机管理叠瓦设计方案，并带来远超7%的容量升级表现。

感兴趣的朋友可以点击此处查看相关数据表（PDF格式，英文原文）。