西部数据公司公布96层嵌入式闪存芯片

如果将层数提升50%，会得到什么？答案似乎令人有些失望。

如果将层数提升50%，会得到什么？答案似乎令人有些失望。

西部数据公司已经开发出一款用于智能手机的96层NAND芯片，并提到未来有望进一步提升嵌入式存储容量; 但就目前来看，此次发布的芯片与前代产品在容量水平方面仍然保持一致。

这款iNAND EU321嵌入式闪存驱动器（简称EFD）配备一个UFS 2.1接口，并与原有64层EU311设备具有相同的32 GB、64 GB、128 GB以及256 GB容量。可以看到，尽管层数增加了50%，但最新发布的96层3D NAND芯片并没有什么实质性的容量长进。

西部数据iNAND EU321驱动器。

EU321驱动器与EU311驱动器在物理尺寸上也完全相同，皆为11.5 x 13 x 1.0毫米。

与EU311（每秒500 MB）相比，新的EU321驱动器在连续写入性能方面提升了10%（达到每秒550 MB）; 随机写入IOPS也提高了15.5%，具体数值为52000对45000。

但在另一方面，EU321在连续读取与随机读取IOPS性能方面与EU311继续持平，分别为每秒800 MB与50000 IOPS。

两款驱动器都利用到SLC缓存以加持写入性能。

今年7月，西部数据方面曾经表示其正在发布一款96层、四级单元（简称QLC）设备的样品。QLC闪存在速度上天然低于TLC NAND，这也许解释了此次EU321性能表现不佳的原因。此外，我们已经就容量、性能与NAND类型等问题向西部数据做出了询问。

西部数据公司技术产品营销总监Ziv Paz表示，EU321驱动器属于“TLC，但我们在今年7月公布的96层QLC产品预计也将在今年之内开始批量出货，且首先登陆SanDisk品牌的消费级产品。”

原有64层EU311也属于TLC设备。

在设备的物理尺寸方面，Paz表示，“11.5 x 13 x 1毫米的设计属于UFS的JEDEC标准封装尺寸——无论内部采用怎样的NAND晶片，旨在实现嵌入替代路径。”

EU321的容量水平与上代EU311完全一致，分别提供32、64、128以及256 GB选项——因为“这些容量水平契合市场的实际需求。”

该行业主要受到智能移动设备用户的推动，这部分受众需要更多存储空间，特别是在5G调整网络与4K视频设备所带来的高吞吐量期望之下。然而，这种需求显然并没能在EU311到EU321的升级当中得到体现。

Paz这样评论EU311与EU321驱动器所体现的不同连续读取/写入与随机读取/写入IOPS性能：

“我们正在利用冷艳的不同属性，根据客户需求与应用要求生产针对市场内各个细分层级的iNAND产品。在产品层面，我们需要对众多因素做出权衡与优化，具体包括功耗、使用寿命、读写性能等等，从而支持不同的市场方向——例如移动、汽车以及监控等。”

然而，这种面向市场需求的“调整”作法只解释了性能差异的存在原因，却没有提到为何引入QLC闪存。QLC闪存应该会在今年晚些时候出现在SanDIsk品牌的消费级驱动器内，但却没有现身于本次发布的EU系列嵌入式驱动器中——西部数据到底做何打算，恐怕还需要进一步观察。