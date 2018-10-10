华为全联接大会观察：全栈全场景AI解决方案的推出为华为云发展提供全新方向

对于AI战略，徐直军认为AI充满机遇和挑战。但是我们应该把目光充分聚焦人工智能能解决的问题

在2018年10月10日华为全联接大会2018（HUAWEI CONNECT）首日上，华为副董事长，轮值董事长徐直军在大会上发表主题演讲，系统阐述了华为的AI发展战略，以及全栈全场景AI解决方案，其中包括全球首个覆盖全场景人工智能的Ascend系列IP 和芯片。同时他谈到基于全新AI芯片大规模分布式训练算法都会在华为云上实现。基于华为最新发布d Ascend昇腾芯片将帮助华为云上全栈、全场景服务全面提升性能，帮助华为云EI更好地提供服务。

华为副董事长，轮值董事长徐直军在大会上发表主题演讲

基于十大改变华为推出AI发展战略

对于AI战略，徐直军认为AI充满机遇和挑战。但是我们应该把目光充分聚焦人工智能能解决的问题。“我们应充分聚焦人工智能能解决的问题、聚焦其创造价值的领域，而不是把精力花在人工智能不能解决的问题或不能创造价值的领域。因为选择正确的问题比寻找新奇的方案更重要。”

因此华为看到10个人工智能的重要改变方向：模型训练、算力、AI部署、算法、AI自动化、面向实际应用、模型更新、多技术协同、平台支持、人才获得等。这十大改变既是华为对AI产业发展的期望，也是华为制定AI发展战略的源动力。

基于这十大改变，华为的AI发展战略包括五个方面：

投资基础研究：在计算视觉、自然语言处理、决策推理等领域构筑数据高效（更少的数据需求） 、能耗高效（更低的算力和能耗） ，安全可信、自动自治的机器学习基础能力。

打造全栈方案：打造面向云、边缘和端等全场景的、独立的以及协同的、全栈解决方案，提供充裕的、经济的算力资源，简单易用、高效率、全流程的AI平台。

投资开放生态和人才培养：面向全球，持续与学术界、产业界和行业伙伴广泛合作，打造人工智能开放生态，培养人工智能人才。

解决方案增强：把AI思维和技术引入现有产品和服务，实现更大价值、更强竞争力。

内部效率提升：应用AI优化内部管理，对准海量作业场景，大幅度提升内部运营效率和质量。

在华为全联接大会上，华为重点介绍了华为的全栈全场景AI解决方案。全栈全场景AI解决方案是华为曾经发布了面向政府、企业的华为云EI，以及面向智能终端的HiAI这两套解决方案的整合。

全栈全场景人工智能解决方案包括纵轴全栈包括包含四个部分：芯片、芯片使能、框架以及应用使能四个部分。以及全场景包括：消费类终端 (Consumer Device)、公有云 (Public Cloud) 、私有云 (Private Cloud)、各种边缘计算 (Edge Computing)、IoT行业终端 (Industrial IoT Device) 这5大类场景。

“全场景意味着华为有能力实现智能无所不及，帮助构建万物互联的智能世界。全栈意味着华为有能力为AI应用开发者提供强大的算力和应用开发平台；有能力提供大家用得起、用得好、用的放心的AI，实现普惠AI。”徐直军解释了全栈全场景AI战略的意义。

在大会环节，徐直军还正式宣布华为两颗云数据中心AI芯片：单芯片计算密度最大的昇腾910和极致高效计算低功耗的AI SoC昇腾310。

大会展示的昇腾310芯片

徐直军谈到的基于全新AI芯片大规模分布式训练算法都会在华为云上实现。昇腾芯片可以帮助华为云上的计算，存储等服务提升性能，帮助华为云EI更好地提供服务。

基于全栈全场景AI解决方案，华为云强力升级

同时我们看到，华为推出AI战略、发布全栈全场景AI解决方案为华为云的进一步发展提供了方向。那就是全栈云解决方案。

第一、华为云将有更强大的AI性能，大大缩短训练模型的时间

按照目前的技术水平，训练某些复杂模型时往往需要数天甚至数月，而成功的创新发现往往需要多次迭代，这种训练速度严重制约了应用创新。徐直军认为，通过AI战略的推动，未来模型的训练要能在几分钟、甚至几秒钟内完成。

第二、华为云将为用户提供充裕经济的算力

算力是AI的基础，但目前的算力非常昂贵，是一种稀缺资源。如果说算力的进步是当下AI大发展的主要驱动因素，那么，算力的稀缺和昂贵正在成为制约AI全面发展的核心因素。

华为推动AI战略，希望能够通过华为云为用户提供算力应该是充裕且经济。

第三，AI将帮助华为云上实现更多部署场景

混合云已经成为企业采用云服务的主要模式，当前的AI主要在云，少量在边缘，与企业的业务环境的结合有待进一步深入。华为认为，未来AI将无处不在，要能够部署在任何场景，并确保用户隐私得到尊准和保护。

第四，华为云将获得更高的自动化水平以及为用户提供更大价值。华为认为人工智能的加入大大提升自动化水平每一个通用目的技术，只有与其它技术充分协同配合，才能发挥到极致，创造巨大的经济价值。AI也不例外，但在目前我们探讨AI时，更多的是仅仅聚焦AI本身。

我们认为，AI需要与云、物联网、边缘计算、区块链、大数据、数据库…等技术充分协同，如此才能发挥更大价值。

第五，通过全栈全场景解决方案，华为云要成为一站式云平台

华为云会提供必需的自动化工具，让AI应用开发更容易，更快捷。从而，使AI成为所有应用开发者甚至所有ICT技术从业人员的一项基本技能。

通过新的AI战略以及全栈全场景AI解决方案的推出，让我们更清楚的看到，华为云基于AI芯片能够提供一个更强更快的云平台，也更加阐述了华为云的边界，上不做应用，下不碰数据的自信。

也让我们看到华为云基于长期在计算、存储、网络等领域实践，积累大量算法、芯片、软硬件结合能力，结合AI战略让我们看到华为有能力打造极致性能的云基础设施服务。我想这也是2017年华为成立Cloud BU的重要原因。