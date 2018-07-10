为企业发展赋能——大数据与人工智能应用论坛即将举办

2018年7月23日-25日，由中国电子学会主办，至顶网承办的以“聚力云上生态 赋能实体经济”为主题第十届中国云计算大会将在北京国家会议中心举办。

2018年7月23日-25日，由中国电子学会主办，至顶网承办的以“聚力云上生态 赋能实体经济”为主题第十届中国云计算大会将在北京国家会议中心举办。

2017底，有两件大事，一个是中共中央政治局12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。一个是中国新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会在京召开，公布我国第一批国家人工智能开放创新平台。

我们看到2018年将是推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善的开年。同时也是人工智能技术应用和落地的一年。大数据与人工智能将是一个技术与实践、产业与应用、创新与平台的结合，我们也看到今天全球各国高度重视大数据技术与人工智能平台的发展，大数据和人工智能方面的人才更是成为就业市场中的“金领”。

在这样的时代背景下，在2018年7月25日下午我们将举办2018年大数据与人工智能应用论坛，该论坛将邀请国内外顶级学者、专家、企业研究人员共同分享大数据与人工智能应用的经验和技术，为企业和用户提供最新的技术动态。

据了解，本次论坛至顶网将邀请到品友互动首席技术官(CTO) 欧阳辰、PerfXLab澎峰科技联合创始人张先轶、中科院计算所计算机体系结构国家重点实验室研究员及博士生导师、国家超算济南中心主任张云泉、小米人工智能与云平台部云技术研发总监冯宏华等大数据和人工智能领域的专家来对大数据和人工智能应用进行深度解析。

欧阳辰负责品友互动的人工智能战略，研发商业决策AI引擎“福尔摩斯”。拥有17年的互联网技术经验，曾任职微软、小米、甲骨文等公司。欧阳辰曾在微软工作十年，负责搜索引擎核心模块与移动上下文广告算法和平台，曾任职小米，负责广告平台和大数据分析平台，支持流量和收入的百十倍增长。欧阳辰持有数项人工智能算法的中美专利，并且出版《Druid大数据实时分析》，毕业于北京大学计算机系，获得学士和硕士学位。

PerfXLab澎峰科技联合创始人张先轶本科和硕士毕业于北京理工大学，博士毕业于中国科学院大学，曾于中科院软件所工作，之后分别在UT Austin和MIT进行博士后研究工作。国际知名开源矩阵计算项目OpenBLAS发起人和主要维护者。2016年，创办PerfXLab澎峰科技，提供嵌入式和云端AI解决方案。2016年获得中国计算机学会科学技术二等奖，2017年获得中国科学院杰出成就奖（研究集体主要完成者）。

冯宏华，2002年毕业于清华大学计算机科学与技术系(1999年本科/2002年硕士)，先后在IBM/微软/腾讯任职，在微软STCA工作期间(2007-2011)，参与了Bing的后台分布式结构化存储系统Kirin的开发，在腾讯工作时(2011-2012)参与了typhoon的xcube系统(类bigtable)的开发，2012年加入小米后负责HBase方面的改进和开发工作，现在是包括存储和计算等方面的云技术部门负责人。

张云泉，博士，中科院计算所并行软件实验室主任，研究员，博士生导师，国家超算济南中心主任。2000年中国科学院软件研究所计算机软件与理论专业硕博连读,获工学博士学位。主要研究方向为大数据并行处理、并行程序设计和性能评价、并行计算和并行编程模型等。已在国内外学术刊物上发表论文二百余篇，出版专著一部，译著七部。获得中科院软件所首批杰出青年人才专项计划支持。曾获国家科技进步奖二等奖一项，获中科院科技进步二等奖一项，2016年中国计算机学会科学技术二等奖，2017年首届CCF青竹奖获得者，2017年中科院科教成果一等奖，2017年中科院杰出科学与技术成就奖。中国大数据产业应用协同创新联盟执行理事长，全国高校人工智能与大数据创新联盟常务副理事长，ACM中国常务理事，中国软件行业协会常务理事，中国计算机学会常务理事/高性能计算专业委员会秘书长,大数据专家委员会副秘书长。《数值计算与计算机应用》、《计算机科学》、《计算机工程与科学》和《科研信息化技术及应用》编委。中国高性能计算机TOP100排行榜创始人和发布者，PAC大赛主要创始人。 一百多次担任国际会议程序委员会委员，IEEE CSE 2010、IEEE HPCC 2013、FCST2015，NPC2015和HPC China 2016等程序委员会共同主席。果壳网科学顾问，光明日报科谱专家委员会委员，青海省大数据与云计算咨询专家委员会委员，贵州省农业大数据专家委会会委员，郑州市智慧城市智库专家。九三学社中央科技委员，中央促进技术创新委员会副秘书长。

除了以上专家，还有更多神秘嘉宾将会现场解惑。相信在大数据和人工智能应用论坛上能够给你带来真正的价值和体验。更多关于第十届云计算大会的消息请点击：

http://www.ciecloud.net/2018/selection。