大数据与人工智能深度融合——2019大数据与人工智能应用论坛成功举办

2019年7月11日-12日，2019中国大数据应用大会暨中国（成都）电子信息产业高质量发展大会将在成都召开，本届大会由中国大数据专家委员会、中国电子学会、四川省经济和信息化厅共同主办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

2019年大数据与人工智能应用论坛在2019年7月11日下午成功举办，论坛现场邀请到了京东大数据首席架构师白贤锋、中科曙光大数据专家王琦、四川长虹大数据架构师刘鑫、日立数据Pentaho大数据及物联网分析经理王善越、格灵深瞳首席技术官（CTO）邓亚峰以及北京知道创宇IA（智能增强）实验室主任，北京知道智慧首席科学家兼产品技术负责人刘林峰围绕着大数据与人工智能技术等话题展开，从技术到产业、应用的链条发展，从不同角度做出深度解析，为企业和用户提供最新的技术动态。

京东大数据首席架构师白贤锋分享了《数字化建设能力-京东大数据最佳实践》的主题演讲。京东大数据基础服务平台，提供一站式、自助式的大数据全流程解决方案。涵盖数据接入、存储、处理、分析、挖掘、可视化、机器学习等产品和服务。他谈到目前京东大数据平台和大数据生态为包括云平台事业部、京东金融、新通路事业部、搜索与大数据业务部、3C事业部、微信手Q业务、成都研究院、集团大客户等京东23+一级部门提供服务。为京东白条、京东智能、京东云等120+业务系统提供数据支撑，为京东下游40+个业务集市的9000+数据分析人员提供包括数据接入产品、数据调度产品、AI产品等数据服务。

京东通过打造一个承接技术、引领业务构建规范定义的、全域可连接萃取的、智慧的数据处理平台并以数据资产为核心的数据中台为企业和个人提供一个千人千面的智能的数据服务。

中科曙光大数据专家王琦，分享了《数据智能助力城市新发展》的主题演讲。今天大家在享受大城市带来便利的同时，也不得不面对一些城市病。城市问题主要分为四大类，包括单一部门处理的问题；基层联动类问题；安全应急类相关大事件以及经济转型等。

中科曙光基于高性能计算能力、多源异构数据处理能力以及人机协同能力的创新计算能力构筑的大数据平台，通过产业互动打造人工智能公共服务平台实现智能城市的驱动。王琦谈到 “经济发展的速度取决于实验室到市场的距离”，曙光希望能够创新更多的解决方案来助力我们的行业和产业发展。曙光数据基于人工智能、高性能与大数据平台智能的服务于各个行业。

四川长虹大数据专家刘鑫分享了《人工智能和大数据助长虹创新发展》的主题演讲。刘鑫表示长虹大数据的成立聚焦在三个技术方向。第一，对各个领域数据标准的研究和制定。第二，分布式存储，构建大数据能力。第三，大数据基础平台上实现深度学习和数据挖掘，从分析到个性化推荐到OCR到目标监测，助力长虹整体的创新。

目前大数据在长虹产品创新中的应用包括产品画像、用户画像、标签预测+验证、个性化专题推荐、语义识别、舆情分析、战略营销地图、商业库存优化、OCR智能票据识别以及工业大数据平台等。

日立数据Pentaho大数据及物联网分析经理王善越，分享了《拥抱数据科技，构建大数据与物联网分析平台》，日立集团是IoT的领导者，在OT方面有109年历史，IT方面也有60年的历史。在数据管理方面有着丰富的经验和技术储备。今天大数据分析在数字化转型中的重要性日益凸显，王善越基于数据价值之旅，分享了Pentaho如何做到从数据到洞察，释放数据价值。

Pentaho能够很好的应对大数据分析平台建设的挑战。通过提供端到端分析管道（从数据到演示）的产品，可满足许多企业对于数据的关键需求。能够实现提供了一个单一的环境，它简化了治理、部署、最小化了交接，并改进了IT（通常负责提供数据）和业务（最适合进行分析）之间的协作。

格灵深瞳首席技术官CTO 邓亚峰分享《让计算机看懂世界》的主题演讲。 邓亚峰谈到人工智能有三个比较核心的基础方向，第一，机器视觉，输出对世界的理解。第二，语音识别。把说话的信号转换成文本。第三，自然语言理解。其中计算机视觉是人工智能领域最重要的方向之一，在自动驾驶，智慧医疗，机器人很多方面都是应用的范畴。

同时计算机视觉是当前中国最活跃、与国际水平最相近的AI方向之一。计算机视觉AI是智慧物联网时代最大的数据入口，包括在公共安全、智能商业、智慧社区、智慧办公、机器人、自动驾驶、智慧家庭、智慧金融和智慧交通领域拥有广阔的应用场景。邓亚峰总结到，基于视频感知计算+认知计算（对象图谱系统）就能实现数据智能。数据智能未来必定是有温度的、可被感知的人工智能。

北京知道创宇IA（智能增强）实验室主任，北京知道智慧首席科学家兼产品技术负责人刘林峰分享《OneMap-AI知识图谱，从数据到认知智能》的主题演讲，面对着包括政府、企业、公共安全、金融、监管对于认知智能的需求。知道创宇推出一种认知智能的方法论OneMap-AI知识图谱。OneMap-AI的概念是从数据中发现看AI知识图谱的价值，OneMap-AI能够实现从数据构建到认知智能的桥梁作用。

OneMap-AI通过重构真实世界的物理语义，在感知智能阶段，将“零散”的数据变成“联系”的数据，在认知智能阶段，将“联系”的数据变成“可计算”的数据，实现对人、事、物等实体的未来意图或行为的预测。

最后，论坛现场座无虚席，嘉宾和听众互动积极，相信此次论坛上通过大数据与人工智能领域分享的最新技术、解决方案及相关经验，为听众带来一场技术和应用盛宴。