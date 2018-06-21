西部数据紫盘优势依旧：12TB氦气填充式磁盘面向视频监控场景

视频监控对于存储容量的要求可谓相当夸张，因此不断需要更多数字存储资源作为支持——西部数据公司此次专门为其提供了12 TB磁盘驱动器选项。

八张存储碟片各自为数据传输监控摄像头提供1.5TB存储容量。

视频监控对于存储容量的要求可谓相当夸张，因此不断需要更多数字存储资源作为支持——西部数据公司此次专门为其提供了12TB磁盘驱动器选项。

西部数据本周将旗下紫盘产品的容量由10TB增加至12TB，容量提升了20%; 同时承诺将存储碟片数量增加1张至总计8张，单碟容量亦由1.4TB提升至1.5TB。与10TB紫盘产品一样，这款新的12TB磁盘驱动器同样采用氦气填充式加每分钟7200转设计。其拥有256MB缓存，可通过每秒6Gbit SATA接口以每秒245MB的持续速率进行数据传输。

此外，与10TB紫盘产品一样，这款新的升级方案具有平顺视频流记录技术——即西部数据旗下的AllFrame AI品牌，同时提供时间限制错误恢复功能以加快RAID重建速度。这款最新磁盘拥有150万小时的平均无故障时间（简称MTBF），支持全天候运行，每年工作负载达360TB并拥有三年质保服务。

其参数与西部数据的金盘近线12TB驱动器基本相当。这款驱动器在定位上高于12TB紫盘，拥有五年质保服务、250万小时平均无故障时间以及每年550TB工作负载承载能力。

东芝公司的MG07 ACA 12TB驱动器同样配有八张存储碟片，此外其还拥有一款内置九张存储碟片的14TB产品——二者皆采用氦气填充加每分钟7200转设计。但其并非专门用于视频监控场景。希捷公司的SkyHawk视频监控磁盘在10TB容量水平下采用7张存储碟片，因此预计希捷很快也将升级自家产品以跟上发展节奏。

感兴趣的朋友可以点击此处参阅西部数据紫盘产品的详细参数表（英文原文）。