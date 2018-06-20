IDC预测闪存行业未来几年将迎来“暴风雨”

IDC预测，闪存存储行业未来三年将出现存储下滑的趋势。

IDC预测，闪存存储行业未来三年将出现存储下滑的趋势。

IDC最新的闪存收入预测显示，2018年的收入将达到588亿美元，2019年556亿美元，2020年573亿美元。

2018年之前的预期为514亿美元，增长21％。

收入增长放缓是由于对闪存的需求温和降低以及单位成本降低所导致。Wells Fargo高级分析师Aaron Rakers表示，IDC预计从2017年到2018年NAND需求将增长41％，2019年增长45％。2017-2021年复合年增长率为41％。

IDC预测，2018年混合平均销售价格（ASP）将比2017年下降15％，为0.27美元/GB。从2018年到2019年，将进一步下降35％至0.18美元/GB。

Rakers表示，IDC现在预测混合式NAND闪存的平均销售价格在2017-2022年将下滑28％。

这是由于3D NAND所带来的影响及其层数的增加，意味着闪存晶圆将比以前拥有更多的位数，从而降低单位成本。

在2017年季度，3D NAND出货容量约占NAND总出货量的65％，预计2018年第一季度约为70％。Rakers表示，到2018年第四季度预计将达到83％。

IDC认为，与2017年相比，今年外部存储市场收入将增长7％，全闪存阵列收入增长35％至90亿美元。算是个好消息吧。