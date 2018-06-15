道熵CTO胡晓宇：超融合2.0真正实现分布式架构下的高可用高可靠

听说道熵即将超融合2.0产品的时候，抱着对这家低调的初创公司的满满好奇，至顶网记者踏上复兴号，前往南京，对道熵创始人、CTO胡晓宇博士进行了一对一的交流。

超融合进入2.0时代，这个口号不是目前最火的超融合厂商Nutanix提出的，而是南京一家初创公司道熵提出的。作为南京321计划中云计算/云存储领域重点引进企业，南京道熵信息技术有限公司是专业从事“软件定义”数据中心和基于闪存优化的Web-Scale存储系统研发及销售的高新技术企业。

道熵创始人、CTO胡晓宇博士（左）接受至顶网采访

听说道熵即将超融合2.0产品的时候，抱着对这家低调的初创公司的满满好奇，至顶网记者踏上复兴号，前往南京，对道熵创始人、CTO胡晓宇博士进行了一对一的交流。

厚积薄发，道熵专注打造稳定高效的存储系统

第一印象是胡晓宇博士和他所创建的道熵公司一样，质朴踏实，眼中所见和口中所谈，都专注于技术创新和系统研发。

胡晓宇，江苏省重点双创人才，南京市重点321人才，1998年获东南大学工学博士学位，2002年获洛桑联邦理工学院理学博士学位。2004年至2013年，胡晓宇在瑞士IBM苏黎世研究院任RSM研究员，他是第一位，也是至今唯一一位在此担任RSM研究员职位的中国人。胡晓宇博士曾作为主要技术人员参与IBM高端存储系统(代号Triton)的研发。

对于道熵的存储基因，胡晓宇告诉记者：“在研究院时期，从最早的磁盘控制器的读写核心芯片到磁盘阵列RAID控制卡等方面的深度研究，可以说是透彻了解了机械硬盘的特性，以及磁盘阵列对于高可用、高可靠、高安全的需求。而且当时IBM是全球最早使用固态硬盘结合机械磁盘来提升磁盘阵列性能的厂家。”

这段时期的工作积累，加上对技术的热爱和创新的思考，让他深刻理解到存储系统对于整个数据中心的重要性，因此2012年回国创立南京道熵信息技术有限公司，志在改变高端存储被国外品牌占据的局面。

2014年，道熵正式推出统一存储磁盘阵列产品；

2016年，道熵正式发布服务器虚拟化及桌面虚拟化产品；

2017年，道熵推出分布式存储产品；

2018年6月，道熵正式发布铁力士超融合2.0产品，宣布超融合替代磁盘阵列的时代到来。

隐患重重，超融合1.0亟待技术革新

2013年，Nutanix正式开启超融合1.0时代。之后，超融合市场发展势头迅猛，据IDC数据，2017年中国超融合市场的收入规模达到3.793亿美元，同比增长115.3%。

随着超融合市场的火热，越来越多的企业在尝试和应用。作为一种新的解决方案，可以想象在实际应用过程中，会出现各种问题。分布式存储技术是超融合的核心，决定这超融合产品的性能优劣。目前在不少领域的超融合产品都爆出因分布式存储出现故障而导致客户业务大范围中断、数据丢失，服务滞后等问题。

2018年3月在北京举办的CEPH亚太区大会上，用户就直接指出：无论是SDS（软件定义存储）还是HCI（超融合），都无法替代关键业务应用中的磁盘阵列。

无论在数据安全性还是IO性能，超融合1.0都存在瓶颈。超融合1.0的分布式存储特点主要由：所有写数据都是2或者3分镜像拷贝；数据随机落盘在不同节点的磁盘上；无RAID保护，当磁盘或节点损坏，触发数据恢复，数据在节点间重新分布等特点。

超融合1.0的特点造成了企业在应用过程中面临三个缺陷。

缺陷一，热点磁盘，超融合采用分布式存储管理，数据跨节点随机分配形成的热点磁盘，对整个系统形成了超长时延。

缺陷二，数据安全隐患，仅仅针对单一硬件故障来源：硬盘损坏，无法有效应对其他数据损坏情况，包括主板老化、内存条失效、电源电压波动等

缺陷三，业务中断隐患，硬盘损坏形成的触发数据重建，造成网络消耗、波及整个节点甚至造成热点磁盘。节点宕机，触发多磁盘数据重建，导致重建风暴。可以造成系统超过24小时无法正常工作。

尽管如此，超融合系统的先进性并不能完全否定。道熵研发团队认为目前先进的存储系统一定是既具备分布式存储的高扩展性的基因，还必须融合了传统磁盘阵列的高性能和高可用性和高稳定性的特性。根据多年存储领域的技术积淀，道熵凝聚其团队的智慧与心血，给出了自己的解决方案---铁力士超融合2.0。

万无一失，铁力士超融合2.0巧妙化解1.0面临的隐患

胡晓宇谈到：“道熵铁力士超融合2.0产品最大亮点在于其分布式存储的进化，撇弃跨节点多副本模式，采用节点内RAID与节点间副本相结合的双重数据保护机制，通过存储虚拟化技术实现节点内存储资源池化管理、在线数据完整性校验和数据自修复功能，保证及时感知硬件故障并实现数据自我修护。铁力士超融合2.0在数据安全保护、IO性能和业务连续性保障三个方面都有着质的飞跃。”

道熵铁力士超融合2.0部将传统磁盘阵列的高性能和高可用性和高稳定性等优势与分布式存储的高扩展性的基因有机融合，该平台可以为OpenStack云计算平台、超融合、大数据应用、数据库、容灾备份提供安全控、高效持续、异构灵活的存储基础架构。

道熵超融合2.0实现了在X86服务器平台下的存储硬件层上，构建了一层虚拟化存储池，跟分布式存储技术无缝对接，这样当数据在进行随机分配的时候，不会造成数据跨节点随机分配形成的热点磁盘，从而实现低延时的工作负载。

在消除数据安全隐患上，在线数据完整性校验和数据自修复机制，实现优先采用节点内RAID技术，亦可利用节点间数据块复制。

硬件损坏时，通过软件RAID在节点内完成磁盘故障修复，数据重建感知负载工作流变化，自动回避工作负载，不影响业务正常工作，同时对于节点故障，铁力士超融合2.0进行磁盘迁移而非数据重建，10分钟内完成，不影响连续工作。

除此之外，铁力士超融合2.0同时具备端到端数据校验、在线数据压缩、数据去冗余、数据加密、精简配置、SSD缓存、无限快照、数据自恢复等高级磁盘阵列的数据功能和保障机制，平台兼容所有主流X86服务器品牌，避免硬件锁定，保证用户在硬件、软件、许可和支持等方面都拥有最大的灵活性。

志存高远，道熵意在打造软件定义的数据中心

对于IT的未来展望，胡晓宇预测：“软件定义的数据中心”是必然趋势。

传统的数据中心，IT人员的工作困囿于设备与系统的复杂运维，是公司的成本中心，而非创造力来源。随着人工成本的大幅上升和IT硬件成本的大幅度下降，每个企业都亟需更完美的解决方案，来通过IT软件技术提升劳动效率、管理效率、经营效率。“软件定义的数据中心” 为此而生，优势显著：软件升级和更新更快速，产品选择更加灵活，模块化安装更简单，兼容性高，且可以在线随需扩容。

道熵的使命是打造安全可靠、异构灵活、高效持续的IT基础架构及超融合云计算平台。通过道熵铁力士超融合2.0平台，真正实现“软件定义的数据中心”，从而将IT人员从复杂的IT建设和运维中解决出来，聚焦核心主营业务，促进IT职能从被动运维转向创新平台，成为企业创新与发展的原动力，从成本中心转化为核心竞争力，帮助中国4000万家中小企业实现2025数字化转型。