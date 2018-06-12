Splunk1.2亿美元收购IT预警初创公司VictorOps

Splunk今天宣布计划收购IT预警初创公司VictorOps，此举将有助于让Splunk基础设施分析平台成为IT团队工作中一个更重要的组成部分。

Splunk今天宣布计划收购IT预警初创公司VictorOps，此举将有助于让Splunk基础设施分析平台成为IT团队工作中一个更重要的组成部分。

这次收购的规模是1.2亿美元的现金和证券，这对VictorOps投资者们来说意味着可观的回报。自2012年上市以来，投资者对VictorOps公司的总投资额达到了3370万美元。Splunk预计该收购将在下个月底完成。

位于美国科罗拉多州博尔德的VictorOps公司提供的平台让企业可以使用该平台自动通知IT人员有关技术问题。该软件能够根据各种操作因素（例如发生问题时给哪位管理员打电话）自定义发送警报的顺序以及向谁发送。每个通知都包含有关手头问题的技术信息，以便简化故障排除过程。

VictorOps在过去六年中积累了令人印象深刻的安装基础。使用VictorOps平台的企业包括Snap、Rackspace和CA Technologies等。

Splunk计划将VictorOps的警报功能与其平台的基础设施监控功能相结合。这一愿景建立在Splunk去年面向共同客户发布的整合能力之上。企业客户使用这个连接器时，可以在Splunk检测到诸如服务器故障等重要事件时，通过VictorOps提醒管理员。

收购后双方的整合可能会进一步扩大。VictorOps创始人兼首席执行官Todd Vernon在一篇关于客户在博客文章中给出了一些线索。他暗示说，Splunk的人工智能功能可能会被用于为管理员生成更多信息性警报。

Vernon写道：“我们期待共同创建一个'参与平台'，使用最可执行的信息，将监控和事件管理数据关联起来，促进共同理解，加速解决并利用AI来推荐解决方案。”

被Splunk收购之后，VictorOps可能会成为一股更强大的力量，以面向提供IT警报的其他竞争对手。PageRDuty是这一领域的主要参与者之一，该公司刚刚扩大了其功能集合，新功能旨在提供类似于Vernon在博客文章中提到的优点。