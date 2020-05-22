数据分析公司Splunk发布一季度财报 云软件收入增长81％

数据分析公司Splunk发布第一季度财报，尽管收入低于市场预期，但股票在盘后交易中出现上涨。

数据分析公司Splunk发布第一季度财报，尽管收入低于市场预期，但股票在盘后交易中出现上涨。

Splunk的软件让企业可以用于实时搜索、关联、分析、监控和报告数据。根据Splunk的第一季度报告，在不计入股票薪酬等特定成本的情况每股亏损56美分，收入为4.34亿美元，同比增长了2％。此前华尔街预期每股亏损57美分，收入为4.4285亿美元。

不过，由于Splunk正在向软件即服务模式转型，因此仍然显示出一些令人鼓舞的迹象。Splunk表示，该季度云计算占到了软件预订中的一半。

该季度Splunk的云收入为1.12亿美元，同比增长81％，年度经常性收入为17.75亿美元，增长了52％。

Splunk首席财务官Jason Child表示：“我们正在加速向SaaS模式的转型，该季度云占到了近一半的软件预订，ARR同比增长了52％。我们很高兴加入了财富1000强企业的行列，这对于一家软件公司来说是非常重要的认可，也证明了数据在当今世界中的重要性。”

Splunk首席执行官Doug Merritt表示，Splunk正在从COVID-19大流行中受益，因为在疫情期间企业开始加速数字化转型以谋求向前发展。

Merrritt表示：“随着客户逐渐适应这一新常态，数据变得比以往任何时候都更为重要，这一点也在我们第一季季度持续强劲的增长中得到了证明。”

Splunk投资者很高兴看到这个发展势头，Splunk股票在盘后交易中上涨了3％。

Pund-IT分析师Charles King表示，Splunk的情况相当有意思，因为作为软件公司，Splunk并没有像大多数硬件厂商那样，遭受销售和供应链中断带来的影响。

King说：“Splunk主要的价值主张是最大限度上提高IT资产的性能和安全性，这对那些试图充分利用现有计算基础设施的企业来说，是极具吸引力的。Splunk向软件即服务模式的转型，未来可能仍是一个亮点。”

但是Constellation Research分析师Holger Mueller表示，他对于Splunk此前修改季度预期、但结果仍然没有达到预期感到担忧。

Mueller说：“随着Covid-19大流行推动给了全球范围内的数字化转型加速，Splunk应该会成为这个转型趋势下的赢家之一，因为Splunk为企业提供了数据的可视化。下个季度对于Splunk将是一个关键的季度，管理层必须解决造成当前波动的根源问题。”

但这一点可能有点棘手，因为Splunk给出的第一季度指引并不尽如人意，Splunk预计第二季度收入约为5.2亿美元，此前华尔街预期的是5.5亿美元。

在第一季度，Splunk与几个重要客户达成了新的或者扩展的交易，包括Autodesk、Experian、Hitachi Capital、美国伊利诺伊州、Shopify、TD Ameritrade和Zoom。

此外Splunk还与谷歌达成了一项重要协议，将在Google Cloud Platform上提供Splunk Cloud平台。目前这项服务已经以Beta测试版的形式在谷歌云上提供了，今年晚些时候将全面上市。