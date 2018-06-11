闪存存储在企业中的采用率到底怎么样？

时至今日，貌似整个存储行业都在谈论全闪存存储，无论是厂商还是用户，但凡提到有关存储的相关话题，必须离不开全闪存，貌似存储厂商们在当下如果不谈论闪存，好像是out了。

时至今日，貌似整个存储行业都在谈论全闪存存储，无论是厂商还是用户，但凡提到有关存储的相关话题，必须离不开全闪存，貌似存储厂商们在当下如果不谈论闪存，好像是out了。

确实，全闪存存储已经成为行业主流。但任何产品最终还是要落实到用户的实践中，对于用户来说如何正确的使用并获得哪些实质性效果？IT分析公司Evaluator Group发布的一份最新报告揭示了企业全闪存存储的采用率以及该技术为何如此受到欢迎。

据了解，Evaluator Group是专门从事数据存储和信息管理分析的公司，对于闪存存储的话题调查了1000多名已经部署全闪存系统的企业员工，可以说是具有固态存储技术第一手经验的组织。Evaluator Group发现，大多数受访者均购买了全闪存阵列，目标是加快数据库性能，以便某些应用程序运行的更快。Evaluator Group的高级策略师兼分析师Randy Kerns表示："他们中大多数人认为基于数据库运行的更快而付出额外费用还是比较合理的。"

他提到，另一个最重要的因素是加速虚拟机环境，由于固态技术的性能提高，每个物理服务器都会支持更多的虚拟机。

"在大部分情况下，他们都能达到预期甚至是超出预期，主要是缘于他们增加了额外的工作量，而这些工作量并不仅仅是性能而决定的。"Kern说："未来随着企业业务的不断发展，会增加更多的工作量，这就促使企业购买更多的全闪存系统来承担。"

Evaluator Grou报告也发现，由于设备或系统故障导致可靠性提高，中断次数更少，这对他们来说是一大改进，这是他们最初购买全闪存系统时没有想到的。

上文的这项报告对于互联网企业来说尤为重要。众所周知，互联网业务对高并发要求非常苟刻，尤其是大型的像淘宝、京东等这样的电商企业，在双11、618这样的大促期间，对存储性能要求极高，要求存储系统有极低的延迟和极快的响应以确保前端应用顺畅。

除此之外，调查参与者表示，除了速度、性能、能耗等方面，他们还比较重视闪存存储系统的数据保护功能，如快照、备份等。Kerns表示："这些系统有能力以不同的方式运行，因此可以加速他们的数据保护流程。"

对于全闪存存储的优势大家有目共睹，但是价格问题一直是业内持续讨论的话题之一。与传统磁盘存储的价格相差甚远，所以业内时常出现两者之间如此巨大的价格差距，会不会导致全闪存采用率较低的问题？但此次调查的参与者表示，企业CIO们不会因为价格问题而放弃使用全闪存存储。

随着技术的不断成熟，全闪存存储的价格也逐年降低，容量也会逐渐增大，特别是随着采用3D NAND技术的闪存颗粒量产，全闪存的容量和价格都有了非常显著的改变。

研究还发现，在购买全闪存时，很多企业会倾向于转向目前知名的存储系统供应商，少数企业会从存储初创公司手中购买，但大部分人更愿意坚持与他们现有的供应商合作，以享受与他们已有的类似方式运行的新系统。