Nutanix第三财季继续亏损 持续推进向软件化转型

企业数据中心基础设施提供商Nutanix因其第三财季亏损超过预期导致股价在盘后交易中下跌超过4％。

企业数据中心基础设施提供商Nutanix因其第三财季亏损超过预期导致股价在盘后交易中下跌超过4％。

在除去某些成本（如股票薪酬）之后亏损为每股21美分，收入为2.894亿美元。此前华尔街预计亏损为19美分，收入2.79亿美元。

Nutanix还表示，其递延收入（是指未来将交付的产品或服务预付款）比去年同期增长62％至5.399亿美元。

然而，所有这一切都被Nutanix低于预期的收入指导所抵消。Nutanix预计第四财季（在除去一定成本之后）营收为2.95亿美元至3亿美元，每股亏损20美分至22美分。分析师预期为每股亏损13美分，营收2.89亿美元。两者之间的差别促引发小幅抛售，使得Nutanix股价下滑4％。

Nutanix此前一直售卖用于管理数据中心的基础设施硬件一体机，近来开始进入过渡阶段。Nutanix已经将重点转向管理网络、存储和服务器的软件，是私有云计算“超融合”方法的一部分，这种方法可以降低成本、提高安全性和改进虚拟化可扩展性等优势。

Nutanix的转型相当复杂，涉及新的合作伙伴关系、产品发布和收购，包括最近与Cyxtera Technologies合作，通过软件驱动的数据中心架构提供按需的超融合基础设施。在收购方面，Nutanix今年收购了云基础设施优化公司Minjar和应用监控公司Netsil。此外，Nutanix还推出了名为Nutanix Beam的新软件即服务产品，旨在提供多重治理和管理能力。

Nutanix公司首席执行官Dheeraj Pandey在声明中表示，尽管本季度出现亏损，而且这一过渡很缓慢，但是肯定会有所回报。“我们向软件为中心的战略转移正在进行中，我们调整了2月份的销售补偿以支持这一过渡，”Pandey说。

Pandey引用Nutanix的收入细分来佐证他的说法，他指出，Nutanix的软件收入为1.585亿美元，比去年增长57％。与此同时，Nutanix的硬件收入为6260万美元，同比增长5.6％。

Pandey在电话会议上向分析师们表示：“我们看到了一些大的交易，要不是我们不再继续售卖一体机的话这些交易不可能实现的。”

Constellation Research副总裁兼首席分析师Holger Mueller和Pandey一样比较乐观，他说，这个令人失望的财季很可能仅仅是Nutanix转型过程中一个小小的颠簸。

Mueller说：“Nutanix的收入情况很好地提醒了我们，尽管有具有吸引力的产品组合和良好的增长记录，但高管们仍然需要尽可能满足期望值。在这种情况下，[收益]不足可能不会影响长期积极的产品潜力，因为它在从以前的硬件定位过渡到更具吸引力的软件产品组合。”