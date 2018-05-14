VMware：提供全新的理念和产品助力企业数字化转型 

基于对市场的最新认识，VMware举办“迈向数字化之巅”大中华区CIO高峰论坛，阐述了最新的数字化转型影响和VMware如何帮助企业助力数字化转型。

今天是一个日新月异的社会，创新和发展成为企业竞争的根本。对于企业来讲，利用新技术一定从观念上和技术上同步，才能真正理解技术的核心价值，更好的助力企业业务增长。

同样是数字化转型对于企业的作用，在2012年和今天是完全不同的概念。用五年前的数字化转型思路来助力企业转型已经完全不能形成竞争力。

基于对市场的最新认识，VMware举办“迈向数字化之巅”大中华区CIO高峰论坛，阐述了最新的数字化转型影响和VMware如何帮助企业助力数字化转型。

市场瞬息万变，企业数字化转型理念要与时俱进

大家都知道今天，云、移动、安全、人才等是数字化转型不可或缺的条件。但是如果不能清晰的认识，这些概念在这几年的进化，就不能更好的实现数字化转型 。对于CIO来讲，应该随着企业业务的发展、新应用的升级等需求对于数字化转型有更先进的认识。

VMware大中华区战略发展副总裁 李映博士

VMware大中华区战略发展副总裁李映博士从云、移动化、安全性、大数据分析以及人才这几方面角度，阐述了五年来这些概念已经发生了天翻地覆的变化，并对CIO提出新的思考。

第一，云。在2012年，CIO的观念还是利用云来控制成本和云的整合，到2020年，80%的企业将通过专有云来提供数字化服务，而企业利用云更重要的是实现业务的敏捷性，缩短产品上市的时间。

第二，移动化。在2012年，大家都在谈BYOD移动设备管理，今天企业利用移动互联更加关注业务、产品以及服务移动化。

第三，安全性。2012年谈到安全性，企业主要通过硬件和策略保护数据安全，很多CIO不认为安全和IT有关。但是今天大多数CIO已经将安全性视为自身职能和部门的核心预期目标。

第四，分析。在2012年企业数据仓库仅处理企业数据的20%，通过收集静态数据，汇总成重要情报，到了2017年80%的CIO已经将大数据分析项目划为工作重点，以实现随时随地访问更多数据的目的。同时通过自动化操作来利用数据情报信息来预测新的机会。

第五，技术型人才越来越重要。对于CIO来讲，缺少合格的技术人才是阻碍CIO实现目标的首要因素，到2024年，美国计算机编程工作的职位缺口达到100万。

基于数字化转型，VMware的创新之路

这些变化下，VMware也在不断创新。

VMware首席运营官Sanjay Poonen

VMware首席运营官Sanjay Poonen谈到VMware核心使命，是创新和客户。从最早推出虚拟化，到软件定义存储、软件定义网络，推出混合云 融合。围绕混合云合作。数字化业务需要数字化基础。VMware一直致力于解决企业面临最严峻的IT挑战。

VMware将从四个方面解决CIO面临的问题

数据中心现代化改造

对数据中心不断进行现代化改造，实现软件定义的数据中心。未来的发展取决于软件，现在软件已经渗透到各行各业当中。在企业级市场的层面，同样看到有越来越多的方面，实现由软件来定义，在数据中心当中，软件定义数据中心这个趋势也在变的越来越明显，可以一方面降低成本，另外一方面提升灵活敏捷性。

VMware 软件定义的体系结构原生集成了计算、网络和存储虚拟化技术以及自动化和管理功能，支持企业革新其基础架构、自动化 IT 服务的交付和管理以及运行新型云环境原生应用和基于微服务的应用。此具有创新意义的软件定义的思路将使数据中心具备了云服务提供商的敏捷性和经济性，并可以扩展为弹性混合云环境。数据中心现代化改造计划包括革新基础架构、自动化 IT 和部署新型应用。

VMware Cloud Foundation 提供了一个由计算、存储和网络虚拟化构成的原生集成的软件定义数据中心体系，包括 vSphere、vSAN 和 NSX。VMware vSphere 是您的应用、云计算和业务的最佳基础。软件定义存储VMware vSAN ，可为超融合基础架构解决方案提供支持。VMware NSX 支持以软件形式创建整个网络，并将其嵌入从底层物理硬件中抽象化的 hypervisor 层。VMware vRealize Suite 可简化 IT 服务的运维和管理。vRealize Operations 与 vRealize Log Insight 和 vRealize Business for Cloud 的集成，实现了跨 SDDC 和多种云环境从应用到基础架构的智能运维管理。

云的整合

VMware提出的云的整合，帮助在自有的数据中心基础之上的私有云的环境和公有云的环境协同起来，使得客户能够同时得益于私有云和公有云带来的优势。混合云这个概念，最先也是由VMware提出的，我们和大量主要的公有云也建立起了合作伙伴关系。这样就使我们能够成为世界上唯一的一家公司，能够在现场部署的数据中心为基础的私有云环境，或者我们将之成为软件定义的数据中心带来的私有云环境，和由像亚马逊的AWS，微软的Azure，谷歌，IBM，中国的BAT的公有云之间去架设起一坐桥梁。

李映谈到，目前在中国的混合云通过VCPP来实现跨云战略商业的实现， VCPP其实是含扩到VMware所有云的架构和服务，不仅仅可以用VCPP的模式打造你的提供云服务的数据中心，你整个的数字基础架构，你也可以利用VMware各种的云服务VCPP是VMware跨云或者混合云战略非常重要的商业实现，对VMware和VMware中国是非常重要的计划。

拥抱数字化工作空间

Digital Workspace，主要围绕终端计算来进行的，对于一个终端用户，无论他使用哪种类型的设备，笔记本电脑、平板、手机。VMware都确保终端用户能够在任何设备上获得和运行任何应用。在Digital Workspace打造的过程当中，VMware大量借用了在消费领域的概念和技术。VMware希望在业务当中去登录和访问应用的这些过去复杂的IT的流程，都加以简化，不再需要录入用户名、密码，还要辅助一些令牌，还要临时去安装一些程序才能用，不需要这样。你使用你的业务，访问你的业务上的应用，也要像用微信，用你的百度帐户一样的简单。通过单一的一次性登录就能够访问你的所有的和工作有关的应用，这就是Digital Workspace能做到的。

网络和安全转型

随着企业从集中式数据中心转向超级分布式应用程序和边缘数据中心，网络与安全的复杂性上升到了一个全新的高度。VMware正式发布“虚拟云网络”（Virtual Cloud Network）描绘未来网络愿景，宣布推出VMware NSX网络与安全产品组合，为软件定义的数据中心、各分支机构、云以及电信环境中的应用程序和数据提供无处不在的持续连接性和安全性。

Sanjay Poonen谈到，VMware正式发布“虚拟云网络”（Virtual Cloud Network）这个概念的含义就像虚拟、云、网络三个词的含义一样。首先是这个概念是属于网络这个领域的创新。第二，虚拟，实际上SDN软件定义网络的根本基础在于网络的虚拟化。包括软件定义的计算，也就等同于服务器虚拟化，软件定义的存储，存储虚拟化。所以，在软件定义网络的核心，就是网络虚拟化加安全。之所以用云这个词，因为VMware是唯一一家公司，能够提供一个架构，为客户提供一个从自己的数据中心，通向云的通路，或者是从自己的数据中心，通向分支机构这样的通路。只有通过软件定义的网络，才能够真正的和像亚马逊，微软，谷歌这样的公有云合作。