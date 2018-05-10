.NEXT大会：Nutanix瞄准多云环境 新增成本控制、安全和数据库工具

超融合基础设施厂商Nutanix正在试图降低跨多个云环境管理分散工作负载的复杂性。

超融合基础设施厂商Nutanix正在试图降低跨多个云环境管理分散工作负载的复杂性。

在今天举行的.NEXT Conference 2018大会上，Nutanix推出了一款新的软件即服务产品，旨在提供多云治理和管理功能。这款名为Nutanix Beam的服务旨在帮助企业跨一系列私有云平台和公有云平台（例如AWS和微软Azure）管理开支、安全和法规遵从等事项。

Nutanix产品营销副总裁Greg Smith表示：“我们的愿景是成为多云时代的操作系统。企业将越来越多地在基础设施中混合使用公有云和私有云。这些云需要协调和管理，我们相信我们的软件可以帮助企业做到这一点。”

Nutanix强调需要更全面的云管理服务，并公布了早期客户之一，销售和营销咨询公司ZS Associates，并突出了该公司在运行多个公有云工作负载时遇到的一些常见问题。

ZS Associates云解决方案架构师经理Rustum Virani表示：“对于我们来说，完整性、安全性和合规性至关重要，特别是横跨拥有庞大应用的、多客户的、多技术的环境，追踪掌握一切信息就像是一场噩梦。”

Nutanix认为Nutanix Beam是解决这个问题的理想方案。该服务采用了Nutanix在3月收购Minjar后获得的技术。Minjar运营着一项名为Botmetric的云服务，为那些在多个公有云中运行工作负载的企业提供“统一成本控制”服务。

Smith解释了Nutanix收购该公司的决定：“在Minjar被Nutanix收购时，Botmetric是市场上领先的云管理解决方案之一，在AWS和Azure上管理超过10亿美元的云支出。这项服务是为多语音世界打造的，具有可以扩展到私有云的架构。”

Nutanix Beam与Botmetric所做的大致相同，都为企业组织提供了云成本的概览，包括通过找出未使用或未被充分利用的资源并重新配置来优化支出，此外还可以帮助企业确保其云工作负载符合需要遵守的任何规定，提供实时扫描功能以便在风险和违规行为发生的之后能够快速发现。

Viami说：“Beam是一款出色的工具，可以提供单一面板来查看基础设施的状态，自动执行任务，提供节约成本的建议并生成计费报告。”

Nutanix还借此机会宣布推出了两款支持多云工作负载的产品，其中包括一款新的软件定义网络产品，以及旨在帮助企业优化存储成本的新数据库服务。

其中，软件定义网络产品Nutanix Flow引入了微分区功能，可以在粒度级别管理应用通信，更好地防止传统安全防火墙无法轻易检测到的威胁。Nutanix Flow现已推出，与Nutanix的Acropolis服务器、存储、虚拟化和网络软件集成在一起。

至于Nutanix Era，这是一款“私有云平台即服务”产品，旨在简化和自动化数据库操作。Nutanix表示，该产品旨在通过自动化“复制数据”的流程，减少企业在不同系统中保存多个数据库副本时出现存储空间的浪费。

此外，Nutanix Era对数据库做“节省空间”的快照，占用存储资源较少，从而帮助企业节省时间和成本。有了这些快照，客户还可以通过一次点击即可恢复或克隆任何特定时间点的数据库。目前Nutanix正在部分客户那里测试Nutanix Era，计划于2018年下半年全面上市。