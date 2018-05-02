高容量企业级硬盘成为西部数据主要增长引擎

西部数据（WD）公司在2018财年第三季度向企业和超大规模数据中心交付了大量磁盘，但全年的磁盘销售总量下降了15.5％。

西部数据（WD）公司在2018财年第三季度向企业和超大规模数据中心交付了大量磁盘，但全年的磁盘销售总量下降了15.5％。

在截至3月30日的3个月中，西部数据的收入为50亿美元，去年同期为46亿美元，增长8％，但相比上个季度的53亿美元减少了5.7％。该季度西部数据的利润为6100万美元，与去年同期的2.48亿美元形成鲜明对比，下降75.4％。

这主要是债务成本所导致。西部数据称，该季度非GAAP净收益为11亿美元（不包括债务成本），远高于去年同期的7.16亿美元。

该季度磁盘和SSD的业务运营产生了10亿美元现金，同比增加3％，季度结束后现金、现金等价物和可供出售证券总额为51亿美元。经营现金流为33亿美元，增加34％。

三大业务板块中有两个业务在增长。数据中心设备和解决方案收入达10亿美元，同比增长25％。客户解决方案收入为10亿美元，同比增长4％，这主要受到了硬盘和闪存零售产品的推动。但是客户端设备收入23亿美元，与去年同期基本持平。

西部数据公司首席执行官Steve Milligan在财报电话会议中表示，数据中心设备业务主要是高容量磁盘驱动器和超大规模数据中心扩建，固态盘仅扮演次要角色。

Milligan这样自我评价：“我们平台的强大和灵活性，以及我们全球团队持续关注的运营执行力，促使西部数据实现了又一个业绩抢眼的季度。我们看到，我们的高容量企业硬盘具有独特的优势，这部分业务创下了季度收入新高。”

西部数据做到了。尽管磁盘驱动器总出货量同比减少了15.5％至3640万部，但企业级驱动器出货量为760万部，较去年同期的580万台增加31％。其他驱动器类别的出货量——笔记本电脑、台式机和消费类电子产品用驱动器——全年都出现下滑，不过贴牌驱动器略高于510万部，去年同期为490万部。

西部数据的高容量磁盘驱动器将转向采用微波辅助记录（MAMR）技术，以增加容量打破当前的局限性。MAMR驱动器将从今年夏季之后开始制作样品，2019年增加产量。

此外，2019年西部数据的固态盘也面临着从成熟的64层3D NAND向96层技术的过渡，今年第三季度开始量产，并逐渐增加产量。

在东芝试图将合资公司60％份额出售给贝恩资本主导的财团引发一系列波折之后，西部数据与东芝围绕NAND生产的合作重新走上正轨。

Milligan提到这一点说：“我们与Toshiba Memory Corporation的合资业务继续表现出色，我们对Fab 6和Iwate工厂的持续投资计划仍然在正轨上。”预计第三季度Fab 6将首次开始有产出。

财报电话会议上也提到了固态盘售下滑的问题。巴克莱资本公司的Mark Moskowitz问道：“与之前几个季度相比有所改善的固态盘综合收入看起来似乎有点偏离平均水平、甚至可能同比下降？”

Milligan不承认有非季节性的下滑。“我不知道我们是否可以发表评论。我的意思是，我知道这是季节性下滑，但这与季节性收入趋势是一致的。但我们没有提供有关基于闪存的内存或者闪存的收入与硬盘业务的具体对比细节。”

“但是我们的闪存产品有不错的发展势头。因此，这方面情况是良好的。”

西部数据预计第四季度收入将在50亿美元到51亿美元之间，也就意味着全年收入为205.3亿美元，年增长率为5.5％。