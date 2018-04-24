携手VCPP，释放混合云价值！——至顶网对话VMware、华云数据高管

至顶网记者对VMware大中华区渠道及业务拓展总经理王冰峰以及华云数据集团战略发展副总裁吴小华进行了独家访谈。

近几年，随着云的普及，企业上云的需求愈发强烈，为解决企业上云过程中面临的各种挑战，VMware与华云数据在中国开展了全面且深入的合作，这种合作可以说是一拍即合。一方面VMware面临着自己的客户上公有云的服务需求，一方面华云数据要为用户打造一个高品质的公有云服务，来满足对系统性能、安全性、稳定性有特别高追求的用户。

双方合作仅仅一年多时间，已经从宣布战略合作到云数据中心服务落地并开始服务于众多用户。VMware提出VCPP（VMware Cloud Partner Plan）云服务合作伙伴计划，希望利用VMware的技术与合作伙伴共同建立一个具备云服务的生态体系来助力企业数字化转型。华云数据在公有云、数据中心领域有着多年经验，并能够为用户提供定制化的私有云解决方案的中国本土云计算厂商。双方的结合为企业上云、应用云、管理云、优化云提供了更好的云服务。

双方的合作更好的帮助用户实现了基于VMware IT架构下将业务工作荷载和数据随时迁移到华云公有云上，以降低企业IT成本，提高灵活性和效率，并推动其业务数字化转型。而华云借助VMware技术能够更好地实现混合云服务，从而帮助客户借助内部正在使用的VMware产品和工具将其本地部署的数据中心快速无缝地拓展至云端。

在这样的背景下，至顶网记者对VMware大中华区渠道及业务拓展总经理王冰峰以及华云数据集团战略发展副总裁吴小华进行了独家访谈。VMware与华云数据都是各自领域的佼佼者，王冰峰与吴小华这两位专家在业内也具备丰富的经验和深刻的业内洞察。因此此次访谈从云计算整个市场到VCPP落地再到解决用户上云痛点等产业话题进行了探讨。至顶网把两位嘉宾一些核心的观点分享给大家。

多云环境下的云计算需求剧增

双方都认为云计算市场是一个高速增长的市场。王冰峰分享到，到2020年时候大概有50%的工作负载会在公有云和私有云的环境，到2030年的时候会有80%工作负载放在公有云和私有云上。云计算的领域未来有巨大的潜力和巨大的发展空间，对云计算从业人员，对与云计算公司，对于企业客户来讲，所有云计算生态环境下的参与者都是一个巨大的机会。

吴小华分享到，在中国2017年云计算已经达到了360亿人民币的市场规模，年增长为35%-40%。目前对于企业CIO来讲，采用云计算的技术来改造它的IT基础结构已经是迫在眉睫，云计算的发展无不在深深影响着企业客户的IT决策者，这也是为什么华云从2015年开始要在私有云市场发力的原因。

云计算本质是工具，不同的企业有不同的需求

今天从传统企业来看，IT投入已经有了数十年的历史，而新的创新企业在诞生的时候就放在云上，但是大部分企业在云时代之前就有相当多的IT投入或者IT积累。传统IT架构成为生产力的同时也带来了瓶颈问题。因此对于传统企业和互联网企业模式下云就有了不同的选择。这也是今天混合云发展的趋势。吴小华认为不同的企业选择多云平台的考虑点完全不一样，云时代诞生的企业客户上云非常轻松，它完全可以利用公有云的能力，那些有大量若干年时间积累的企业客户，它们的选择角度完全不同，除了安全可控，他们更多考虑的是怎么样结合企业IT管理，以及IT作为一个战略部门如何去支撑整个企业未来战略，所选择的云服务平台需要符合自己的标准或者要求。

王冰峰认为企业采用云计算核心的目标是促进企业数字化转型，为最终用户提供更高的价值，今天的企业业务上云有几个重要诉求：第一，成本的考虑，现在的硬件成本不断下降，也就意味着传统企业做一个IT支撑系统时候完全可以自己去做；第二，企业IT架构要有前瞻性，今天企业构建IT系统更多的是考虑IT架构的灵活和弹性，为未来发展做准备；第三，安全性，企业有大量的数据，放在自己的数据中心里面安全还是放在云上安全。这里安全的考虑还取决于新技术在企业应用里的程度和信赖度，这是目前大型企业采用云平台或者是多云平台时候犹豫不决的主要原因。

总体上，企业需要转型和创新面临诸多挑战，如何能够以灵活、安全可控的方式，让自己的IT系统在未来多云环境下受到管理和控制，并不断发挥企业的价值，这是最为根本的。

VCPP能解决客户哪些问题？

王冰峰结合企业实际情况分析了客户面临的几个问题：第一，怎么能够利用新科技的同时，保护原有的IT投资；第二，如何让企业内部的私有云变得更简单更容易；第三，如何让用户使用公有云的时候能够得到企业级的安全和保护，既自由又可控，既有灵活性又有安全的体。最后如何让你的工作负载能够自由地在公有云、私有云乃至多云的混合云环境自由安全地迁移，并按照用户业务的需求来使用云。

而VCPP的优势包括：

第一，利用VMware技术帮助合作伙伴转型，从传统的IDC、传统的转售商或者是分销商的角色，转变为未来云时代的玩家。

第二，提供混合云服务。VCPP能够帮助企业客户传统应用快速上云，并减少其上云成本。目前整个市场大量的客户已经在私有云中使用了VMware的技术，如果这些技术能够直接在公有云中使用，对于这些客户来讲是巨大的利好消息，而VCPP能通过统一利用VMware的技术实现多云环境下的快速、灵活、低成本的云服务实现企业客户业务在私有云和公有云直接灵活迁移。

第三，安全与合规，VMware通过本地的合作伙伴来提供云服务，保障企业客户上云的时候数据和相关应用、政策受到国家安全管理机构，或者是国家安全政策的保护。

华云选择VCPP获得哪些能力？

吴小华谈到，华云在为企业用户推广解决方案的时候发现一个事实，在整个企业市场上有将近一半的客户他们更愿意采用VMware的技术来改造和打造其私有云和混合云。所以基于这样一个事实，华云数据选择加入VCPP，希望利用VMware的云技术为企业客户服务。基于华云数据原有的一些基于KVM、OpenStack云服务能力，瞬间扩大了整个适用市场。

同时，VCPP本身在全球有4000多个合作伙伴，是一个被验证过的成功的合作伙伴计划。通过结合本地合作伙伴的优势能力，比如华云数据中心的能力、运维公有云服务的能力，结合VMware的技术来提供新一代或者说更为先进的企业级云服务给到企业客户来支撑它的IT战略。

通过VCPP企业客户可以在很短的时间内完成一个无云到有云的状态，并且从原来的CAPEX许可证模式模型，转变成一种订阅式模式，极大地提高了整个的IT投入回报。在整个迁移过程中云底层技术完全可以照着原来它期望的轨道往前走，同时其服务能力提升完全不受任何影响，可以说是瞬间完成。因此华云结合VMware的VCPP，可以帮企业客户解决很多实际的IT问题。

未来不断加深双方合作

团队之间的合作是否通畅是看双方的价值观是否一致。在这方面双方对于对方的团队给予了很好的评价。王冰峰谈到，双方公司能够合作在一起很重要一点是大家有共同的理想、共同的理念。在市场上，华云数据是一个执行力非常强，市场专注度上非常高的公司，同时华云数据在技术落地并走向市场的能力也是非常强。王冰峰谈到自己的感受，他认为华云数据是对新的科技适应性很强的一个公司，他们不断在创新、不断改变自己、不断去思考如何能够更好跟VMware，跟其他合作伙伴去合作。

吴小华认为，对于华云数据团队来讲，VMware对市场的技术前瞻性、研发能力，以及对客户的影响力，以及它在整个市场的协作或者说带动各种各样一些合作伙伴或者生态的能力，是给华云团队值得学习的地方。通过跟VMware的合作，华云数据能够非常切实关注客户成功，这是非常重要的一个耕耘企业市场客户市场必须要去考虑到的基础。同时，华云在市场耕耘这么多年，一直没有忘记“华云初心”，也就是要在中国建立云服务的能力来支持中国的企业客户，华云的愿景是要做企业上云背后的力量。

在未来的合作方面王冰峰谈到，未来会在市场、技术、产品等领域继续加深合作。第一，继续深挖市场，在战略上双方争取在优势互补的各个行业上不断突破，不断能给我们客户提供价值；第二，在技术上加深合作，包括用VMware现有的这些技术力量帮助华云优化在云服务领域所提供的服务，能够给用户提供更好的云服务，从VCPP开始推广到其他像一体机、超融合系统等等方面的合作。这些现在都在推进过程中。另外，在行业也在深度探讨，看哪些行业更需要云计算方面的技术，能够一起给双方客户带来更多价值。

吴小华认为，华云在2018年跟VMware合作有非常落地和切实的计划，主要通过行业推进，首先是轨道交通，因为这个本身也是华云多年来累积下来客户资源。其次是像教育、政务、公安、金融、医疗、园区等八个行业，这些都是华云在2018年跟VMware合作一起大力去推广的。

这些年来，华云通过在私有云和公有云市场的耕耘累积了超过30万以上的客户，特别是企业客户，通过与VMware的合作能够战略合作能够进一步提升华云数据的能力，深圳云海云数据中心就是合作落地的第一个案例。我们相信并期望，华云数据2018年取得更新或者更高的成就，未来越来越多合作案例在华东、华北不断出现。