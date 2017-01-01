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非叠瓦式设计准备就绪：西部数据追击竞争对手的14 TB磁盘驱动器

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HC530将直面希捷的Exos X14与东芝的MG07ACA。

来源：The Register 2018年4月19日

关键字： 西部数据 希捷 14 TB磁盘

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HC530将直面希捷的Exos X14与东芝的MG07ACA。

西部数据公司已经迅速赶上竞争对手东芝，发布了自己的非叠瓦式14 TB磁盘驱动器。

希捷方面同样拥有自己的Exos X14 14 TB驱动器技术，但目前尚未正式投放市场。相关产品当下正以样品形式交付百度等指定客户进行测试。

非叠瓦式设计准备就绪：西部数据追击竞争对手的14 TB磁盘驱动器

Ultrastar DC HC530采用二维磁记录技术，属于紧凑型He14驱动器的后续产品。其采用重叠写入磁道块，因此在进行写入操作时，其需要以数据块为单位进行擦除与重写。很明显，这会降低写入速度并需要配合主机中的其它软件。

HC530拥有每平方英寸904 Gb的存储密度以及经过改进的第三代双段式微执行器。这款驱动器内置有加密功能，提供250万小时平均无故障时间（简称MTBF）以及五年质保服务。此外，该驱动器能够在云数据中心内支持每年550 TB工作负载总量。

西部数据公司表示，这款驱动器的闲置状态每TB功耗比原有8 TB Ultrastar空气填充式驱动器低56%。

通过下表，我们可以将希捷公司的Exos X14与东芝的MG07ACA同HC530进行一番直接比较：

非叠瓦式设计准备就绪：西部数据追击竞争对手的14 TB磁盘驱动器

其中Exos X14可能采用希捷公司的MACH.2执行器技术，否则其传输速率不太可能如上表所示明显高于其它两款产品。但目前，我们尚不确定其采用的确切存储碟片数量。

西部数据公司表示，其将把这些14 TB驱动器引入自家磁盘阵列存储产品当中。

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