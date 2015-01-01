瞄准HCI：VMware精心打磨vSAN推出新版本

vSAN已经在HCI软件市场占据主导地位，但VMware正在寻求通过自己用户实现增长。VMware存储与可用性业务部门总经理李严冰表示，现在有数百万的vSphere用户还没有使用vSAN。

除了升级vSphere之外，VMware还改进了vSAN的一些不足之处。

vSAN已经在HCI软件市场占据主导地位，但VMware正在寻求通过自己用户实现增长。VMware存储与可用性业务部门总经理李严冰表示，现在有数百万的vSphere用户还没有使用vSAN。

我们得知vSAN 6.7版本提供了：

通过HTML 5界面和更多运行状况检查仪表板实现更好的集成操作

扩展范围以支持大数据和NoSQL应用，以及Windows Server Failover Cluster

通过vSAN ReadyCare提供更好的支持体验

健康服务更新

基于遥测的机器学习分析

以及2017年支持人员数量增加两倍

Stretch群集区已得到增强，vSAN将支持下一代无共享群集。加密也已经得到了正式认证。

在此版本中没有提到vSAN中是否增加了备份功能。

李严冰表示，工作负载扩大到支持众多下一代应用：Datastax、Hadoop、Kubernetes、Cassandra，以及MongoDB、Splunk和SQL Server。VMware幻灯片显示其他支持的应用包括来自Pivotal Cloud Foundry、InterSystems Cache、Oracle和SAP的应用。

她告诉我们，支持方面的改建意味着vSAN客户可以主动排除故障，更快地发现问题并提供更好的支持体验。现在有50个新的健康检查项，这种检查可跨多个站点进行查看，发现硬件兼容性列表（HCL）问题——例如SCSI控制器未通过VMware认证——以及查看vSAN群集性能。

Support Insight功能涉及vSAN将遥测数据发送至VMware分析云，并使用机器学习技术对其进行分析。

李严冰表示，vSAN仅以软件形式提供，安装在Dell EMC（VxRail、VxRack）的工程系统中，在AWS和IBM的云中的，以及部署在250个其他公共云中如Rackspace。

那么是否支持Google Cloud Platform呢？李严冰的回答很模糊：“我们正在致力于扩展我们的云生态系统。”

vSAN销售增长

李严冰表示，vSAN的收入运营率为6亿美元，两年前是1亿美元，一年前是3亿美元。

我们得知，去年8月VMware拥有10,000个vSAN客户，大约每周新增100名客户。

VMware尚未公布vSAN的节点数，李严冰也没有公开这方面的数字。

总体而言，vSAN 6.7应该提供更简化的用户体验，李严冰表示，其总体拥有成本更低。她说，HCI有着长期的增长轨迹，而且是持续高速增长。