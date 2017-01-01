NetApp2018新战略 ，三大看点不容错过

2017 年的一份对全球6000 家企业IT部门的调查显示，85%企业认为目前企业正在部署或计划部署多云战略；58%的被调查企业表示目前正在使用混合多云环境，或者迫切地计划迁移到混合多云环境。

2017 年的一份对全球6000 家企业IT部门的调查显示，85%企业认为目前企业正在部署或计划部署多云战略；58%的被调查企业表示目前正在使用混合多云环境，或者迫切地计划迁移到混合多云环境。

NetApp的公司战略和技术发展方向正是在这样的背景下发布的。日前，NetApp全球副总裁、大中华区总裁张思华、NetApp ONTAP部门高级副总裁Octavian Tanase、NetApp云基础架构事业部副总裁Tim Pitcher、NetApp全球云业务开拓高级总监John Wrobel、NetApp大中华区技术总监游庆洪等公司高层一起出现在“数据·成就领导者——2018 NetApp中国创新论坛”，再次阐述公司数据创新战略以赋予客户利用数据改变世界的能力，并详细解读了NetApp在中国市场推出了围绕全新战略的两款产品与解决方案，赋能企业客户更加精准的认识数据，满足企业数字化转型对于全新的IT需求。

看点一：不断夯实的NetApp Data Fabric愿景

今天混合云的普及，让企业IT环境面临着多种选择，同时也面对更多竞争。作为云数据管理的服务提供商，NetApp需要帮助客户解决这些面临的新挑战。正是结合企业客户面临的全新IT需求这个变化，NetApp给出了自身的公司未来发展战略。

4年前NetApp曾提出NetApp Data Fabric愿景，希望通过简化并集成云端和内部的数据管理，加速推动企业数字化转型，为企业提供一致且集成的数据管理服务和应用程序，确保用户数据可见性和洞察力，数据访问和控制以及数据保护和安全。

4年后的今天，NetApp Data Fabric愿景已经可以清晰地通过围绕充分发挥混合云的无限潜能、构建下一代数据中心、打造现代化存储管理这三个方向来满足企业客户对与混合多云环境下的IT架构和数据管理需求。

为了让用户更好地应用混合云环境，充分发挥混合云的无限潜能，NetApp提出云激励创新，允许客户在任何多云环境中享受最多选择、最多合作伙伴支持和最大自由度，实现数据网络架构。NetApp构建下一代数据中心的产品组合希望为用户打造灵活、可扩展、可预测、自动化、与NetApp Data Fabric相连的软件定义解决方案。

新的产品线包括以SolidFire AFA产品为基础为客户提供全球性能最高、云连接支持最广泛的强大的全闪存阵列组合，包括管理大规模数据的下一代对象存储NetApp StorageGRID、最新发布的企业级超融合解决方案以及混合云数据备份解决方案以及FlexPod SF。

此次NetApp推出混合云数据备份解决方案NetApp Cloud Backup（此前称为NetApp AltaVault）的主要优势包括：NetApp Cloud Backup允许企业实现数据保护的现代化，并将其数据高效备份至其所选择的公有云服务之中。目前已支持的公有云服务包括阿里云、微软Azure以及AWS。

NetApp Cloud Backup是一款开放的软件解决方案，并已与Veeam、Veritas及IBM等领先的备份软件提供商实现了深度的服务整合，可有效帮助企业充分释放现有的备份投资潜力，获取最大收益。

企业可凭借NetApp Cloud Backup强大的去重与压缩技术，在具有良好经济性的云服务上大幅降低成本、实现备份流程的现代化并取代低效的磁带系统。

看点二，打造下一代数据中心，推出更加灵活的超融合产品

(NetApp HCI具备了网络、计算以及存储融合的一体化设计,同时实现计算与存储两个维度上的分别池化和平行扩展。)

在大会现场，NetApp重点介绍了全新的超融合产品。让记者印象深刻的是，这款超融合产品相对于传统的超融合产品而言，实现了计算和存储这两个资源池分别扩展和优化的设计。从产品构架和技术上看，NetApp HCI具备了网络、计算以及存储融合的一体化设计的同时在计算与存储两个维度上能分别池化和平行扩展，根据客户的实际需求分别实现基于节点的配置以及存储资源池的分别配置。

NetApp云基础架构事业部副总裁Tim Pitcher表示：“结合了NetApp SolidFire创新技术与NetApp强大数据管理能力的NetApp HCI将能够帮助客户革新传统基础架构，迅速过渡至下一代数据中心，令客户享受无与伦比的灵活性、可扩展性、自动化以及与Data Fabric集成所带来的优势。”

NetApp HCI的主要优势包括：

NetApp HCI可帮助客户摆脱第一代超融合架构的束缚，在敏睿、可扩展且易于管理的最小6节点配置组件中实现对计算、存储和网络的支持，提供有保证的性能、自动化以及成熟的集成效率、复制、数据保护和高可用性服务。

NetApp HCI基于NetApp SolidFire分布式块存储技术打造，支持大型企业、中型企业和服务提供商轻松自信地整合所有工作负载，以不会造成资源孤立的方式扩展并满足下一代应用程序的性能需求。

客户可以将NetApp HCI部署于从数据中心边缘到核心的任意位置。NetApp HCI仅需不到 30 分钟便可启动并运行，能够有效消除90%与性能有关的传统问题，并支持通过VMware vCenter直观的用户界面对整个基础架构进行全面控制。

借助NetApp HCI，企业可以充分释放基础架构的全部潜能，还能简化管理并独立地扩展计算和存储资源。NetApp HCI支持与来自Commvault、Intel、MongoDB Enterprise、Veeam 和 VMware等合作伙伴的解决方案集成。

看点三，借云互联闪存之力， 打造现代化IT架构

今天，打造现代化存储管理需要通过升级基础架构，为现有应用程序提供现代化的数据服务，NetApp的愿景是借助拥有云连接支持的闪存打造现代化IT架构，同时结合ONTAP跨混合云打造通用数据管理。作为下一代数据中心的核心组件，闪存是提供性能原动力的重要保障，NetApp将帮助客户利用性能超群的全闪存阵列来加快应用程序运行速度。

NetApp大中华区技术总监游庆洪认为，全闪存是帮助客户在基础设施里提升企业数据管理效能一个非常重要的手段。全闪存能够帮助客户提升业务应用响应的速度，还能够帮助客户更快的实现从数据里挖掘出更大的价值。NetApp全闪存的优势是结合全球市场占领市场第一的存储操作系统——Data ONTAP，实现了云互联，客户的数据能够从全闪存上把数据传送到云端。

NetApp ONTAP部门高级副总裁Octavian Tanase也分享了他的观点，他认为最新的版本ONTAP 9数据管理软件通过跨闪存、磁盘或云，实现块或文件全覆盖等跨架构实现标准化数据管理，以及从专门设计的存储阵列到商用服务器运行跨部署模式来充分发挥混合云的无限潜能。同时，通过部署ONTAP 9的全闪存阵列能够提供本机云连接与云端或近云ONTAP服务。

而且为适应新的需要，NetApp正在积极打造全新技术的全闪存阵列，包括下一代固态阵列、采用存储级内容作为缓存的新一代存储，以及基于网络结构的NVMe技术的全闪存阵列等。这样就能从混合FAS、全闪存阵列再到下一代固态阵列全方位为用户打造无中断的业务环境，通过闪存之力致力于企业的云互联。

最后我们也看到NetApp不管是新发布的超融合产品还是混合云数据备份解决方案，都离不开一个更加开放的业务生态，包括此次专为中国市场优化的混合云数据备份解决方案NetApp Cloud Backup以及正式在中国市场实现商用的行业首款企业级超融合解决方案NetApp HCI，以及与中国第三方数据中心运营商世纪互联合作打造混合云数据管理的托管服务。

NetApp全球副总裁、大中华区总裁张思华先生表示：“数据不仅是新时代的货币，更已成为企业的业务核心。NetApp持续创新25年，专注于帮助客户解决数据管理挑战。赋予客户利用数据改变世界的能力是NetApp作为一家数据公司的心之所向，更是我们与客户共成长的深厚情义所在。在中国，我们始终努力打造可持续发展的多元化合作伙伴生态圈。我们也非常荣幸能够与广大生态伙伴一道，以卓越数据愿景助力中国客户成为数据领导者。今天发布的企业级超融合解决方案和云数据备份解决方案进一步突显了NetApp对于中国客户的长期承诺，同时继续加强了NetApp的数据管理领域的权威地位。“

的确，新的战略、新的产品将进一步扩大NetApp在中国的业务版图，并确立了NetApp在混合云市场以及下一代数据中心提供包括超融合、闪存、云备份解决方案等更加领先地位与竞争优势。结合NetApp HCI解决方案，企业将能够实现计算与存储两个维度上的同时池化和平行扩展，从而充分实现与虚拟化平台的深度整合，打造高效、强大、经济的私有云平台，助力企业深入挖掘数据价值，并在机器学习、人工智能（AI）、大数据、高频交易、物联网（IoT）等领域的应用中获取澎湃的数据动力。