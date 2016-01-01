非昙花一现：2018年内存芯片收入有望实现创纪录增长

全球半导体行业在2017年创下了10年以来的最好成绩，年收入比2016年增长了22％，达到4291亿美元。

全球半导体行业在2017年创下了10年以来的最好成绩，年收入比2016年增长了22％，达到4291亿美元。

这是根据英国分析公司IHS Markit的新统计数据得出的，HIS认为市场对内存芯片处理能力需求的大幅增加归因于新兴应用如大数据、物联网和机器学习。

这一需求的增长使得三星电子作为全球领先芯片制造商占据第一位置，领先于竞争对手英特尔，而英特尔已经占据第一的位置有25年之久。2017年，三星的收入增长了54％。

IHS表示，动态随机存取存储器芯片的销售总额增长了77％，而闪存芯片的销售额增长了47％。随着全年供应日益紧张，市场也受到明显影响，随着需求增加，2017年下半年收入也开始大幅增加。

IHS表示，过去十年中DRAM和闪存的增长率是最高的。需求的增长也推动内存芯片制造商SK Hynix和Micron年增长率达到80%左右，分别在全球排名第三和第四位。

IHS表示，一些半导体制造商的无晶圆厂商业模式（包括将芯片设计出售给第三方代工厂进行生产）也出现了大幅扩张。例如，智能手机芯片制造商高通公司（Qualcomm）去年的增长率为9.5％，尽管与苹果公司在法律上的纠缠令其盈利受到影响。

Nvidia也首次跻身全球前十大芯片制造商行列。随着市场对其GPU的促球不断增长，使得Nvidia收入增长了42％，这些GPU越来越多地用于高性能计算和自动驾驶汽车等机器学习应用中。

不过，IHS警告说，随着芯片制造商开始生产用于大数据内存处理的3D NAND闪存技术，整个行业可能会再次进行洗牌，例如英特尔为数据中心设计的Xpoint非易失性内存芯片。

IHS内存和存储部门高级主管Craig Stice表示，目前向3D NAND的转换机会占到了生产的四分之三，并且将缓解来自SSD和移动市场的强劲需求。“价格预计将开始大幅下降，但2018年NAND市场仍然可能创下历史新高。”