打破“信息孤岛”，群晖联手励步英语共建智慧教育体系

跟诸多行业相比，教育行业在“互联网+”道路上的转身仍然偏慢，在传统分散式存储方式下，信息存储的多样性、存储的分散性使得各个资源平台如同一个个“信息孤岛”。

近日，励步英语携手群晖NAS，共同构建了基于教学管理的NAS私有云存储解决方案，这会是教育行业触动教学信息化改革的"奇点"吗？

互联网技术的到来，无论是数据的存储、管理方式还是应用、分享模型，乃至教学过程中的效率，都好比是一次新的工业革命。如何让教育者更轻松，让"学员们"更适应，这都是培训机构教学管理信息化建设中既具有现实性、又带有超前性、开拓性的重要课题。

励步英语作为好未来集团（原学而思教育）旗下英语品牌，专注于为2-15岁孩子提供全英文、全学科的国际化教学服务。目前已在全国30多个城市开设教学中心上百所，服务学院数超过3万名，并拥有超过2000人的教职工团队。

然而，作为覆盖中国30多个城市、上千名员工的大型培训机构，对于教学管理的效率也提出了更高的要求。无论是对教学过程进行计划、组织、指挥、协调、控制以实现教育目标，还是更优的组织和配置教学资源，实现教学赋能与管理赋能，这对于整个教育行业而言都是一个重大的挑战。

挑战，首当其冲的就是数据的存储、管理和应用。

随着软硬件系统和校内存储数据的不断增加，这几乎都是无法用人力来完成的事情。

而对于励步英语而言，覆盖30多所城市，近2000名员工的海量文件访问需求，随之带来的问题和矛盾也集中在以下2个方面：

问题1:全国各地教育机构间的课件下发与文件同步问题

问题2:公有云传输中的课件安全性问题与存储备份问题

原先一直通过人工硬盘拷贝将数据传输到总部存储服务器上，效率低 ，而通过公云上传和下载，又存在泄露隐私和账号安全问题。为此，励步英语通过购置群晖NAS，解决了数据安全和教学过程中的课件分发与文件同步问题。首先，在励步英语北京总部，他们购置了2台群晖DS3617xs，并通过High Availability Manager套件实现本地数据的高可用性和冗余，更好的保证了数据的安全性；

其次，在全国各地分部共购置了300台群晖DS1517+（8GB），并与总部的DS3617xs之间实现远程数据同步，打破"信息孤岛"，最终实现高效的数据与教学管理。

如下的拓扑图就是励步英语目前采用的群晖私有云解决方案。

通过群晖NAS，具体解决的问题包括：

1. 机构信息的高安全性和私密性

教学资料的安全性是励步英语首要考虑的问题，对原先使用的公有云存储与分享方式的风险也一直有所担忧，群晖NAS作为私有云服务器，既能够让数据拥有统一的存储空间，也解决了公有云经常出现的数据"泄密"隐忧，这是励步英语最终选择群晖来集中存储管理数据的重要原因。

在群晖提供的解决方案中，两台群晖DS3617xs服务器合并为一个High-Availability集群，一台作为活动服务器，另一台成为备用无源服务器。活动服务器主要处理所有数据的存储、请求和服务，同时，所有内容会连续不断的复制到无源服务器，即"双机热备"。此举的好处就在于--不会出现因服务意外导致的数据丢失，对于视数据为生命的培训机构而言，安全性和可靠性始终是决定购买决策的重要原因。

2. 教学信息的同步和共享

数据管理中有一个原则，那就是能让"机器"完成的事情，尽量交给"机器"。新的教学课件、学员信息等"数据"更新如果通过传统的人工方式，难免会出现信息不对称导致教学质量的下降，更好的办法在于设定同步计划，打通不同部门、地域之间的相互隔离的状态，让数据之间的共享更高效与畅通。这就需要用到群晖的Cloud Station ShareSync套件。

在具体应用中，将北京总部的群会NAS设为"主机"，并与各个教育分部NAS建立连接（客户端），此举能够无缝同步所有教学数据，解决了教学数据管理中最核心的课件分发和文件同步问题，比如：

励步英语最新修订的2018年1月少儿英语（7岁）教学课件，过去可能需要通过邮件、人工硬盘拷贝、上传到云盘等手段进行分发，难免出现信息遗漏、账号被盗等特殊情况，后续还需要耗费大量的时间来进行沟通确认，而现在，只需要将文件存于"主服务器"中的指定共享文件内，就可以让NAS（主服务器）与NAS（客户端）之间实现同步，打通了信息传递的高速通道。

同样的，对于分部优秀的教学经验、教学案例或学员数据，也可以通过Cloud ShareSync实现"自下而上"的备份与同步，甚至针对学员数据等重要的资料还可以启用SSL加密连接，确保了连接的安全性。

无论是自上而下还是自下而上，励步英语通过总部NAS向所有分部的NAS（客户端）收集和分配数据，不仅保证了所有数据均有备份版本安全保存在远程NAS上，也实现了教学资料的高效分发和同步。

而通过Cloud Station Backup，将各机构的员工、讲师们PC电脑上的重要数据集中上传备份到NAS中，不用担心数据分散各处，同时无法保持教学视频和素材的版本统一。

每个文件还能支持32个历史版本保留，通过直观的时间轴显示，随时可以将文件恢复到某个需要的版本。

3. 教学效率的提升

想象一下，在传统的教学过程中，如果A教师想要某个教学素材，她可能只能通过电话、邮件等方式让B教师以QQ等进行传输，又或者拿着硬盘去拷贝，在本案例中，群晖通过简单的2步就解决了这些耗费时间又没效率的事情。

首先，是账号的分配与管理

通过群晖DSM操作系统，可以很简单的为每一位教职员工分配账号，设置权限。

同时，也可以根据不同的班级、学科甚至地域来设定用户群组，并分配共享文件夹的访问权限。

第二步，就是通过共享文件夹实现课件分发和文件同步

通过共享文件夹，可以让指定权限的账号与用户群组访问到里面的内容，对于教师而言，只要将资料传到共享文件夹中，和他同一群组的其他教师就可以很便捷的访问、浏览与下载。

完成了共享文件夹的设置之后，所有教学资料都能够安全的存储在NAS中，讲师们要做的就不再是浪费时间在拷贝资料上，而是可以将更多精力放在琢磨如何提升教学质量上。

对于群晖NAS提供的私有云存储解决方案带来的数据安全性、同步高效性以及教学效率的提升，励步教育机构信息技术负责人李先生表示："采用了群晖NAS之后，教学资料的共享和同步更快速，教学信息、学员信息的备份更便捷，这些都帮助励步英语将更多的时间和精力用在教学质量的提升上，研发和创新教育产品和服务，更好的为中国家庭提供科学的教学解决方案。

教育行业有它的规律，但万变不离其宗的是关注点永远在教学质量上，将复杂的事情通过群晖NAS变得简单，将重要的事情（教学质量的提升）变得更加重要，这就是教学信息化管理的"奇点"。