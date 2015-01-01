Micron第二季度收入同比大涨60% 加快NAND和DRAM业务扩张

Micron首席执行官在财报电话会议上向分析师们表示，Micron最近一个季度的收入同比增长了58％。

Micron首席执行官在财报电话会议上向分析师们表示，Micron最近一个季度的收入同比增长了58％。

根据财报显示，Micron在2018财年第二财季的收入为73.5亿美元，比去年同期的46.5亿美元增长58％，比上一季度的68亿美元增长8％。

该季度Micron的净收入为33亿美元，高于去年第二季度的8.94亿美元，这是NetApp最近一个季度收入的2倍多。该季度Micron的营业收入为36亿美元，高于去年的10亿美元。目前该市场无法生产足够的DRAM和NAND来满足需求，而且价格也很高。

美光预计下一季度的收入在72亿美元至76亿美元之间。

Micron公司总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示：“我们面向云、移动和汽车客户的销售有所增加，并且SSD（销售额同比增长18％）和图形内存产品创下了新高，”他说。

那么这次财报电话会仅仅提到了收入和利润的快速增长？

美光还确认了64层3D NAND的强劲销售情况。汽车市场需要更多的智能性，这就需要内存和NAND的支持。手机需要更多的内存和NAND来支撑高分辨率的视频和摄像头。目前Micron的1x纳米DRAM技术已经通过了全球三家超大规模客户的认证，其他客户也在陆续认证中。

Micron预计2018年DRAM产量将增长20％左右，NAND同比增长率将高于45％。

DRAM正受到超大规模数据中心和云数据中心需求的推动。Mehrotra表示，人工智能在这方面的应用前景非常广阔：“我们在云计算和数据中心内运用人工智能才刚刚起步。”

这会给DRAM和NAND需求带来影响。在DRAM方面：“我们预计，到2017年大约有145GB的DRAM，到2021年将达到约350GB。在NAND方面，到2017年每台服务器平均有1.5TB的NAND，到2021年将达到6TB。”

仅仅4年时间，每台服务器的平均NAND容量就增加了4倍，DRAM增加了2倍多。

Micron的存储业务部财报结果较弱，收入（12.5亿美元）相较第一季度的13.8亿美元下降了9％，SSD的增长抵消了部件收入的减少。不过，该部门同比增长了17％。

QLC NAND

提到QLC NAND，Mehrotra表示：“QLC无疑是未来几年Micron一个令人兴奋的机会，而QLC正处于开发阶段，在2018年不会普及，估计这个机会要到2019年开始发力。”

他谈到读取密集型的使用案例——很自然地，QLC NAND写入耐用性预计会低于今天的TLC闪存。

XPOINT

总的来说，好消息一直不断，直到我们开始使用3D XPoint，在这方面Micron一直拖累合作伙伴英特尔。它可以制造芯片，但是不能生产和销售XPoint设备。Micron说，这个情况可能会有所改变。

Micron公司首席财务官Dave Zisner宣称：“3D XPoint解决方案的产品开发正在进行中......我们的第一款3D XPoint产品预计将在2019年推出。”

DRAM节点光刻收缩

Micron正在日本广岛的工厂建设更多洁净室，以便在2019年生产1y纳米DRAM。

看来亚1纳米DRAM光刻不太可能了。可能某种3D DRAM技术将成为增加芯片密度的一种方式。

Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann问道：“在使用了DRAM一年之后，你自己和整个业界还愿意转换或者半转换多少节点？”

Mehrotra回答说：“我们已经谈到了在DRAM中的1z技术节点，并将继续这么做下去。然后我们当然会寻求进一步扩展的机会，逐渐地，我们也在研究未来其他的先进技术。”

Mosesmann回复：“好的，但是现在1z之后就没有其他了？” Mehrotra快速地回答说：“你知道，1z之后在字母表里就没有字母了......”