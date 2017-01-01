东芝面向数据中心环境发布三款TLC SSD产品

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64层TLC 3D NAND技术值得关注。
东芝公司的三款TLC数据中心SSD产品。
东芝公司正利用三款64层3D NAND产品扩大其数据中心闪存驱动器的销量。
这三款产品分别为CD5、XD5以及HK6-DC（东芝公司在企业级驱动器的命名方面显然比较随意），全部提供PCIe与SATA接口，外加2.5英寸及M.2两种尺寸。
东芝公司的闪存代工合作伙伴西部数据最近也公布了两款NVMe M.2驱动器，分别为SN720（256 GB至2 TB容量）与SN520（128 GB至512 GB容量）。与其它各类口香糖大小的M.2 SSD类似，二者皆定位为移动与边缘设备驱动器。但东芝方面则另辟蹊径，将二者定位为数据中心存储阵列或者服务器内的直连存储用途。
下面来看三款东芝新品的具体参数：
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接口
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外观尺寸
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容量范围
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前代产品
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CD5
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PCIe NVMe 1.3
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2.5英寸
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960 GB - 7.7 TB
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CM5
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XD5
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PCIe NVMe 1.2.1
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M.2
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1.9 TB - 3.8 TB
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XG5
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HK6
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SATA每秒6Gb
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2.5英寸
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960 GB - 3.8 TB
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HK4
各产品的最高性能取决于实际存储容量，容量越大性能越强，下表所示为最高性能参数：
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随机读取 IOPS
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随机写入IOPS
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连续读取MB每秒
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连续写入MB每秒
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CD5
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50万
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3万5千
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3393
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2076
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XD5
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24万
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2万1千
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2600
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890
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HK6
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8万5千
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未提供
|
550
|
未提供
下图所示为性能比较以及各产品针对读取密集型任务的优化效果：
最高性能数字
总而言之，三款产品在性能方面表现良好。以下为东芝公司为各产品作出的价格/性能定位：
东芝为三款数据中心SSD产品作出的市场定位。
东芝公司高管指出，他们希望彻底取代数据中心内的传统磁盘驱动器。那么是否包括东芝自家的磁盘驱动器呢？“不”，他们回答称; 这是另一回事。我们是东芝存储器集团，目前正接受贝恩资本牵头的联盟收购。
东芝方面认为这三款采用64层BiCS-3技术的产品在应用领域方面存在一定交集。
其中HK6的性能表现最差，因此其并不适用于大数据分析，但比较擅长作为归档用途。
根据我们得到的消息，东芝公司高管表示XD5主要面向需要Facebook级高速性能表现的数据中心系统，而且Facebook公司目前已经开始推广M.2类驱动器产品。此类客户要求我们为其构建一款塞满M.2驱动器的机架式机箱，将其作为一块巨大的整体式闪存驱动器，并提供强大的软件对容量及驱动器访问操作进行管理。
约264块驱动器即可提供1 PB闪存存储容量，但其功耗与散热可能会带来问题。那么，水冷SSD是否会因此而出现？
东芝公司并没有评论尺状SSD这一设计方案，意味着除了三星与英特尔之外，行业中的其它厂商还是更青睐2.5英寸与M.2两种外观尺寸。
HK6及其SATA接口明显回归了磁盘驱动器的接口设置，这将使其与各OEM与系统构建商的风格保持一致。不过从性能的角度来看，NVMe无疑代表着未来，而我们也期待着未来能够在CD5驱动器以及XD5当中见到NVMe over Fabrics接口的身影。
东芝公司正着手将其全部闪存产品升级至64层TLC（三级单元）NAND。接下来，他们将致力于开发96层闪存，其闪存芯片将能够带来额外32层实现的更多容量。此外，我们对于QLC（即四级单元）也抱有美好的期待。使用96层QLC闪存芯片的下一代HK6可能将带来6.3 TB的最大容量……确实非常可观。高速归档方案，我们来了！
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