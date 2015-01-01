Cloudian收购软件定义存储合作伙伴Infinity Storage

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对象存储设备提供商Cloudian与Infinity Storage合作非常成功，最终Cloudian决定收购Infinity。
Cloudian的产品是号称具有“无限可扩展性”的对象存储设备，带有集成的数据管理功能和广泛的互操作性。对象存储支持非结构化数据，在大数据项目中越来越受欢迎。Cloudian的产品主要用于企业数据中心，可通过API连接到AWS S3等云存储服务。
就在上个月，Cloudian宣布已通过私募股权公司Digital Alpha Capital的2500万美元投资和额外1亿美元的“公用事业融资”获得1.25亿美元的融资，这实际上是一笔贷款。
至于Infinity Storage，这是一家意大利公司，开发了基于“一次写入多次读取”（WORM）文件系统的软件定义存储系统，该系统是公司创始人Caterina Falchi帮助打造的。这个WORM文件系统旨在保护数据完整性，以达到法规遵从的目的，同时还可以防止恶意软件和勒索软件引起的损坏。
Cloudian对Infinity的文件系统印象深刻，因此它与Infinity合作将该技术与其HyperFile网络连接存储控制器相集成，该控制器被企业用于扩展本地文件服务。
现在，Cloudian宣布收购了Infinity。Cloudian表示，现在它可以提供一个基于文件和对象的集成存储系统，可以将所有非结构化数据类型整合到高度可扩展的存储池中。
Cloudian表示，通过集成两家公司的技术，将为客户提供管理大量本地环境中非结构化数据的新选择。 Cloudian首席执行官Michael Tso表示：“这次收购加速了Cloudian利用自我保护和易于扩展的文件系统来降低IT工作负载的进展，分析师们认为，这种系统对于下一代存储管理来说至关重要。”
这次收购的价格未对外透露。作为交易的一部分，Infinity公司创始人Falchi将加入Cloudian，担任文件技术副总裁。
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