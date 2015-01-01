Splunk第四季度财报超预期 推高股价上调收入指引

大数据公司Splunk的发展并没有出现放缓的迹象，因为它朝着成为下一个200亿美元技术公司的既定目标迈进。

大数据公司Splunk的发展并没有出现放缓的迹象，因为它朝着成为下一个200亿美元技术公司的既定目标迈进。

Splunk再次让投资者们感到惊讶，第四季度财报超过其盈利目标，也超出了华尔街的预期。

Splunk报告了除某些成本（如股票报酬）之外的盈利为每股37美分，结果超出华尔街预期的每股34美分。收入达到4.197亿美元，比去年同期增长37％，超过了Zacks Investment Research预测的3.91亿美元。Splunk全年的净收入为2.591亿美元，即每股1.85美元，收入为12.7亿美元。

这种稳健的表现使得Splunk的股价在盘后交易中上涨了6％以上。在正常交易中，Splunk股票涨了近一半，达到每股93.64美元。

Splunk专注于大数据分析市场，其软件可帮助企业监测、并从积累的大量数据中获取业务洞察力。最近，Splunk已成为华尔街的宠儿之一，连续几个季度取得了令人印象深刻的业绩。

Enderle Group总裁兼首席分析师Rob Enderle此前曾提出Splunk可持续增长的问题，他表示最近的结果表明Splunk正在顺利地保持其成功运行。

Enderle表示：“Splunk这个季度表现稳定的原因有两个，首先，他们在非常热门的数据分析这个细分市场中有非常好的产品，而且，他们拥有一个看起来非常强大的高管团队，执行力很好。这两个因素，再加上人工智能随着时间的推移正在让分析变得更加强大，这些都表明，这种发展是可持续的，Splunk将继续保持超出预期的表现。”

本周早些时候，Splunk又以3.5亿美元收购了初创公司Phantom Cyber，进一步扩大了业务规模。Phantom Cyber主要提供安全自动化和响应平台，客户包括Uber和Rackspace等公司，以保护其系统免受黑客攻击。这次收购背后的想法是把Phantom的平台与Splunk现有的安全工具（是Splunk数据分析平台的插件）集成在一起，可帮助检测安全漏洞和欺诈行为。

Splunk表示，新客户方面也有不错的表现，第四季度新增570家企业客户。

Splunk首席执行官Doug Merritt在与分析师的财报电话会议上表示：“新客户仍然是我们的首要举措之一，我们很多投资都专注于这个方面。”

Splunk还为即将到来的第一季度和财年发布了指引。Splunk预计这个财季收入在2.95亿美元至2.97亿美元之间，略高于市场预期的2.95亿美元。从全年来看，Splunk将收入指引从15.5亿美元提高到16.25亿美元。