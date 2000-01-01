Nutanix收入增长44% 收购云软件初创公司Minjar

超融合厂商Nutanix公布了2018财年第二季度财报，该季度收入为2.867亿美元，同比增长44％，环比增长4％。

超融合厂商Nutanix公布了2018财年第二季度财报，该季度收入为2.867亿美元，同比增长44％，环比增长4％。

利润似乎和以往一样遥远，净亏损6150万美元，好于上一季度亏损9070万美元以及去年同期亏损7640万美元，但考虑到收入增长的因素其实并没太多。

但是那些希望Nutanix在18个季度亏损之后可能会耗尽现金，现在这些竞争对手应该重新考虑下了。现金和短期投资总额为9.181亿美元，同比增长159％，主要来自本季度发行的0%、五年期可转换优先债券的5.09亿美元净收益。

Nutanix首席执行官Dheeraj Pandey对“我们在全球2000强客户方面的持续成功、大型交易执行力、以及新客户数量增长”表示高兴。

本季度，Nutanix的客户数量达到8870个，增加了1087个。

Nutanix AHV管理程序的采用率高达30％；上一季度为28％，一年前为24％。

在财报中，Pandey表示：“迈向软件定义商业模式的举措帮助我们加速了发展势头，仅在第二季度，就有57笔交易价值超过100万美元，同比上涨104％。同样在第二季度，我们有19笔软件和支持交易价值超过100万美元，实际上有5笔价值超过300万美元，3笔价值超过500万美元，其中3笔是全球2000强客户的交易。

主流服务器供应商未能取得HCI的成功

主流服务器供应商无法从HCI中获益这一现象很普遍。除戴尔以外，没有任何一家主流厂商在HCI市场占有重要的收入份额（超过10％），思科、HPE、日立、华为、IBM或联想。

Nutanix可以做到这一点，证明了HPE进入HCI市场太晚，而且无法发挥其作用。

HPE几年前进入HCI市场，利用自己的LeftHand Networks Virtual SAN技术领跑市场。即使在今天，在收购了SimpliVity之后，HPE的市场份额只有个位数。

该季度的业绩巩固了Nutanix与Dell VMware领跑HCI市场的地位。思科、HPE、NetApp和其他厂商面前都有一座高山要翻越才能追赶得上——或者永远也翻不过去。

他们最好的选择可能就是与Nutanix合作，因为Nutanix的软件是运行在他们的服务器套件上的，不管他们喜欢与否。

Nutanix首席财务官Duston Williams表示：“戴尔和联想在第二季度的表现都很不错，戴尔的历史业绩最好，联想也实现了最佳表现，接连上涨近80％。”

“戴尔的预订量略低于总预订量的10％，其中Nutanix的净交易规模为350万美元，有两笔交易的净收入为260万美元。”

“联想有4笔超过100万美元的交易，IBM仍处于我们预期的关系和进展的早期阶段，我们在该季度内看到了首批两笔IBM相关交易。最后，思科UCS相关预订环比增加超过40%，其中包括规模250万美元和150万美元的交易。”

分析师Katy Huberty问道，由于Nutanix正在“跨越多种服务器部署[它]的软件，您是否看到了其他那些OEM厂商的管理团队意识到了以合作方式参与到这种部署中会带来潜在的机会？”

Pandey对此表示赞同：

“我想，这个情况正在发生，颠覆发生在基层中。基层是客户、合作伙伴，他们会说，看，我喜欢Nutanix，我希望你能让它的软件运行在你的服务器上。”

“我认为这就是我们在过去12到18个月里真正想要做的事情，怎么做呢——我拿思科以及HPE来举例，都是关于客户的强大影响。这种影响力是很大的，特别是财富2000强企业，他们在决定服务器厂商运行方式方面有着很大的影响力。”

思科、HPE和联想的执行管理层是否真的会如Pandey所希望的那样做出回应，这完全是另一回事。当思科斥资3.2亿美元收购Springpath时，这可不是一个小数字，不会轻易说这是一个错误。HPE和SimpliVity也是如此。

收购Minjar

Minjar是Nutanix将要收购的公司。这家公司于2012年在印度成立，拥有90万美元的种子资金，约85名员工，大部分在Begaluru。2017年中期有一轮融资，金额保密。交易成本对Nutanix的资产负债表来说并不重要。

吸引Nutanix的是Minjar的Botmetric技术，该技术为运行在公有云中的工作负载提供成本信息。这将加强Nutanix的内部/公共云混合战略，以及成本优化工作负载布局的能力。 Minjar技术将被整合到Nutanix的Enterprise Cloud OS中。

Panday表示：“在接下来的几年中，我们打算打造我们称之为Enterprise Cloud OS的通用软件平台来超融合不同的云数据中心......这些云的超融合需要一个控制平面，其中就包括Calm、Minjar和许多未来需要融合在一起的元素。”

展望下一季度，Nutanix预计收入将在2.75亿美元至2.80亿美元之间。