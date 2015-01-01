超融合独立出现在魔力象限报告，该领域市场进入爆发期！

在2018年2月，Gartner发布首个超融合基础设施魔力象限报告，这说明超融合在概念、技术、产品和市场方面拥有了成熟和稳定可发展的趋势。

在2018年2月，Gartner发布首个超融合基础设施魔力象限报告，这说明超融合在概念、技术、产品和市场方面拥有了成熟和稳定可发展的趋势。该魔力象限报告排名入选的供应商和产品更加集中在超融合软件领域，并降低了对系统硬件的要求。这意味着HCI整体态势更加重视软件定义的作用，而不再包含集成系统与参考架构，仅包含软件HCI系统——例如VMware公司的VSAN。

而仅仅一年前，Gartner推出的是集成了四类集成系统供应商的融合魔力象限报告。具体包括：集成基础设施系统（简称IIS），集成堆栈系统（简称ISS），超融合型集成系统（简称HCIS），集成参考架构（简称IRA）。

如上图，数十个集成系统供应商出现在魔力象限中，看起来云里雾里。

个人也认为2018年也将成为超融合的新的爆发之年。

首先超融合基础设施能够成为一个独立的领域，核心是其以软件为核心打造积极的软件定义数据中心的理念。即实现了存储、计算、网络、虚拟化平台通用的x86节点的融合。同时其打破了传统融合系统不容易扩展的瓶颈。采用分布式存储架构，通过增加节点的方式实现轻松的横向扩容。再有就是其自动化管理部署，维护也方便。在功能齐全、部署简单、管理和运维方便等多种因素的推动下，又经过这几年的不断推广和发展，超融合很快被市场接受。

其次，超融合市场规模突破10亿美元，IDC报告显示，截至2017年第三季度，目前HCI市场的总值为11.35亿美元；其中，Nutanix与VMware VSAN分别突破了3亿美元销售。DellEMC也将近3亿美元。HPE、思科、华为、联想也都有不错的销售。

再次，全球主要的存储厂商都发力推出超融合产品。就像前面的市场数字，在Nutanix刚推出其超融合市场时，大家还是持观望状态。笔者2013年刚接触Nutanix的时候，各大厂商对于超融合产品还不置可否。但是，在Gartner HCI魔力象限（简称MQ）排名当中，超融合厂商Nutanix目前已经成为超融合基础架构领域当中的市场领导者。而现在包括DellEMC、NetApp、VMware、新华三、华为、联想等全球全球主要的存储厂商都积极推动超融合向前发展。包括戴尔科技集团旗下Dell EMC、VMware同时被评为超融合基础设施领导者！

Dell EMC超融合产品以VxRail为代表，是市面上唯一一款全面集成、预先配置VMware软件的超融合产品，一经推出就赢得了广泛的市场认可，如今VxRail又得到了Dell PowerEdge 14G服务器的加强，能够在推出仅两年就取得领导者地位，这是对VxRail最好的肯定。在Gartner随后发布的超融合关键能力报告中，VxRail在关键业务用例（4.26/5）和云用例（4.19/5）这两项评分中取得了第一。

华为超融合基础设施FusionCube凭借全球市场表现、技术优势和广泛用户实践迈入了挑战者象限。华为FusionCube是企业级数据中心超融合基础设施，可用于企业私有云、虚拟化平台、桌面云、分支机构以及数据仓库等建设场景中，不仅支持华为FusionSphere、VMware和KVM等主流的虚拟化平台，还支持SAP HANA、Oracle、IBM DB2和Sybase等主流数据库平台。华为FusionCube以极致性能、极简管理和业务持续三大独特优势，致力于成为云基础架构变革的引领者。

而超融合产品是联想企业级业务的重要产品线之一，联想推出了超融合AIO一体机、联想超融合AIO H1000、3000系列产品。联想提出目前市场进入超融合2.0。

联想超融合2.0的特征可以概括为以下四方面：第一，在整体架构上，针对计算、存储、网络和安全等模块进行深度开发，实现内核级的融合；第二，全面支持全闪存，提升数据读取、存储和压缩效率；第三，进一步增强与网络的融合，深度集成SDN／NFV功能，在数据中心底层架构上实现统一集成的同时，实现后台操作的一体化；第四，实现大数据驱动的运维自动化，提高运维效能。

最后，国外来看，收购超融合初创公司成为存储巨头进军超融合市场的主要方式，包括思科收购超融合基础设施初创公司Skyport Systems，包括HPE收购了超融合Simplivity。而在中国超融合市场更是百家齐放，创新的初创公司也在不断进入该领域，包括拥有真正自主可控的分布式存储技术的中国超大规模超融合案例供应商SmartX，包括专注于超融合的ZETTAKIT。也包括浪潮、中科曙光、宏杉、同有等厂商通过自主研发或者合作的方式进入该领域。

写在最后，个人虽然认为超融合将在2018年开始进入一个黄金时期，但是也看到并不是所有用户都能一蹴而就的采用超融合，企业用户必须按照自身的经营情况来酌情选择和优化自己的IT基础设施。在不影响企业正常运营的情况下，超融合是一个不错的选择。