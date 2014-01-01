让计算看到数据：粉碎存储网络的瓶颈

让计算靠近数据，这听起来像是一种绕过存储访问瓶颈的好方法，但由于软件问题以及开发特定硬件和非x86环境的需要，进展十分困难。

让计算靠近数据，这听起来像是一种绕过存储访问瓶颈的好方法，但由于软件问题以及开发特定硬件和非x86环境的需要，进展十分困难。

随着数据量从TB级增长到PB级以上，将数据带到处理器所需的时间正在成为一个越来越棘手的难题。

所有计算都包括将计算和数据集中在一起、向DRAM中加载来自存储的数据，这样处理器就可以完成它的工作。这不是一种物理上的靠近；处理器距离数据是1厘米还是20厘米无关紧要。重要的是降低数据访问延迟，并提高数据读取或写入存储的速度。

存储和计算之间存在瓶颈，因为存储介质（主要是磁盘）的访问速度很慢。存储网络也很慢，处理存储IO堆栈需要太多周期。有过几次解决这个问题的尝试，其中一些失败了，另一些仍在开发中，特别是将计算添加到SSD。这些是：

- 将计算带入存储阵列

- 将存储带入计算

- 内存系统

- 将计算带入磁盘驱动器

- 将计算带入闪存驱动器

- 绕过NVMeoF的问题

将计算带入存储阵列

Coho Data试图将计算添加到其存储阵列DataStream MicroArray中，该阵列是Coho Data在2015年5月推出的，采用基于英特尔至强处理器的服务器/控制器、PCIe NVMe闪存卡和磁盘存储。然而，该产品未能取得进展，Coho Data在2017年8月停业。

Coho Data DataStream阵列

在这种方法下，计算针对所谓紧密耦合的存储任务，如视频流转码和Splunk式数据分析。

它不是运行在主机服务器上执行的一般应用的。有两个明显的问题：首先必须自己编写软件或者购买软件以运行在阵列上，执行紧密耦合的存储任务。其次，用于启动的主机服务器代码、编排、管理和计算结果的处理必须自己编写或者购买。

之前在服务器（有一个附加存储阵列）上运行的任务，现在必须细分为主机服务器部分和存储阵列部分，然后进行管理。这也适用于其他任何是计算到存储介质的产品。Coho Data的这款阵列使用x86处理器。如果带入存储驱动器的计算系统不是x86的，那么在其上运行的代码将是在x86主流开发路径之外的。

据我们所知，目前没有任何其他尝试将计算带入存储阵列的显著方法。

将存储带入计算

超融合基础设施（HCI）设备将存储带入计算，使其不再需要外部共享存储阵列。

超融合基础设施节点使用的是本地存储，多个节点的存储聚合为一个虚拟SAN。这仍然可以使用标准的存储IO堆栈（如iSCSI）访问，并且需要通过以太网链路等远程节点上访问数据。

因此，这种将计算和存储更紧密地结合在一起的方式并不会取消存储访问IO堆栈或对远程存储的联网访问。超融合基础设施的好处在于其他方面。

内存系统

内存（DRAM）系统试图彻底取消运行时处理的存储。数据从存储加载到内存，然后在内存中使用，比数据存储在磁盘上的访问速度快得多。

GridGain和Hazelcast就是厂商提供软件运行内存系统的两个例子。

GridGain堆栈

另外一个系统是SAP HANA数据库。磁盘上的源数据很少被访问，以加载内存系统，然后内存数据的更改被写入磁盘，同样频率很低。

或者，对内存数据库的更改将写入保存在磁盘上的事务日志。数据库崩溃的话可以从日志中进行恢复。记录内存交易的的例子包括Redis、Aerospike和Tarantool等产品。

内存系统仅限于使用DRAM，因此在实际尺寸上是有局限性的。

将计算添加到磁盘驱动器的替代方案，旨在提供多TB的容量，而且比DRAM更便宜，提供与存储堆栈和存储网络访问全闪存阵列不同类型的性能提升。

将计算带入磁盘驱动器

希捷的Kinetic技术或多或少地开始实现这一想法——将小型处理器捆绑到磁盘驱动器，并向驱动器添加对象访问协议和存储方案。

希捷Kinetic磁盘驱动器

这么做一部分理由是简化存储访问堆栈处理。但是使用这些驱动器的上游应用进展缓慢，存在软件方面的难题，部分原因是磁盘驱动器仍然是磁盘驱动器，与闪存驱动器相比速度较慢。

OpenIO Arm-y磁盘驱动器

OpenIO已经将ARM CPU添加到磁盘驱动器，将其转变为用于对象存储的纳米节点。

从OpenIO到WDC磁盘驱动器，添加了ARM CPU系统

它有一套Grid for Apps方案，战略负责人Enrico Signoretti说：“硬盘纳米节点适合传统的对象存储用例（例如动态归档），但我们想要复制我们已经在纳米节点x86平台上所做的事情。”

“感谢Grid for Apps [无服务器计算框架]，我们已经展示了图像识别和索引、模式检测、接受过程中的数据验证/数据准备、以及一般的数据处理和元数据丰富。借助CPU的动力，我们能够直接在磁盘层面迁移大部分操作，在元数据保存、访问或者更新的时候创造价值。”

他提到了应用领域的一个例子，那就是视频监控：“远程摄像头可以有一个或多个纳米节点保存所有视频流，在本地进行操作（如人脸识别、去除无用部分等等），只将相关信息（包含元数据）发送到核心。所有数据都保存在本地，但只有相关信息被迁移到云端。

“通过这种操作方式，你可以节省大量的网络带宽，同时从中央存储库中删除所有杂乱数据，从而加快操作，降低云中的存储成本。这是一个高级应用，同时也是具有变革意义的。”

他说基于闪存的纳米节点看起来很有前景，因为如果速度更快的话，“目前纳米节点中的硬盘正在限制了应用的范围，因为缺乏IOPS。”

“一旦闪存成为那些以容量驱动的应用的可行选项，我们准备利用我们的无服务器计算框架来运行更接近数据的应用。实时视频编码、人工智能/机器学习、物联网、实时数据分析都是我们密切关注的领域，我们将在接下来的几个月中分享更多信息。”

评论

一般来说，当磁盘IO延迟远远超过存储IO堆栈处理所花费的时间时，用户看不到充足的理由将计算带入磁盘驱动器。这暴露了磁盘速度较慢的特点，而将计算带入速度更快的闪存驱动器（如SSD）看起来更有前景。

就好像它不仅仅需要降低存储网络延迟一样；在将计算带入存储变得有意义之前，有必要消除磁盘驱动器的延迟。

这就是我们将在第2部分讨论的，让计算靠近到数据——在闪存驱动器中处理数据。