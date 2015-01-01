决胜HCI市场——各厂商生态状况综述

一年之间HCI市场的态势可谓风云变幻：仅仅12个月之前，HPE还统治着这一领域; 但随着Nutanix与戴尔易安信的携手共进，这一新的联盟已经凭借着自家VSAN设备占据优势。

最新魔力象限报告显示，HPE排名有所下降。

一年之间HCI市场的态势可谓风云变幻：仅仅12个月之前，HPE还统治着这一领域; 但随着Nutanix与戴尔易安信的携手共进，这一新的联盟已经凭借着自家VSAN设备占据优势。

在最新的Gartner HCI魔力象限（简称MQ）排名当中，超融合厂商Nutanix可谓主宰HCI市场，紧随其后的正是戴尔易安信与VMware。如今的HPE只能屈居第四位。Gartner公司随后还给出预估的各厂商收入数据。由于戴尔拥有80%以上的VMware股份，并与Nutanix拥有OEM合作关系，因此在HCI业务营收方面高于位列头名的Nutanix。

NetApp公司似乎也凭借着其SolidFire HCI获得了分析师们的认可，思科的发展态势也堪称良好。因此纵观此次公布的Gartner魔力象限，惟一表现有所下滑的只有HPE这一家。

不过让我们再来看看隐藏在这一切背后的真实数字。

根据HPE方面的说法，Gartner公司的一位信息提供商表示去年12月当中SimpliVity系统的装机量约为6000套，这意味着其完全能够排入超融合供应商中的前四大。HPE方面指出，IDC市场研究结果则显示，SimpliVity的销售额增长幅度达到整体市场平均水平的四倍。

由富国银行高级分析师Aaron Rakers透露的IDC统计数字显示，HPE在营收层面位列第五——前四名则分别为Nutanix、VMware、戴尔易安信以及思科：



与此同时，Gartner公司还发布了一份经过更新的魔力象限报告，其中对HPE的进展作出了更为详尽的表达：

HPE现在是领导者象限中的第四大供应商

以下为此前公布的融合系统魔力象限排名：

HPE公司在Gartner于2016年10月发布的集成系统魔力象限当中占据领导者区间，优于EMC、Nutanix以及其它所有厂商。SimpliVity同样处于“领导者”区间。而尽管HPE于2017年1月收购了SimpliVity，但其在Gartner分析师们眼中仍然排名下降，这不禁令人有些不解。

在另一份较早的魔力象限排名中，Gartner公司评估了四类集成系统供应商，具体包括：

集成基础设施系统（简称IIS）

集成堆栈系统（简称ISS）

超融合型集成系统（简称HCIS）

集成参考架构（简称IRA）

最新的HCI魔力象限排名专注于超融合软件领域的供应商与产品，并降低了对系统硬件的要求。这意味着HCI整体态势不再包含集成系统与参考架构，而仅包含软件HCI系统——例如VMware公司的VSAN。

这份HCI魔力象限排名显示，挑战者区间中的厂商包括Pivot3、思科（被挤出集成系统领导者区间）以及华为。Pivot3曾经归属于前瞻者区间，因此这一次无疑迎来了进步。

Scale Computing、DataCore以及HTBase属于利基厂商，不过Stratoscale以及微软则进入了前瞻者区间。

目前，HCI市场已经开始趋于稳定。希望HPE能够进一步拓展自身以及SimpliVity的业务范围，从而更好地应对厂商数量降低所引发的竞争压力，同时着力追赶戴尔易安信以及VMware这股无比强大的HCI力量。

我们还听说，HPE已经开始为其转售商/集成商提供激励机制，旨在刻更多新的企业客户。很明显，渠道中间商最关心的无疑是经济效益。期待看到这一领域在新一年当中的发展动向。