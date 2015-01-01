自研分布式块存储+金融客户关键应用，SmartX不走超融合寻常路

超融合市场的洗牌在即，在这一背景之下，如何突围成为不少超融合厂商必须面对的问题。

在中国市场到底有多少超融合的厂商？这是一个很难回答的问题，保守的估计有50家左右，乐观的估计应该有上百家之多。近一两年来，火爆的超融合市场行情加上Nutanix等国外超融合厂商成功上市的鼓舞，极大地激发人们进入超融合市场的热情，让超融合成为时下企业级市场的风口。根据IDC全球融合系统季度追踪报告显示，2017年第三季度全球融合系统市场收入同比增长30%，其中的超融合系统表现尤其靓丽，同比增长68%，销售额为10亿美元，继续保持强劲的增长态势。

当众多厂商同时进入超融合市场，往往也意味着洗牌在所难免，业界普遍预测，超融合市场的洗牌在即。在这一背景之下，如何突围成为不少超融合厂商必须面对的问题。作为身处超融合风口的一家初创型企业，SmartX的回答是：自主开发+分布式块存储+金融客户+关键应用——一条最为艰难的超融合成长之路。

做中国最好的超融合厂商

SmartX 成立于 2013 年，是一家典型的技术型企业，三位核心创始人徐文豪、王弘毅、张凯曾分别在Nimbula、微软亚洲研究院、百度等从事虚拟化、私有云和分布式存储产品的核心设计与开发工作。成立不久的 SmartX 很快获得了资本市场认可与追捧，在2017年年中曾到近亿元人民币的 B 轮融资。

“对于一家技术型的公司，在市场变革期我们能做的唯有专注，专注于超融合产品和技术。我们的目标是要做中国最好的超融合厂商。” SmartX市场总监库依楠告诉至顶网记者。

和很多厂商提供各种超融合、SDS产品以及云计算全套产品不同，SmartX只提供超融合产品线，致力于提供取代传统存储的超融合产品，这一点和初创时期的Nutanix有几分类似（今天的Nutanix已经走上了云平台之路，不把自己定位在超融合厂商了），但与很多国内大多数超融合存储厂商明显不同。

而更与众不同的是，SmartX从一开始就选择了自主研发的道路。众所周知，由于开源技术的普及大大降低了超融合的技术门槛，市场上出现了不少基于开源技术的厂商，比如不少基于Ceph/Gluster来构建自己的超融合解决方案，以期快速抢占市场。但SmartX并没有随这个大流，而是选择了从分布式块存储技术进行突破，来形成自己的核心竞争力。

应该说，选择分布式存储作为主攻方向也反映了SmartX对自己技术水平的充分自信。库依楠介绍说，分布式块存储是整个分布式存储里面最难的部分之一。它在客户的整个应用往往最关键（比如用来存储数据库），其上保存的数据也是最值钱的，对效率的要求也是更高。而且，用户一般也不会只是简单要求IOPS，还会要求时延不能超过几毫秒，而如今掌握这项技术的厂商并不多，SmartX则是其中之一。

“基于开源技术而搭建的超融合解决方案，由于这些软件原本不是专门为超融合而研发的，导致其在性能和功能上都有不足。”库依楠表示，SmartX拥有自己的核心技术，这样不仅在性能和功能上实现对同行的超越，还能非常容易地满足客户的一些定制化需求，从而在“虚火“的超融合市场洗牌时赢得先机。

库依楠认为，今天超融合市场的“火”是虚火，面临着洗牌。“我们认为这个时间应该是在两年以后，这个市场才会真正的成熟。”

除了在技术上选择了具有很高技术门槛的分布式块存储，SmartX区别于很多其他超融合厂商的另外一点是，从一开始就把市场定位在金融行业关键应用。库依楠表示，过去一年里，尤其是去年第四季度, SmartX在保险、证券、制造等行业取得了重大突破，赢得了包括招商证券、国泰君安、海尔、碧生源等一批行业标杆客户。

而之所以有此选择，库依楠解释说：“我们始终认为，在超融合市场你要有核心的技术，有真正有价值行业的客户的考验，然后有良好的销售渠道、品牌以及服务网络，才能真正把握市场机遇。”

从突围到扩展回顾

SmartX过去几年的成长过程，库依楠总结为“突围“。他表示，经过前这些年的努力，SmartX的核心技术经过了用户的检验，公司品牌得到了市场的认可，已经成为超融合市场一支重要力量。这一点表现在除了前面提到的赢得了一批标杆用户外，还表现在赢得了投资方的认可，先后完成A、B轮融资。另外，公司得到了IDC、Gartner等市场研究机构的认可，在超融合市场拥有了自己的一席之地。

进入2018年，今年被SmartX定义为“拓展之年“。库依楠表示，一方面将继续完善技术，同时也要抓紧完善生态系统。库依楠介绍说，在产品方面2018年SmartX将有新版本问世，新版本将显著提升分布式块可靠性、使用范围及整体用户体验，具体体现在高级数据保护、更加智能化、块存储全场景的支持能力。

“我们的定位是取代EMC的高端存储设备，要真正做到这一点，仅有一个先进的架构不够，还需要大量细致、艰苦的工作。“库依楠说。

实际上，传统存储的架构虽然传统，但是它的特性是非常丰富的，比如容灾、备份，以及对全闪的支持、重复数据删除等这些特性，在SmartX最新版中这些功能都将逐步完善，如本地的数据保护、异地的容灾、同城的容备等特性。同时，新版产品中不止会支持虚拟化环境下，还会支持裸金属环境（这意味着大量的操作系统和应用的验证工作）。另外，在管理上也将更趋于智能化，从而降低用户的使用和维护成本。

而在生态系统方面，今年SmartX将拓展更多渠道和市场合伙伙伴，这也是SmartX首次开展这方面的工作。据悉，SmartX 已经于2018年1月启动了生态合作伙伴计划（SmartX Ecosystem Partnership Program，SEPP），将与业内顶尖企业联手展开密切合作，共享SmartX领先的超融合技术及优势产品；同时，将进一步撬动超融合市场潜力，构建全新开放的生态体系，共同助力用户加速数字化创新步伐。另外，还将在全国启动渠道招募计划。

谈及公司的发展战略，库依楠表示，作为一家技术创新型公司，为用户创造价值是SmartX存在的唯一理由，在这方面没有捷径，唯有知难而上，持续专注，才有可能突破，这将是SmartX未来长期坚持的一项基本原则。