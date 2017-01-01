市场分析：闪存芯片价格将在2018年趋于稳定

由于数据中心和物联网设备对内存芯片的需求不断上升，使得科技公司2017年在半导体方面的支出上涨了17％，但由于需求放缓，今年这个热门市场可能也会有所降温。

由于数据中心和物联网设备对内存芯片的需求不断上升，使得科技公司2017年在半导体方面的支出上涨了17％，但由于需求放缓，今年这个热门市场可能也会有所降温。

由于新一轮的物联网部署和人工智能等技术的发展，2018年芯片市场的支出可能会进一步增加。不过，IHS旗下的行业分析公司IHS Markit在近日发布的一份新报告中表示，去年推动市场增长的价格高峰可能会在今年有所放缓，这意味着价格可能会稳定下来。

IHS表示，去年全球芯片支出高达2920亿美元，因供应商努力满足对DRAM和NAND闪存的新需求。IHS表示，去年内存芯片短缺的问题要归咎于数据中心运营商，后者选择了全闪存存储让客户能够更快地访问大数据。

但是，这个行业今年可能会放缓。IHS表示，预计内存芯片价格趋稳，支出将恢复至个位数增长。IHS预测：“如果今年这些内存组件的供需平衡关系重新建立起来，那么价格可能会回到正常化。”

这一预测与另一家分析公司Gartner最近的一份报告相符。Gartner表示，预计今年内存价格将趋于稳定，因为中国芯片制造商将在今年增加内存的产量。

IHS表示，通常认为可能的原因是过去一年中闪存芯片的最大消费者。智能手机制造商Apple公司和三星电子就是最大的消费者，此外还有企业硬件制造商联想集团、华为技术有限公司和戴尔技术公司也都位列前五位。

全球大约三分之一的内存芯片支出是用于智能手机的无线技术，而服务器和其他计算机平台则占了17％。去年，工业物联网和汽车行业在内存芯片上也花费了大量的资金。

随着传统内存芯片支出趋于稳定，预计未来5年将有更多资金涌入所谓的“下一代内存市场”。

总部位于爱尔兰的分析公司Markets and Research在12月份发表的一份报告称，预计这个新兴行业将受到企业对大数据存储更大需求的驱动，此外还需要更高的带宽、更多面向人工智能和物联网部署的可扩展存储选项。