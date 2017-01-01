科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网存储频道闪存和DRAM繁荣发展：美光收入预期提高2.75亿美元

闪存和DRAM繁荣发展：美光收入预期提高2.75亿美元

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

美光的闪存和DRAM发展到了一个繁荣时期：今年第二季度收入预期提高，并聘请了一位新的首席财务官。

来源：The Register 2018年2月11日

关键字： 闪存 DRAM 美光

  • 评论
  • 分享微博
  • 分享邮件

美光的闪存和DRAM发展到了一个繁荣时期：今年第二季度收入预期提高，并聘请了一位新的首席财务官。

在截至3月1日的2018财年第二季度，美光预计收入在72亿至73.5亿美元之间。此前预期为68亿美元至72亿美元，从中间点看上涨了2.75亿美元，在Micron看来，这是由于闪存和DRAM的定价环境较好。

闪存和DRAM繁荣发展：美光收入预期提高2.75亿美元

2018财年第二季度（初步）收入和GAAP净收入。这是本季度的预测净收入

这是收入和净收入连续七个季度实现环比大幅环比增长，我们将在3月22日左右获得完整的第二季度数据

此外美光公司还聘请了一位新的首席财务官David Zisner，他曾经是Affirmed Networks公司的总裁兼首席运营官。在此之前，他还在ADI公司任高级副总裁兼首席财务官8年时间。

目前的首席财务官Ernie Maddock将在60岁退休。

美光公司总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示：“我谨代表公司感谢Ernie对公司所做的重大贡献，以及他为公司的持续强劲增长提供的帮助，祝愿他在未来的生活中一帆风顺。”

正如美光官方网站的FAQ页面上显示的这一变动，为什么Maddock在公司业绩不错的时候离开？

“Ernie Maddock在任职期间为美光公司做出了重大贡献，并帮助公司实现持续强劲增长。他认为现在是退休的好时机，并同意继续担任顾问直到2018年6月初，以确保无缝和有效的过渡。”

关于新任财务官，该公司表示：“David Zinsner是美光公司首席财务官的正确选择，因为他是一个强大的执行领导者，在半导体行业拥有丰富的经验，曾在晶圆厂、装配公司担任首席财务官和测试操作，具有高价值产品线的经验，并具有创造股东价值的良好记录。”

Zinsner加入美光公司的高管队伍：

-       Jeff VerHeul担任非易失性工程设计高级副总裁

-       存储业务部门负责人Anand Jayapalan，由Derek Dicker取代

-       Sumit Sadana被聘为执行副总裁兼首席商务官

-       Manish Bhatia成为Micron全球运营执行副总裁

市场对闪存和DRAM的需求已经使所有代工厂运营商——美光（和英特尔）、三星、SK海力士、东芝和WDC——受益。Mehrotra继承了这一点，让他在美光相对容易提高收入。

需求减弱的时候，他的高管团队面临的真正考验就会到来。然后我们再看看他们是否能够顶住挑战。

工业控制系统迈向开放 你想好如何进行安全防范了吗？

科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

    • 评论
    • 分享微博
    • 分享邮件
    邮件订阅

    如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

    重磅专题
    往期文章
    最新文章

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号