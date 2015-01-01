回顾2017，中国存储市场变化超乎想象！

如果只是短短一周或者一个月看，存储市场，变化不是明显。但是时间拉开到一年，整个存储市场还是发生了天翻地覆的变化。

如果只是短短一周或者一个月看，存储市场，变化不是明显。但是时间拉开到一年，整个存储市场还是发生了天翻地覆的变化。

回顾2017年存储领域各个厂商在新技术、产品、创新方面都有很大的发展，在SCM、国产存储芯片、全闪存阵列、软件定义存储、对象存储、超融合、数据保护、容灾、备份、固态盘、磁盘等领域的创新产品。

创新、创新、再创新！

在存储技术创新方面， SCM需要提及一下。这个SCM是什么？Storage Class Memory，简称SCM，中文名称是存储级内存，其技术点是是介于DRAM和NVME之间的一个非易失性存储。其特点是存储速度尽量接近内存，但是存储容量尽量接近SSD。目前SCM介质被认为主流来自Intel和Micron的3D XPoint、三星的Z-NAND和Spin Torque MRAM。

3D XPoint能够提供了10倍的NAND闪存性能，和1000倍的耐久性，和三星提出的Z-SSD的读取速度将是标准NAND闪存的7倍。

随着SCM技术的成熟和产品的推出，我们能看到的是华为已经在构建SCM（存储级内存，Storage Class Memory）1.0生态，通过在SCM介质、NVMe和NVMeoF的速度之间的平衡，构建新一代全闪存系统。

在存储核心技术创新方面，国产存储厂商也在进步。包括国产化并且首款商用NVMe SSD主控芯片产品推出，包括从国产CPU到芯片、桥接芯片、BIOS、存储管理软件等基于自主研发的企业级存储阵列推出。

从2017年的各种咨询报告中，我们看到了华为存储已经蝉联Gartner通用存储阵列魔力四象限报告领导者位置了。在中国市场，华为存储营收和出货量也都是NO.1。在技术创新方面，华为全闪存继续在性能、可靠、高效性方面加大技术投资。华为是业界唯一开发SSD芯片、SSD盘片和全闪存系统的厂商，有能力协同盘和系统的能力，可以将全闪存的特性发挥到极致。

浪潮存储也连续3年在高端存储市场销售额增长超过100%。2017年2月，浪潮提出了“以智变，迎万变”的理念，对统一存储进行全平台升级，以智能为核心，正式推出新一代智能存储G2平台。

在2017年，忆芯科技成功推出了国内首款商用NVMe SSD主控芯片STAR1000，并被业界主流SSD厂商所选用。STAR1000实现顺序读写性能分别高达3GB/s和2GB/s，随机读写性能分别高达350K和300K IOPS ，支持最新NVMe1.2协议（StarNVMeÒ技术）和主流MLC、3D TLC颗粒（StarFLashÒ技术StarLDPCÒ技术）。

2017年11月，宏杉科技宣布了采用了由国防科技大学自主研制的“飞腾FT-1500A”处理器的MS3000G2-FT企业级存储。该产品具备企业级存储功能特性，可为政府、企业、国防、军工等多个重要行业用户的关键业务提供存储能力的支撑，确保信息安全，规避安全隐患。

在内存创新方面，紫光国芯，2018年或将迎来首款国产DDR4内存。紫光今年在芯片、存储等领域都投入了巨大的精力。在2017年1月，紫光宣布投资2000亿元在南京建设半导体产业基地，主要产品为3D-LAND FLASH、DRAM存储芯片等，建成后将实现月产晶圆10万片。

合作、合作、再合作！

在2017年的2月15日，一家中国领先的信息系统提供商中科曙光和一家全球混合云数据管理权威企业NetApp，双方宣布了一项战略合作，要针对软件定义存储领域展开一系列技术研发与市场推广的深度合作。半年之后结出果实，在9月1日推出曙光HyperStor软件定义存储家族产品。此次新发布的产品集合了NetApp ONTAP数据管理解决方案与曙光模块化服务器优势。

HyperStor将是曙光存储线的重要补充，填补了曙光现有存储产品线在ServerSAN和HCI产品领域内的空白，大幅提升了曙光存储的整体实力。进一步为曙光打造完整的存储蓝图。对于NetApp来讲，也进一步实现在中国的本地化服务，加速推动中国软件定义存储市场发展。

在2017年，希捷与包括华为、腾讯云、阿里云、海康威视、大华，曙光、大疆、新华三等都展开新的合作，浪潮与希捷再次签署了策略合作协议，同时也带来了双方最新的合作成果，应用希捷企业级硬盘的符合ODCC标准的天蝎整机柜。，希捷创新的推出全球首发酷鹰人工智能（SkyHawk AI）监控硬盘和酷鹰硬盘健康管理方案（SkyHawk Health Management）。希捷与海康威视共同研发的酷鹰硬盘健康管理（SkyHawk Health Management），结合酷鹰人工智能（SkyHawk AI）监控硬盘为安防监控系统存储提供更强大的保障。能够实现对硬盘故障的提前预判、干预和恢复。

希捷与腾讯也建立战略合作伙伴关系，腾讯把希捷作为主要的存储解决方案供应商，而希捷也将腾讯作为战略伙伴，为其建立专属的服务团队。双方将在产品与技术方面进行全方位深度合作，共同推进市场发展。产品技术合作方面，几乎涉及希捷全线的企业级存储解决方案，包括关键任务硬盘、近线硬盘、云盘、备份盘以及固态硬盘等。

同样在2017年，戴尔（现在称之为戴尔易安信）与合作伙伴继续打造的未来就绪企业云联盟成员进一步扩大。针对中国市场，戴尔与合作伙伴推出重要的未来就绪企业云联盟，未来就绪企业云联盟目前包括戴尔、东软、FIT2CLOUD、云宏、Pivotal、UnitedStack有云、VMware、XSKY、英方、YottaCLOUD优特云、灵雀云和ZStack。

竞争、竞争、再竞争！

传统存储厂商将面临公有云和公有云垂直堆栈提供商的挑战！

阿里云在2018年1月发布新一代存储产品家族，推出全新一代块存储、极速型OSS（对象存储）、NAS Plus等企业级存储产品家族，并对分布式存储引擎进行全面升级。块存储方面推出的是号称阿里云迄今为止性能最强的企业级块存储服务。企业级块存储服务搭载ECS云服务器，ESSD可提供单盘100万IOPS的随机读写能力和4000MB吞吐量，单路时延低至0.1毫秒，可让单台云服务器整体存储性能提升了500%。

阿里云目前已形成了一整套涵盖公共云、混合云、专有云在内的全线企业级高性能存储产品线，包括对象存储OSS、块存储 Block Storage、共享文件存储NAS、共享块存储、表格存储、归档存储以及混合云存储系列，并且提供在线和离线数据搬迁服务。

我们看到像阿里云这样的公有云厂商与企业级存储厂商的关系由之前的纯合作，变成了即合作有竞争的关系。

智能、智能，再智能！

在2017年，几乎所有的存储厂商都加大智能化在存储设备的应用。今天可以说智能化贯穿所有的设备。

在企业级存储领域，华为认为自身就是智能化最坚定的应用者和推动者。华为希望用AI和大数据改造存储管理，第一，让运维智能化，新的智能管理系统eService实现快速部署、自动适配以及故障自愈。让基础设施的运维人员从线上调优运维配置，实现全面运维智能化。第二，资源调度智能化。让使用者实现智能资源分配，秒级业务模型匹配，分钟级资源分配。按最优模型快速分配资源，提高资源利用率。基于趋势预测，提供智能的资源回收和数据流动的决策建议并自动执行，简化运维管理。最后做到使能数据价值挖掘，实现数据利用的智能化。

浪潮也在2017年10月历经五年预研、两年开发的智能全闪G2-F于正式上市，首批发布的三款智能全闪产品包括：入门级智能全闪AS2600G2-F、中端智能全闪AS5500G2-F和中高端AS5800G2-F。这三款基于企业级智能存储平台的全闪存存储，针对SSD特性进行了从全闪存存储架构、效率到可靠性的优化，

在2017年，HPE新发布的3PAR StoreServ 9450除了拥有闪存的重删与压缩技术，最关键的是引入了新收购的Nimble监控与预测分析技术，包含基于云的预测分析平台以及InfoSight人工智能技术，主动监控存储故障。作为HPE存储产品在中国的独家提供商，新华三同步全球洞察力和技术领先的产品方案，在智能存储领域，随着Nimble和SimpliVity的加入，相信也为中国企业用户带来国际前瞻的技术和产品。

最后2017软件定义存储再一次闪亮！

在软件定义存储领域，XSKY的崛起，让我们看到在硬件标准化以及软件定义化的发展力量。软件定义存储的最大动力是X86通用平台的普及，越来与多的用户在其IT基础设施改造与部署中引入SDS。

来看看软件定义存储(SDS，Software Defined Storage)的核心价值：完全基于已有的标准化通用硬件平台，开发出与硬件无关的存储软件产品，以非锁定的方式实现数据存取。

根据IDC《2017年Q2中国软件定义存储及超融合市场跟踪报告》最新发布：

XSKY在2017年上半年保持了迅猛的市场发展势头，在中国SDS的整体排名中，XSKY位居前三。在软件定义存储细分市场对象存储领域，XSKY、华为与IBM位列三甲，在软件定义存储块存储细分市场华为、XSKY以及新华三位列三甲。