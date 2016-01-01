数字化变革时代 Nutanix：不忘初心 向企业云迈进

提到Nutanix，我们首先想到了是超融合，没错，作为超融合领域的引领者，Nutanix在近几年的发展中，可谓是大放异彩，并于2016年成功上市。可以毫不夸张的说，在超整合领域中，Nutanix是行业先驱者+颠覆者。

提到Nutanix，我们首先想到了是超融合，没错，作为超融合领域的引领者，Nutanix在近几年的发展中，可谓是大放异彩，并于2016年成功上市。可以毫不夸张的说，在超融合领域中，Nutanix是行业先驱者+颠覆者。不过，在未来Nutanix可不单单是超融合的标签了。

众所周知，其实超融合基础设施并不是最新的数据中心技术，但它可以说是业内最火热的技术之一，随着市场的不断洗牌，目前国内市场中也逐渐形成了以Nutanix为首的超融合市场。

在近期的媒体沟通会上，作为Nutanix中国区董事总经理，陈满恒对当下Nutanix的发展信心满满，并提到了2018财年第一季度收入，他表示："在第一季度中，我们的全球经济增长向好，全球收入高达2.76亿美元，同期增长46%，而中国市场的增长速度远比全球增长还要快"。

可以看出，Nutanix在其领域中取得不错的成绩，而陈满恒却告诉我们，超融合只是一个必要条件，就如虚拟化是云的一个必要条件一样，接下来，Nutanix将有一个重大转型，即正式提出Software Choice（纯软件选项）概念，向软件层面转型，以此来配合用户自己选择硬件平台，提升用户体验。

转型路途 Nutanix如何靠云吸引用户？

我们知道，近几年，超融合基础架构的发展已经驶入快车道，已经在市场广泛接受。无论是从医疗、金融、教育、制造、零售等传统行业到如今的互联网行业等，越来越多的行业开始积极拥有超融合，面对生机勃勃的超融合市场，Nutanix在稳固超融合市场市场地位后，逐步开始向企业云转型。那么，在转型过程中，Nutanix将靠着怎样的核心优势吸引用户再次选择？

对此，陈满恒表示："随着云服务的逐渐深入，用户在未来不仅仅需要一个云服务，私有云或者混合云的多云战略将会是用户很重要的一个方向。因此，在2018年我们将会推出XI的云服务，将来无论是公有云亦或是私有云，Nutanix希望可以把用户体验的差距拉到同等，通过整体部署管理，按照自己的业务需求来来选择不同的云服务。"

Nutanix 中国区技术总监夏峰补充道："基于如今数据中心的模式，Nutanix不忘初心，从技术上解决应用的根本问题，即可以运行在阿里、AWS，也可以运行在数据中心我们或其它任意虚拟化平台。用户可以把Nutanix看作一个接口、产品或硬件资源去管理。"

显然，对于超融合，Nutanix有着自己的理解与定位，而对于云服务，Nutanix更是与其它厂商不同，强调的是为用户提供多种灵活的选项。可以说，在数字化转型的大趋势下，各大IT企业都在考虑其业务模式和生产方式，我们目前面临的IT时代，计算无处不在，云更是呈现出全新的分布状态。在这个过程中，其实Nutanix的想法是从企业的核心到分布式，用超融合的手段把云的体验带给用户。

Nutanix=超融合的概念或将被改变

正如正文开头中所说，提到Nutanix，大家首先想到的是超融合，毕竟在这个领域，Nutanix的标签是根深蒂固的，也是凭借其成为推动者。而如今面对多云的数字化转型时代，Nutanix的转云之路也希望是循序渐进的，并且超融合也是提供云解决方案中的一部分。"我们从来都是一家软件公司，在未来的各种活动中，我们也会通过不同渠道分享企业的战略定位。事实上，随着行业技术的不断迭代，企业自身功能的增强也促使这个行业在转型，从超融合到企业云，Nutanix依旧会提高应用的运行效率及性能，给客户更多的选择性。"陈满恒提到。

在超融合领域中，Nutanix交出了一份骄傲的答卷，而在未来的旅途中，Nutanix企业云的发展令人期待！