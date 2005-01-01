NetApp公司建立云基础设施业务部门

NetApp公司正着手建立云基础设施业务部门，其下将统辖FlexPod、SolidFire以及StorageGRID，且计划雇用一位云服务高手负责运行。

整合CI、闪存与融合型解决方案。

NetApp公司正着手建立云基础设施业务部门，其下将统辖FlexPod、SolidFire以及StorageGRID，且计划雇用一位云服务高手负责运行。

Brad Anderson就是这位高手，其此前曾担任Gravitant公司总裁兼COO（这家云服务经纪公司于2015年11月由IBM公司收购）。继续回溯，他于2005年到2012年担任戴尔公司企业产品部门总裁，1996年到2005年间则出任惠普公司工业标准服务器部门高级副总裁兼总经理。

NetApp公司CEO George Kurian对Anderson不吝赞扬之词：“Brad很清楚如何让一家企业迅速发展，以应对充满活力的市场，并将多种新兴产品转化为价值数百万甚至数十亿美元的业务。”

云基础设施业务部门将专注于帮助客户构建云基础设施产品组合，其中融合型基础设施解决方案FlexPod、SolidFire以及StorageGRID由Anderson负责管理，此外还与富士通公司协作开发nFlex。

不过他并没有提到E系列或者ONTAP阵列产品的消息。

NetApp公司的一位发言人表示，产品运营执行副总裁Joel Reich将“领导我们的存储系统与软件业务部门，该部门专门提供相关产品组合以帮助客户利用新型解决方案实现应用程序与业务产出加速，从而实现IT环境现代化。”

“存储系统与软件业务部门还提供核心存储工程技术、运营，外加面向全部业务部门的产品分析、计费与预测服务，其中包括ONTAP以及E系列产品。”

Kurian解释称，这一全新业务部门与Anderson将共同贯彻NetApp公司提出的“致力于通过我们一流的融合型基础设施与超融合型基础设施解决方案，帮助客户构建下一代数据中心”的愿景——其中所指的自然包含大部分内部私有云及服务供应商方案。

融合型基础设施代表着FlexPod，而超融合型基础设施则代表着基于SolidFire的产品。这里我们大胆推测，Anderson将与SolidFire公司创始人Dave Wright开展合作——后者目前任NetApp公司技术战略副总裁，并曾在NetApp内部担任过SolidFire副总裁兼总经理。

Anderson还将迎来另一位新同事——去年3月刚刚加入NetApp公司的Anthony Lye。二位将共同运营NetApp公司的云业务部门，此部门曾在公司内部建立有一系列公有云与混合/多云数据服务及合作关系。

该云业务部门已经被更名为云数据服务业务部门。

这位NetApp公司发言人表示：“Anthony领导我们的云数据服务业务部门，并将专注于相关产品组合以帮助客户充分发挥公有与多云解决方案的力量，从而实现现代数据管理应用程序与服务的应有功能。”

“云数据服务还将为所有业务部门提供工程共享态度服务、CloudSync、AltaVault以及NPS（即NetApp云存储专用存储方案），这一切都将包含于该部门当中。”

根据我们了解到的情况，Lye下辖的产品组合还将包括ONTAP Cloud、Cloud Control、Azure NFaaS以及NFS with AWS。他将比Anderson拥有更多与公有云相关的产品方案。