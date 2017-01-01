IDC公布全闪存市场评级 Pure Storage跻身前列

市场分析公司IDC在最新的MarketScape报告中，对全闪存阵列厂商进行了评级和排名，其中Pure Storage占据领先位置，排在Dell、HPE、NetApp和IBM之前。

市场分析公司IDC在最新的MarketScape报告中，对全闪存阵列厂商进行了评级和排名，其中Pure Storage占据领先位置，排在Dell、HPE、NetApp和IBM之前。

MarketScape报告以单象限图呈现（而不是Gartner魔力象限的4个象限），有4个弧形曲线和嵌套区段，从右上方向左下方以此为“领导者”、“主要参与者”、“竞争者”和“参与者”。

IDC研究总监Eric Burgener表示：“全闪存阵列市场在过去两年中已经明显成熟，厂商之间最大的差异体现在他们未来战略，他们如何追踪和管理客户体验，以及他们如何应对技术更新周期。”

IDC将Pure Storage定位为领导者，因为它在NVMe、基于云的预测分析、客户体验和技术更新（Evergreen Storage计划）方面都制定了战略，从而让自己脱颖而出。

另外三个领导者——HPE、Dell EMC和NetApp——在能力方面都很相似。

在“主要参与者”部分，IDC研究人员表示：

- Hitachi Vantara有100%的可用性保证，其可靠性得到了较高的评价

- Kaminario因同时兼备纵向扩展和横向扩展能力、NVMe over Fabrics的可组合式存储战略受到青睐

- IBM在多款全闪存产品中有FlashCore定制闪存模块，（现在已经所属WDC的）Tegile因其定价模式得到肯定

IDC表示被评为“竞争者”的华为有和其他厂商同类的功能，但是在遥测、客户体验和技术更新方面更多表现出来的是传统思维。

Tintri在所有厂商中拥有最强的虚拟机感知产品，因此在易用性方面脱颖而出。

富士通并没有凭借ETERNUS全闪存阵列在MarketScape中赢得一席之地，因为虽然它的功能类似于其他厂商，但是在客户体验管理、基于云的预测分析和技术升级方面有所匮乏，IDC分析师这样表示。