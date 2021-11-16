大咖解读：订阅经济与企业数字化转型的因与果

从Netflix到Apple Music，再到Salesforce.com，如今订阅经济商业模式无处不在。

从Netflix到Apple Music，再到Salesforce.com，如今订阅经济商业模式无处不在。

过去的 10 年里，订阅业务模式出现了爆炸式增长。订阅经济商业模式，改变了传统的一次性交付模式，通过实现定期的、长期的支付，保持了企业和用户直接长期的联系。这种模式不仅颠覆了传统的财务交易模式，更重要的是改变了企业的业务流程和加速了企业数字化进程。

站在企业IT数字化进程角度，随着数字经济的高速发展，各个企业都在实施以数据为中心和数字化转型的战略，包括AI、云原生、数据分析等新的以数据为中心的工作负载，对IT基础设施包括性能，安全性，易用性、成本和扩展性形成了新的挑战和要求。当每个企业都在思考如何利用技术来改变IT基础架构、运营和流程的时候，一次性的交付模式在时间、成本、灵活等方面已经逐渐不能适应新应用的需求。

今天越来越多的企业希望能够获得创新的技术解决方案，以满足于多种运营环境（如私有云、公有云和边缘位置）中各类关键业务应用和工作负载的所有性能和安全性要求。

同时现实中企业的IT数字化进程又受着自身预算和资源所限制，大量的时间和精力都放在了IT资源的日常维护任务上，从而影响了企业创新业务领域的进度。新的业务和市场迫切需要新的IT模式，即将技术和服务支出从资本支出 (capex) 转移到日常运营支出 (opex)。

因为这些灵活的交付模式和付款解决方案能够降低基础架构运营的成本和复杂性，同时不影响企业继续获得出色的IT性能指标。如今新的消费模式在企业中的普及正在加速，包括IT所熟悉的服务器、存储、网络等IT基础架构构成的数据中心和私有云也正在向 “IT即服务”的消费模式演进。

戴尔科技集团等IT服务商几年前就开始积极探索变革，希望为企业数字化转型提供现代化的IT架构交付模式——IT即服务及按需付费的模式。

2021年11月24日14:00，至顶网即将播出以《订阅经济如何助力企业数字化转型》为主题的访谈节目。邀请到了《订阅经济——数字时代的商业模式变革》的作者毛炜先生。

毛炜先生，清华大学MBA，企业级服务领域的长期实践者和创业者，前融云联合创始人，曾经在用友、浪潮、四维图新等公司长期从事营销和管理工作。在企业级服务、SaaS和PaaS云服务等领域具有丰富的经营管理和创业实战经验，并擅于在实战中提炼和快速迭代方法论。

毛炜先生、戴尔科技集团金融服务领域专家李萍以及至顶科技CEO兼总编辑高飞先生将就订阅经济商业模式兴起的背景、科技公司为何推动IT即服务模式以及订阅经济对企业数字化转型有哪些帮助等话题进行深度解读。

观看报名：https://jinshuju.net/f/uhtkmu