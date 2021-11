联想尉伟东：像ThinkPad品牌一样，打造联想AIO云计算品牌

提到高端笔记本,我们会第一时间想到联想的ThinkPad品牌。

2021年7月27日,中国信通院发布的《云计算白皮书》显示,2020年我国云计算市场呈爆发式增长,整体规模达到2091亿元,增速56.6%。可以看到,云计算市场进入高速发展阶段。在这样的趋势下,联想升级了新的云计算品牌AIO来发力云计算。

2021年7月28日,“道简为能,协同未来”联想AIO &Filez合作伙伴大会上,联想升级推出云计算品牌——联想AIO云计算,联想集团副总裁,联想AIO&Filez CEO尉伟东表示,“ 今天很难再用超融合定义全部,所以我们推出AIO云计算品牌,从超融合起步,到联想AIO云计算,我们的初心没有变化,依然会专注软件定义IT基础设施领域,化繁为简,变革传统IT交付运维模式,提供先进的IT基础解决方案,致力于IT效能的提升。”

那么联想为什么从超融合升级到联想AIO云计算?AIO云计算有哪些产品,新产品有哪些技术创新?联想集团副总裁,联想AIO&Filez CEO尉伟东、联想AIO产品研发副总裁宫文瑞在大会期间接受了媒体采访。

从联想超融合到联想AIO云计算

超融合因为其快速交付、资源池化,按需弹性,智能运维等特点,逐步成为企业打造IT基础设施的选择,过去几年的高速发展,联想超融合2020年中国市场排名第四,超融合已经成为联想一个新的名片,超过5000以上的客户选择了联想超融合。同时联想也是“中国超融合产业联盟”的发起者及首届理事长单位,撰写超融合产业白皮书,发起中国超融合行业标准,持续推动超融合的产业发展,积极推动了超融合在中国落地。

因为超融合是产业品类名,不是品牌名,不能形成持久的产品品牌认知,所以联想综合了超融合技术和虚拟化技术的优势和特点,升级并打造了全新的云计算品牌——联想AIO云计算。

“联想超融合从2014年成立,其理念就是Cloud all in one,目的为客户提供一个完整的一体化解决方案。我们把all in one 理念通过最基本的、最基础的几何图形——直线、圆形、三角设计成AIO,再结合我们的技术之本虚拟化和超融合技术,来构建企业的IT基础设施。

” 尉伟东分享到。目前联想AIO云计算包含了AIO基础云和AIO桌面云等产品组合。其中在基础云领域,联想会继续加强超融合的产品研发力度,同时会拓展产品组合,推出虚拟化产品,未来还会有更多产品扩展; 在桌面云领域,联想会发布全新的桌面云产品。

AIO基础云:承载多种业务,支撑关键业务,高效管理运维

随着业务场景的多样化、核心业务对于IT基础设施的稳定的、可靠性等需求,目前IT基础设施面临着如何承载多种业务,如何更好的支持关键业务,如何打破信息孤岛等架构挑战,以及面对新的应用、新的资源,如何打造更好的支撑业务能力、支撑运维能力。

联想AIO基础云能够全面支持开发测试,数据洞察,边缘计算,桌面云,企业应用,关键业务等方方面面 的企业级业务场景。

其中联想AIO超融合是采用分布式存储融合虚拟化技术打造的企业私有云产品。联想AIO超融合开创性地实现了快速部署、统一运维、弹性扩展、一键升级等功能,完全消除了传统架构中存在的部署慢、升级难、维护成本高等诸多问题,帮助用户更简单的、更高效地建设和使用企业私有云。

除此之外,联想超融合在多种类型存储设备支持、新型存储器件适配方面进行创新。过去10年存储元器件从机械年代进化到半导体年代, NVME SSD以及傲腾内存等技术的出现,让硬件得到大大提升,而软件成为瓶颈,随着新型存储器件就绪,需要全用户态存储系统俩驱动NVME和傲腾设备。“支持关键业务需要性能有保障,尤其是存储性能,最大难点在怎么做到低延迟、高并发、大带宽,联想AIO超融合全面优化了IO路径,缩短存储延迟,优于同行业20%,通过多SSD操作日志、CPU调度优化等技术增大并发/带宽,实现了同一集群可以承载更多业务。” 基于联想AIO基础云的创新优势宫文瑞分享到。

联想AIO虚拟化是支持多种处理器架构的服务器虚拟化产品,对接AIO分布式存储或其他多种存储设备,支持关键业务数据库、商业套件、数据智能、研发测试和桌面虚拟化等多种企业级应用。“虚拟化平台承载多种应用,要求支持不同的应用SLA,处理器架构,支持多种多样的存储设备,AIO基础云支持丰富的存储策略管理,可调节副本数满足不同数据可用性,压缩节省空间,应用感知,优化性能避免读写放大,置备方式,精简/厚置备。” 宫文瑞分享到。

联想AIO虚拟化提供丰富易用的虚拟化管理和运维功能,帮助用户建设稳定、高效、智能的虚拟化平台。能够实现统一纳管复杂的资源和业务、精细管理、智能监控、便捷运维。

AIO基础云通过强大的自主研发和产品能力,有效解决三大关键挑战,目前已国内领先,性能同类产品第一阵营。

AIO桌面云:性能、体验、兼容三大法宝

面对在线办公、代码开发、工程制图、媒体设计、专业图形、服务窗口、教育培训等现代化办公应用场景,桌面云从传统的降成本到减运维,从保护资产到创造价值,桌面云的使用真正帮助企业提升效率和竞争力,是现代化办公环境的主要选择。但是桌面云用户的使用体验有三大痛点:第一,性能问题,比如应用使用上有卡顿和黑屏等问题,第二,高延迟造成了交互体验差,第三,随着外部设备越来越多,如何实现外设/软件兼容问题也是一个痛点。

联想AIO桌面云是如何解决这三大痛点的?

首先,基于强大的AIO基础云能力来解决性能问题。

联想AIO桌面云基于强大的AIO基础云能力支撑,实现了单一客户2000点并发的性能能力 “AIO基础云具备稳定、高效、健壮等特性,其中分布式系统设计,实现关键业务长时间稳定运行;全面优化的IO路径,实现卓越的并发能力;同时具备数据多副本,在线校验、保护数据完整性、故障自动切换,业务迅速恢复等能力。” 宫文瑞谈到。

其次,通过深度优化桌面传输效果,来解决交互体验。

联想使用了Intel和ARM处理器自带的图形图像的编解码能力,采用H.264、H.265的高效图像传输协议,并且针对桌面云做了很多优化,去掉了不必要的缓存、预测,同时针对网络性能可以由不同的传输方式、不同的传输参数选择,同时支持2K、4K多屏的显示。实现在服务端10毫秒完成编码的过程,在客户端小于4毫秒完成解码的过程,加上网络延迟的消耗,可以为客户提供40帧每秒刷新的图形图像。

第三,完美的外设兼容。

联想支持业界主流外设,和业界外设领导厂商一起适配多种金融和安全外设;同时强大技术能力保证持续兼容新设备。 AIO桌面云还提供统一终端管理,通过多种身份认证和多种安全策略管理保护业务和数据资产安全。

目前联想AIO云计算发布全新一代全新一代V5系列,包括AIO基础云系列产品 超融合H1000、H3000 、虚拟化V1000系列以及AIO桌面云D1000产品组合。同时除了通用市场,还专门发布了适合国产化环境的信创产品组合凌云9000系列。

联想AIO云计算携手伙伴共发展

云计算的发展,离不开生态伙伴,特别是渠道伙伴,联想长期以来一直坚持“渠道为王”的场景策略。联想希望携手渠道伙伴一起转型、升级来扩展更广大的市场。目前联想AIO云计算客户遍布制造业、医疗(医院)、教育、政府、金融、能源、特种等行业。在采访最后尉伟东表示,联想积极助推渠道合作伙伴从传统领域向新兴领域转型,积极为合作伙伴提供全方位的赋能,一起拓展新业务、新市场。具体有三方面:

(1)转型。

渠道合作伙伴从硬件向软件、方案、云服务转型,从交易型、运作型向客户型、方案型转型,从传统领域向新兴领域转型。

(2)赋能。

联想将提供产品方案、售前、销售、交付、服务等各种能力全方位的赋能,会根据合作伙伴的能力分能力、分阶段、分类型地进行赋能,有些合作伙伴需要循序渐进,有些可以全面发展。联想也希望渠道合作伙伴有参与的意愿和投入的决心。

(3)拓型。

在转型和赋能基础上,联想将支持渠道合作伙伴激活打通业务链条,实现区域行业的业务批量复制,一起共同开拓出新业务、新市场。